Пентагон заключил с базирующейся в Вирджинии компанией AeroVironment контракт на поставку значительного количества дронов-камикадзе Switchblade в ближайшее время.

Чтобы улучшить возможности беспилотных атак с использованием БПЛА летального действия (LUS) серии Switchblade, также известных как дроны-камикадзе, армия США заключила с базирующейся в Вирджинии компанией AeroVironment (AV) контракт на поставку их значительного количества в ближайшее время.

Как указывают американские военные эксперты, это часть более масштабных усилий, которые, по словам Пентагона, направлены на то, чтобы помочь сделать пехотные подразделения армии такими же смертоносными, как соединения с танками и другой тяжелой бронетехникой, в рамках подготовки к потенциальным боевым действиям высокого уровня, особенно против Китая на Тихом океане.

Пентагон впервые объявил о заключении армейского контракта с AeroVironment на сумму 990 млн долларов по гибридной схеме "затраты плюс фиксированная плата" и "твердая фиксированная цена" в своем ежедневном уведомлении. Как сообщил представитель компании изданию The War Zone, это новое соглашение распространяется на поставки как 300-х, так и 600-х модификаций беспилотников Switchblade, но не уточнил, сколько из них теперь получит сама армия США, а сколько будет направлено на Украину.

Известно, что в мае с.г. Пентагон прорабатывал детали контракта на поставку Украине более крупных боеприпасов Switchblade 600, которые способны уничтожать танки и укрепленные позиции. Дата их поставки пока не установлена, так как продолжают оставаться вопросы о том, сколько дронов-камикадзе может изготовить их производитель, компания AeroVironment, в короткие сроки.

Компания AeroVironment сообщила в пресс-релизе от 28 августа, что контракт заключен в соответствии с тем, что армия в настоящее время называет требованиями к беспилотным системам летального действия (LUS), которые были официально утверждены в 2022 году. 5-летний контракт с Армейским контрактным командованием Абердинского испытательного полигона предусматривает бессрочную поставку LUS в неограниченном количестве с максимальной стоимостью контракта в 990 миллионов долларов.

Ожидается, что поставки заказанных систем Switchblade начнутся через несколько месяцев. Армия планирует значительно расширить свои запасы боеприпасов для одностороннего поражения, чтобы пехота могла охотиться и уничтожать танки и другие цели с воздуха в более крупных масштабах. Требование, предъявляемое LUS, является первой попыткой армии оснастить солдат пехотных батальонов смертоносными переносными боеприпасами.

Как указывают американские эксперты, проверенные в боях системы Switchblade повысят возможности солдат за счет точного управления полетом, большей смертоносности при поражении укрепленных целей, таких как бронетехника и танки, а также возможности отслеживать движущиеся цели вне прямой видимости и поражать их. В декабре 2023 года AV получила контракт на выполнение требований LUS Directed и в настоящее время поставляет системы в соответствии с этим контрактом.

Switchblade представляет собой новое поколение систем повышенной дальности действия, предоставляя операторам в полевых условиях такую многоцелевую систему.

Switchblade представляет собой новое поколение боеприпасов повышенной дальности стрельбы, обеспечивающих беспрецедентную поддержку RSTA и отличающихся высокоточной оптикой, более чем 40-минутной выдержкой в режиме ожидания, а также бронебойной боеголовкой для поражения более крупных и устойчивых целей на больших расстояниях. Являясь универсальным портативным решением, Switchblade включает в себя всё необходимое для успешного планирования и выполнения задач и может быть настроен и введен в эксплуатацию менее чем за 10 минут.

Оснащенный ведущими в своем классе электронно-лучевыми / ИК-датчиками высокого разрешения и усовершенствованным высокоточным управлением полетом, Switchblade обеспечивает бойцу быстрое и простое развертывание с помощью пусковой установки, а также возможность отслеживать, поражать цели и бронетехнику, находящиеся вне прямой видимости, с точным поражающим эффектом. Запатентованная функция "отбой и повторная атака" позволяет операторам в любой момент прервать выполнение задания, а затем, по команде оператора, повторно поражать те же или другие цели несколько раз. Как указывает компания-производитель, будь то стационарные оборонительные позиции, боевые машины с интегрированной системой высокоточного огня или системы воздушного базирования, Switchblade 600 предоставляет полевым командирам многоцелевую систему боеприпасов, способную выполнять операции в нескольких областях.

Дроны-камикадзе Switchblade - это одна из первых систем, которую руководство Пентагона и Конгресс оценили как массовую и быстро масштабируемую в рамках амбициозной инициативы Replicator. Одна из заявленных Министерством обороны целей инициативы Replicator заключается в противодействии массированному, продолжающемуся наращиванию военной мощи Китая путем размещения тысяч автономных систем в различных областях к августу 2025 года.