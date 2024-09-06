Согласно сообщению Международной технологической группы Kongsberg со штаб-квартирой в Норвегии, которая поставляет высокотехнологичные системы в области торгового флота и обороны, она достигла значительных результатов в разработке своего автономного подводного аппарата (AUV) HUGIN Endurance после завершения его многонедельной автономной миссии. Гигантский подводный беспилотник Норвегии, побивший все рекорды, автономно плавает на глубине до 3400 метров.
8-тонный 40-футовый аппарат HUGIN Endurance работал полностью автономно после получения первоначальных навигационных данных с предварительно установленного транспондера после погружения. AUV функционировал независимо, без вмешательства человека или внешней навигационной поддержки, покрывая глубины от 50 до 3400 метров. Испытательная миссия успешно преодолела расстояние в 1200 морских миль, добившись удивительно низкой погрешности определения местоположения - всего 0,02% от общего пройденного расстояния.
Цель миссии состояла в том, чтобы проверить конструктивные характеристики HUGIN Endurance и эксплуатационные возможности в реальных условиях. Она включала в себя сложные маневры, в том числе переходы по прямой на расстояние от 60 до 300 морских миль и съемку районов общей площадью 36 квадратных морских миль.
Как сообщается, снимки гидролокатора аппарата HUGIN Endurance с синтезированной апертурой (SAS) высокого разрешения и батиметрические данные были получены с помощью системы HISAS 1032 Dual Rx компании Kongsberg, что позволило завершить процесс сбора данных менее чем за 48 часов на участках площадью 36 нм2. Также были собраны снимки с камер и данные лазерного профилирования на глубинах до 9 метров.
Семейство автономных подводных аппаратов (AUV) HUGIN от Kongsberg Discovery включает в себя ряд моделей, каждая из которых адаптирована к конкретным эксплуатационным потребностям и условиям использования. Среди них HUGIN Superior и HUGIN Endurance оснащены новейшим гидролокатором с синтезированной апертурой (SAS) и батиметрическими технологиями, что делает их идеальным для детального картографирования морского дна и получения изображений на глубинах до 6000 метров.
Другой моделью является HUGIN Edge, который разработан для обеспечения быстрого развертывания в прибрежных условиях и на мелководье. Его компактная и легкая конструкция делает его особенно подходящим для таких операций, как борьба с минами, наблюдение за гаванью и мониторинг окружающей среды. Несмотря на свои небольшие размеры, HUGIN Edge обеспечивает высокое разрешение изображений и расширенные навигационные возможности.
Hugin Endurance - это полностью автономная система, которая может функционировать в течение длительного времени, не требуя помощи человека. Endurance - это самая крупная модель в линейке Hugin, которые обладают оптимизированной гидродинамикой, отличной маневренностью и высокой точностью стабилизации.
Подводный беспилотник может быть оснащен различными датчиками, предназначенными для выполнения широких задач и определения ситуации. К ним относятся надежные гидроакустические инструменты для картографирования и инспекций, идентификации подводных объектов и подлодок, такие как гидролокаторы с синтезированной апертурой HISAS от Kongsberg и многолучевые системы EM. Как подводные, так и надводные датчики поддерживают автономное принятие решений.
По сообщению фирмы, Endurance использует такие передовые технологии, как литий-ионные аккумуляторы последнего поколения, устойчивые к давлению, обработка данных во время миссии и инерциальная навигационная система Sunstone с микронавигацией HISAS.
Основные характеристики включают в себя возможность непрерывной работы между берегами в течение 15 дней. Он может самостоятельно проводить подводные исследования на расстоянии 1367 миль (2200 километров) и наносить на карту территорию площадью 424 м2 (1100 км2), используя передовые технологии гидролокации. Система работает на глубинах до 6000 метров и включает в себя лучшие навигационные средства. Ее можно запускать и контролировать с берега или с любого доступного судна.