Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Армия США закупает дроны-камикадзе Switchblade на сумму в $1 миллиард
Пентагон заключил с базирующейся в Вирджинии компанией AeroVironment контракт на поставку значительного количества дронов-камикадзе Switchblade в ближайшее время.

Чтобы улучшить возможности беспилотных атак с использованием БПЛА летального действия (LUS)  серии Switchblade, также известных как дроны-камикадзе, армия США заключила с базирующейся в Вирджинии компанией AeroVironment (AV) контракт на поставку их значительного количества в ближайшее время. 

Как указывают американские военные эксперты, это часть более масштабных усилий, которые, по словам Пентагона, направлены на то, чтобы помочь сделать пехотные подразделения армии такими же смертоносными, как соединения с танками и другой тяжелой бронетехникой, в рамках подготовки к потенциальным боевым действиям высокого уровня, особенно против Китая на Тихом океане.

Пентагон впервые объявил о заключении армейского контракта с AeroVironment на сумму 990 млн долларов по гибридной схеме "затраты плюс фиксированная плата" и "твердая фиксированная цена" в своем ежедневном уведомлении. Как сообщил представитель компании изданию The War Zone, это новое соглашение распространяется на поставки как 300-х, так и 600-х модификаций беспилотников Switchblade, но не уточнил, сколько из них теперь получит сама армия США, а сколько будет направлено на Украину.

Известно, что в мае с.г. Пентагон прорабатывал детали контракта на поставку Украине более крупных боеприпасов Switchblade 600, которые способны уничтожать танки и укрепленные позиции. Дата их поставки пока не установлена, так как продолжают оставаться вопросы о том, сколько дронов-камикадзе может изготовить их производитель, компания AeroVironment, в короткие сроки.

Компания AeroVironment сообщила в пресс-релизе от 28 августа, что контракт заключен в соответствии с тем, что армия в настоящее время называет требованиями к беспилотным системам летального действия (LUS), которые были официально утверждены в 2022 году. 5-летний контракт с Армейским контрактным командованием Абердинского испытательного полигона предусматривает бессрочную поставку LUS в неограниченном количестве с максимальной стоимостью контракта в 990 миллионов долларов.

Ожидается, что поставки заказанных систем Switchblade начнутся через несколько месяцев. Армия планирует значительно расширить свои запасы боеприпасов для одностороннего поражения, чтобы пехота могла охотиться и уничтожать танки и другие цели с воздуха в более крупных масштабах. Требование, предъявляемое LUS, является первой попыткой армии оснастить солдат пехотных батальонов смертоносными переносными боеприпасами.

Как указывают американские эксперты, проверенные в боях системы Switchblade повысят возможности солдат за счет точного управления полетом, большей смертоносности при поражении укрепленных целей, таких как бронетехника и танки, а также возможности отслеживать движущиеся цели вне прямой видимости и поражать их. В декабре 2023 года AV получила контракт на выполнение требований LUS Directed и в настоящее время поставляет системы в соответствии с этим контрактом.

Switchblade представляет собой новое поколение систем повышенной дальности действия, предоставляя операторам в полевых условиях такую многоцелевую систему. 

Switchblade представляет собой новое поколение боеприпасов повышенной дальности стрельбы, обеспечивающих беспрецедентную поддержку RSTA и отличающихся высокоточной оптикой, более чем 40-минутной выдержкой в режиме ожидания, а также бронебойной боеголовкой для поражения более крупных и устойчивых целей на больших расстояниях. Являясь универсальным портативным решением, Switchblade включает в себя всё необходимое для успешного планирования и выполнения задач и может быть настроен и введен в эксплуатацию менее чем за 10 минут.

Оснащенный ведущими в своем классе электронно-лучевыми / ИК-датчиками высокого разрешения и усовершенствованным высокоточным управлением полетом, Switchblade обеспечивает бойцу быстрое и простое развертывание с помощью пусковой установки, а также возможность отслеживать, поражать цели и бронетехнику, находящиеся вне прямой видимости, с точным поражающим эффектом. Запатентованная функция "отбой и повторная атака" позволяет операторам в любой момент прервать выполнение задания, а затем, по команде оператора, повторно поражать те же или другие цели несколько раз. Как указывает компания-производитель, будь то стационарные оборонительные позиции, боевые машины с интегрированной системой высокоточного огня или системы воздушного базирования, Switchblade 600 предоставляет полевым командирам многоцелевую систему боеприпасов, способную выполнять операции в нескольких областях.

Дроны-камикадзе Switchblade - это одна из первых систем, которую руководство Пентагона и Конгресс оценили как массовую и быстро масштабируемую в рамках амбициозной инициативы Replicator. Одна из заявленных Министерством обороны целей инициативы Replicator заключается в противодействии массированному, продолжающемуся наращиванию военной мощи Китая путем размещения тысяч автономных систем в различных областях к августу 2025 года.

#армия сша #военное противостояние #switchblade #aerovironment #беспилотники в армии сша
+
Написать комментарий (0)
Армия США заключила миллиардный контракт на дроны-камикадзе Switchblade
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Россия вновь вернулась к проекту Северо-Сибирской магистрали - железной дороги в обход Казахстана
16
Vivo T3 Pro 5G с чипом Snapdragon 7 Gen 3 и AMOLED-дисплеем с яркостью 4500 нит оценён от $300
+
Инсайдер раскрыл новые детали GTA 6 - два новых острова и реальный дирижабль
+
Xiaomi опубликовала официальный список телефонов, которые получат HyperOS 2.0
2
POCO F7 может выйти до конца года
+
В Южной Корее приняли закон, ужестоящий требования к электромобилям и зарядным станциям
+
Аналитики назвали сроки бычьего цикла Bitcoin, поясняя причины чрезвычайно высокой волатильности
+
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
9
Раскрыты характеристики и дизайн смарт-часов Amazfit T-Rex 3 с временем работы до 21 дня
+
Раскрыты характеристики памяти видеокарт Radeon RX 8000
7
На конференции Hot Chips 2024 Nvidia представила архитектуру Blackwell
1
Раскрыты ключевые характеристики планшета Xiaomi Pad 7
1
Владельцы Google Pixel 9 Pro XL жалуются на проблемы с беспроводной зарядкой
2
Linux стремительно набирает популярность, переманивая недовольных Windows 11 пользователей
15
Информатор сообщает об отказе Samsung выпускать складной смартфон под названием Galaxy Z Fold6 Slim
+
Власти США могут воспользоваться открытым реестром майнеров РФ для введения новых санкций
2
Олимпиада в Париже нанесла удар по отелям столицы, а туристов уже никто не ждёт
3
На российском заводе «Автотор» приступили к производству электромоторов для автомобилей
+
Рендеры предстоящего Galaxy S25 Ultra демонстрируют значительное изменение в дизайне
1
Сверхскоростной поезд на магнитной подушке завершил демонстрационные испытания на севере Китая
+

Популярные статьи

Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
59
9 одиночных игр на ПК, в которые можно играть бесконечно, не теряя интереса годами. Часть 3
4
Устраиваем однопоточное и одноканальное безумие на 775 платформе
23
В РФ ожидается подорожание электроники – выбираем видеокарты и процессоры пока не началось
39
Nvidia ION - луч света в атомарной тьме Intel
10
Почему арест Павла Дурова это плохая новость для всех интернет-пользователей
48
Лучшие подборки процессор+материнская плата лета 2024, подходящие для игр в разрешении 1080р и 2К
39
Нерожденный «Зверобой», который мог стать преемником ИСУ-152
2
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
30
Можно ли выявить качество бензина по цвету и запаху, и почему экономия не всегда бывает экономной
7

Сейчас обсуждают

Дамен Мершед
17:38
4-е поколение должно стоить в два раза меньше, как и rdna 3. С чего это они делают такие бабки на правах монополистов. Да, кто-то скажет курс рубля такой, но все равно карта за 4070 ti super за 90к- н...
NVIDIA внесла изменения в чипы Blackwell для увеличения производительности
Edward Elrik
17:37
Твикер нормальный появится под Win 11 ( не ломающий систему обновлений) и можно переходить. Пользователям всегда! при переходе не нравится новый интерфейс и куча ненужного функционала.
Microsoft подтвердила дату прекращения поддержки Windows 10
Eugen Klein
17:36
Она как бы в России и не продается)
Star Wars Outlaws протестировали с GeForce RTX 4090, RTX 4080 и Radeon RX 7900 XTX
denacifikator
17:29
а на украинских фронтах тем временем крышки котлов захлопываются.
Украинцам предложили перейти на 10-часовой рабочий день для «повышения обороноспособности страны»
Rainhardt78
17:29
"Вы удивитесь, но в библиотеках есть майн кампф, фашистские и нацисткие статьи времён второй мировой, да тот же солженицын поганый. Но их не изымают и охоту на ведьм не устраивают" Вы, наверное, тоже...
Трафик YouTube в России сократился на 38 % после начала «замедления»
VirussX
17:25
А что их не было? 🤔
Эксперты ожидают нашествия клопов во Франции этой осенью
OgoGoLog
17:20
"ваши ожидания - это ваши проблемы" Это было бы правдой, если бы разработчики сами не заявляли о функционале. Это потом уже, они игру из тру РПГ в экшон РПГ переквалифицировали. На счёт нелинейности б...
CD Projekt Red планирует выпустить Cyberpunk 2 раньше ремейка The Witcher
OgoGoLog
17:16
Реальность по Оруэлу, он не социализм, а по факту евросовок описывал.
В Брюсселе обвинили Венгрию в невозможности передать Украине оружие на €6 млрд из фонда мира
Eppius
17:15
И какой онлайн у нее в среднем?
Подробный обзор Quake Champions - превосходный шутер для широкой аудитории
PanzerK
17:14
Ну первого автора я во вранье не обвинял, эт два клоуна нагло врут, а первый клоун ваодит людей заблуждение. Косяков там в видео куда больше чем 5, ибо я дальше 2ой части игры не смотрел, а там ещё т...
Журнализм — будущее блогосферы или её закат
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем