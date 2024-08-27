Япония намерена активно использовать беспилотники с ИИ, которые могли бы помочь правоохранительным органам для выявления мародеров в зонах стихийных бедствий

По информации китайских СМИ, во время предыдущих катастроф японскими СМИ неоднократно сообщалось о преступной деятельности, такой как кражи со взломом, в районах, покинутых после эвакуации жителей. Так, после землетрясения 2011 года, поступило несколько сообщений о мародерстве, но гораздо больше случаев было зарегистрировано после подземного толчка на полуострове Ното магнитудой 7,5, произошедшего 1 января. Через десять дней после катастрофы в Ното, в результате которой погибли 339 человек, “мародеры, мошенники и воры обрушились на префектуру Исикава, наживаясь на жертвах новогоднего землетрясения”, - сообщила газета Asahi. Полиция подтвердила 17 случаев кражи со взломом и усилила после этого стихийного бедствия патрулирование и сотрудничала с группами наблюдения за окрестностями, чтобы защитить общины, но контролировать весь район оказалось невозможным.

В этой связи Япония задумалась над возможностью использования беспилотников, которые могли бы помочь правоохранительным органам, используя искусственный интеллект (ИИ) для выявления необычных действий в зонах стихийных бедствий, например, людей, переносящих предметы между разрушенными зданиями, сообщает South China Morning Post (SCMP).

Так, недавно правительство Японии объявило о своих планах по разработке беспилотных летательных аппаратов с ИИ и камерами, способными автономно идентифицировать подозрительных лиц во время полетов над зонами стихийных бедствий. Операторы таких дронов также будут направлять полицейских к местам нахождения выявляемых подозреваемых.

Япония очень подвержена стихийным бедствиям, таким как землетрясения и цунами. В настоящее время беспилотные летательные аппараты (БПЛА) используются в самых разных областях применения, особенно в системах наблюдения Японии.

Чтобы предотвратить подобные угрозы, наблюдение с помощью беспилотников предполагает визуальное наблюдение за человеком, группой людей, объектами или сценарием. Надежное программное обеспечение для автоматизации такой работы должно быть легко интегрировано, по убеждению японских правоохранительных органов, чтобы создать эффективную систему наблюдения с помощью БПЛА.

Сегодня применение беспилотников с искусственным интеллектом пользуется большим спросом в различных предприятиях и структурах, в том числе и в обеспечении безопасности. Беспилотные летательные аппараты работают с гораздо большей скоростью, чем полицейские машины или охранники, что позволяет им гораздо быстрее добираться до места происшествия и принимать своевременные меры по устранению неполадок.

Шиничи Ишизука, основатель токийского аналитического центра Criminal Justice Future, говорит, что японская инициатива, вероятно, будет эффективной в оказании помощи полиции в мониторинге обширных районов, пострадавших от стихийных бедствий, таких как землетрясения или цунами. Обеспечение безопасности в регионе, пострадавшем от стихийного бедствия, является частью главной обязанности полиции по предотвращению преступности.

“Беспилотники значительно упростили бы эту задачу и убедили бы людей, которым пришлось покинуть свои дома, в том, что они защищены. Вот почему это не такое уж радикальное предложение, и оно необходимо из-за недавних стихийных бедствий”, - сказал Ишизука в интервью SCMP. “С другой стороны, такого рода технологиями можно злоупотреблять”, - сказал Шиничи Ишизука, указывая на потенциально “ужасные” возможности того, что полиции будет предоставлено слишком много полномочий после стихийного бедствия.

Искусственный интеллект внедряется в Японии не только в деятельность полиции, но и в военные структуры. В январе Министерства обороны США и Японии договорились интегрировать искусственный интеллект и машинное обучение с передовыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Согласно совместному заявлению, ожидается, что искусственный интеллект, разработанный в рамках этого сотрудничества, будет встроен в беспилотные летательные аппараты, которые будут эксплуатироваться вместе с японскими истребителями следующего поколения. Так, Япония, Великобритания и Италия намерены к середине 2030-х годов создать самолет, сочетающий в себе скорость, скрытность, передовые датчики и искусственный интеллект, способный запускать гиперзвуковые ракеты и, возможно, летать без пилота.

Эксперты многих стран подчеркивают сильные возможности Японии в области робототехники, особенно в автоматизации производства, отмечая, что этот опыт поддерживается надежной экосистемой компаний. В то время как США лидируют в разработке ИИ, это сотрудничество двух стран, помимо программы создания ИИ-беспилотников, может, по оценкам западных наблюдателей, распространиться на системы ИИ для ведения подводной и надводной войны на море.