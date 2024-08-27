США совместно с союзниками по AUKUS активно продвигают реализацию проекта DARC - глобальной системы наблюдения для выявления потенциальных "целей" на расстоянии до 36 000 км в районах дальнего космоса.

Космические силы США разрабатывают глобальную систему наблюдения для выявления потенциальных "целей" на расстоянии до 36 000 км в районах дальнего космоса, где расположено множество военных спутников. Только в прошлом году в космос было запущено более 1000 новых спутников, в том числе 10 - американскими военными. В этой связи в Центре космических и ракетных систем США был разработан проект по созданию перспективного радара для дальнего космоса (Deep-space radar capability - DARC).

Военно-космические силы Соединенного Королевства в рамках этой инициативы заключили с компанией Northrop Grumman контракт на 200 миллионов долларов на создание ультрасовременного космического радара в рамках совместной инициативы AUKUS (Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Австралии) для круглосуточного наблюдения на высоте 22 000 миль над Землей.

Система ультрасовременного DARC будет включать радиолокационные станции в каждой из трех стран и обеспечит максимальный охват за счет обмена данными для подключения трех станций. Ранее Northrop получила контракт на сумму 341 миллион долларов на строительство первого радара DARC в Эксмут, Западная Австралия, который, как ожидается, будет введен в эксплуатацию к 2026 году. Казармы Коудор в Уэльсе были определены в качестве предпочтительного места для строительства DARC в Великобритании, которое планируется завершить к февралю 2030 года. Как указывалось, на пространстве площадью около 1 кв. км будет размещено "от 10 до 15 параболических антенн для слежения и от четырех до шести для передачи данных". Диаметр каждой антенны радара составит 15 метров.

Третий радар будет базироваться в Соединенных Штатах, и строительство всех трех объектов должно быть завершено к концу десятилетия.

Ожидается, что после ввода в эксплуатацию DARC обеспечит всепогодные возможности для обнаружения, отслеживания, идентификации и характеристики объектов, движущихся по геосинхронной орбите (GEO), протяженность которой составляет 35 786 км.

Грант Шаппс, занимавший недавно пост министра обороны Великобритании, заявил в декабре 2023 года, что, «поскольку мир становится все более противоречивым и угроза космической войны растет, Соединенное Королевство и наши союзники должны обеспечить наличие у нас передовых возможностей, необходимых для обеспечения безопасности наших стран. В этом и заключается суть проекта DARC».

Проект направлен на повышение осведомленности Соединенных Штатов и их союзников о космической деятельности (SDA) путем замены устаревших радаров слежения космического пространства Соединенными Штатами за ракетами времен холодной войны и оптических датчиков десятилетней давности, которые не подходят для современных космических условий. В отличие от традиционных оптических систем, которые работают только ночью, DARC будет обеспечивать круглосуточное наблюдение, независимо от дневного света, что, якобы, должно будет значительно затруднить потенциальным противникам попытку "внезапной операции". По оценкам американских военных экспертов, DARC позволит улучшить возможности космических сил США и их союзников по обнаружению космического пространства, которые необходимо совершенствовать по мере увеличения числа спутников и количества орбитального мусора, что подчеркивает важность мониторинга геосинхронной орбиты для обеспечения эффективного отслеживания этих объектов и управления ими. В последние месяцы военное руководство США также предупреждало своих союзников по AUKUS о растущем сотрудничестве между Россией, Китаем, Северной Кореей и Ираном в космосе, отмечая, что за их совместными действиями "внимательно следят".

Как указывают британские военные, цель проекта DARC состоит в том, чтобы повысить значимость знаний о предметной области общего пространства не только для отслеживания объектов и предотвращения столкновений, но и для мониторинга действий, выявления угроз и принятия обоснованных решений о том, как наилучшим образом реагировать. DARC также обеспечит чрезвычайно широкий охват контроля космического пространства, учитывая географическое расположение трех участвующих в настоящее время стран: Соединенных Штатов, Соединенного Королевства и Австралии.