Норвежская технологическая группа Kongsberg сообщила об успешном испытании своего гигантского подводного беспилотника HUGIN Endurance, который может использоваться для контроля подводного пространства на глубине до 3400 метров.

Согласно сообщению Международной технологической группы Kongsberg со штаб-квартирой в Норвегии, которая поставляет высокотехнологичные системы в области торгового флота и обороны, она достигла значительных результатов в разработке своего автономного подводного аппарата (AUV) HUGIN Endurance после завершения его многонедельной автономной миссии. Гигантский подводный беспилотник Норвегии, побивший все рекорды, автономно плавает на глубине до 3400 метров.

8-тонный 40-футовый аппарат HUGIN Endurance работал полностью автономно после получения первоначальных навигационных данных с предварительно установленного транспондера после погружения. AUV функционировал независимо, без вмешательства человека или внешней навигационной поддержки, покрывая глубины от 50 до 3400 метров. Испытательная миссия успешно преодолела расстояние в 1200 морских миль, добившись удивительно низкой погрешности определения местоположения - всего 0,02% от общего пройденного расстояния.

Цель миссии состояла в том, чтобы проверить конструктивные характеристики HUGIN Endurance и эксплуатационные возможности в реальных условиях. Она включала в себя сложные маневры, в том числе переходы по прямой на расстояние от 60 до 300 морских миль и съемку районов общей площадью 36 квадратных морских миль.

Как сообщается, снимки гидролокатора аппарата HUGIN Endurance с синтезированной апертурой (SAS) высокого разрешения и батиметрические данные были получены с помощью системы HISAS 1032 Dual Rx компании Kongsberg, что позволило завершить процесс сбора данных менее чем за 48 часов на участках площадью 36 нм2. Также были собраны снимки с камер и данные лазерного профилирования на глубинах до 9 метров.

Семейство автономных подводных аппаратов (AUV) HUGIN от Kongsberg Discovery включает в себя ряд моделей, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным потребностям и условиям использования. Среди них HUGIN Superior и HUGIN Endurance оснащены новейшим гидролокатором с синтезированной апертурой (SAS) и батиметрическими технологиями, что делает их идеальным для детального картографирования морского дна и получения изображений на глубинах до 6000 метров.

Другой моделью является HUGIN Edge, который разработан для обеспечения быстрого развертывания в прибрежных условиях и на мелководье. Его компактная и легкая конструкция делает его особенно подходящим для таких операций, как борьба с минами, наблюдение за гаванью и мониторинг окружающей среды. Несмотря на свои небольшие размеры, HUGIN Edge обеспечивает высокое разрешение изображений и расширенные навигационные возможности.

Hugin Endurance - это полностью автономная система, которая может функционировать в течение длительного времени, не требуя помощи человека. Endurance - это самая крупная модель в линейке Hugin, которые обладают оптимизированной гидродинамикой, отличной маневренностью и высокой точностью стабилизации.

Подводный беспилотник может быть оснащен различными датчиками, предназначенными для выполнения широких задач и определения ситуации. К ним относятся надежные гидроакустические инструменты для картографирования и инспекций, идентификации подводных объектов и подлодок, такие как гидролокаторы с синтезированной апертурой HISAS от Kongsberg и многолучевые системы EM. Как подводные, так и надводные датчики поддерживают автономное принятие решений.

По сообщению фирмы, Endurance использует такие передовые технологии, как литий-ионные аккумуляторы последнего поколения, устойчивые к давлению, обработка данных во время миссии и инерциальная навигационная система Sunstone с микронавигацией HISAS.

Основные характеристики включают в себя возможность непрерывной работы между берегами в течение 15 дней. Он может самостоятельно проводить подводные исследования на расстоянии 1367 миль (2200 километров) и наносить на карту территорию площадью 424 м2 (1100 км2), используя передовые технологии гидролокации. Система работает на глубинах до 6000 метров и включает в себя лучшие навигационные средства. Ее можно запускать и контролировать с берега или с любого доступного судна.