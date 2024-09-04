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vizir47
Украина укрепляет военное сотрудничество с Турцией
На проходящей в польском Кельце военной выставке MSPO 24 Ukrainian Armored Technology представила свою новую боевую бронированную машину "Varta 2", созданную в сотрудничестве с Турцией.

Как сообщает Defense News Army, на проходящей в польском Кельце Международной выставке оборонной промышленности MSPO 24 украинская бронетанковая компания Ukrainian Armored Technology представила свою новую боевую бронированную машину "Varta 2". Этот бронетранспортер спроецирован с учетом опыта компании в производстве предыдущих моделей, таких как Varta, Novator и Kamrat. Как указывает производитель, "Varta 2" был разработан для удовлетворения оперативных потребностей, выявленных украинскими вооруженными силами во время СВО, и включает в себя усовершенствованные функции защиты и мобильности, адаптированные к современным боевым условиям.

https://armyrecognition.com/templates/yootheme/cache/80/Ukrainian_Armored_Technology_partners_with_T%C3%BCrkiye_to_create_Powerful_Varta_2_4x4_Armored_Personnel_Carrier-80cd946d.jpeg

БТР "Varta 2" имеет вес в 14 тонн, что на 3,5 тонны легче его предшественника, обеспечивая при этом повышенную защиту. Баллистическая защита автомобиля соответствует стандартам НАТО STANAG 3a/3b и обеспечивает защиту от кинетических угроз и наземных мин. Он оснащен 360-сильным двигателем Cummins ISB 6.7 и автоматической коробкой передач Allison 3200SP, обеспечивающими максимальную скорость 110 км/ч. Дорожный просвет в 400 мм в сочетании с независимой подвеской и центральной системой подкачки шин (CTIS) позволяет автомобилю легко преодолевать сложные участки местности и препятствия.

БТР "Varta 2" рассчитан на размещение до 10 членов экипажа, обеспечивая максимальную защиту персонала благодаря амортизирующим противоминным сиденьям и подвесной системе пола для смягчения последствий взрыва. Вооружение включает дистанционно управляемую боевую станцию "Сич", оснащенную 30-мм автоматической пушкой и дополнительным 7,62-мм пулеметом. Башня может поворачиваться на 360° и подниматься по вертикали от -10° до +60°, управляясь с помощью встроенной оптической и тепловизионной прицельной системы с лазерным дальномером. На боевом посту с дистанционным управлением также установлены дымовые гранатометы "Туча".

В дополнение к своему вооружению, БТР "Varta 2" оснащен набором таких систем, как ICOMWare обеспечивающей командирам повышенную осведомленность о ситуации благодаря защищенной ячеистой сети, позволяющей осуществлять связь и обмен информацией в режиме реального времени. Автомобиль также оснащен системой фильтрации воздуха для защиты от химических и биологических угроз, а также системами легкой маскировки, снижающими его инфракрасную и оптическую заметность.

В связи с геополитическими реалиями и поддержкой Беларуси политики России, у БТР "Varta 2" заменено ранее поставлявшееся из Беларуси шасси на базовое колесное шасси 4х4, произведенное в Турции, с которой после начала СВО военное сотрудничество Киева продолжает развиваться. Укрепление этого турецко-украинского сотрудничества подтверждает, в частности, тот факт, что  разработка БТР "Varta 2" компанией Ukrainian Armoured Technology велась в сотрудничестве с компанией Türkiye, что ознаменовывает, по убеждению Defense News Army, «важность этого стратегического сдвига в отношениях двух стран». Этот сдвиг, в частности, привел к партнерству с Турцией, что позволило Украине обеспечить более надежную цепочку поставок и одновременно повысить свою технологическую независимость в условиях СВО.

Для расширения своих возможностей на поле боя "Varta 2" интегрирует разведывательные беспилотники с дальностью действия до 30 км, подключенные к системе ICOMWare. БТР также защищен от беспилотников и электронных помех системой радиоэлектронной борьбы KVERTUS и KRAKEN. Включение пассивных радиолокационных систем позволяет машине обнаруживать и отслеживать цели без активного излучения, повышая безопасность экипажа и общую эффективность эксплуатации.

Как указывается производителем, БТР "Varta 2" отличается оптимальным соотношением цены и качества, обеспечивая мощную огневую мощь и надежную защиту по конкурентоспособной цене.

В рамках демонстрируемых а выставке MSPO 24 усилий Украины по модернизации своих вооруженных сил компания Ukrainian Armor также представила модернизированную версию автомобиля Novator, который будет передан Национальной гвардии Украины в 2024 году.

Примечательно, что Турция, наряду с укреплением военно-стратегического сотрудничества с Украиной, пытается продемонстрировать свое желание к вступлению в BRICS, где превалирует поддержка России в СВО на Украине.

#военное противостояние #mspo 24 #&quot;varta 2&quot; #втс украины и турции #украина и сво
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