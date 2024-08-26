По оценкам экспертов США, из-за отсутствия американских авианосцев в Тихом океане по меньшей мере в течение трех последних недель военно-морской флот оставляет критический пробел в охвате региона, где противостояния и инциденты являются обычным явлением.

Как отмечают западные эксперты, авианосцы на протяжении последних восьмидесяти лет занимали центральное место в военно-морской стратегии США. Не только огромные ресурсы уже вложены в них, но и глобальная стратегия США зависит от мгновенного развертывания сил на базе этого авианосного флота. Этот плавучий город, способный размещать авиационную мощь по всему миру, обладает уникальными возможностями, которые в геометрической прогрессии расширяют возможности развертываемого военно-морского флота.

Поэтому происходящая в последние месяцы нехватка авианосцев, дислоцированных в Тихом океане из-за наращивания сил на Ближнем Востоке вызывает в ВМС США нескрываемую панику.

Так, в последнее время произошел перевод авианосца Abraham Lincoln из состава 7-го флота в состав 5-го флота, наряду с изменением порта приписки авианосца USS Ronald Reagan из Йокосуки, Япония, в Бремертон, штат Вашингтон. Другие авианосцы ВМС США, базирующиеся в Тихоокеанском регионе, находятся в порту или ожидают техническое обслуживание.

Из шести авианосцев в Тихом океане, Carl Vinson недавно принял участие в многосторонних учениях RIMPAC 2024, авианосец Nimitz недавно завершил шестимесячное техническое обслуживание, Ronald Reagan останется в Сан-Диего до тех пор, пока экипаж не будет полностью укомплектован.

Авианосцы Theodore Roosevelt и Abraham Lincoln развернуты в районе операций 5-го флота в ответ на растущую вероятность крупного регионального конфликта на Ближнем Востоке. Причем, Theodore Roosevelt находится в другом регионе на боевом дежурстве уже почти одиннадцатый месяц.

Как отмечают военно-морские эксперты США, из-за отсутствия авианосцев США в Тихом океане по меньшей мере в течение трех недель военно-морской флот оставляет критический пробел в охвате региона, где противостояния и инциденты являются обычным явлением, как это было на этой неделе, когда произошел инцидент с кораблем береговой охраны Китая, столкнувшегося с судном Филиппин в Южно-Китайском море.

Однако сегодня уже многими в США признается, что уязвимость авианосного флота США возрастает, особенно в Индо-Тихоокеанском регионе. Некоторые обозреватели обеспокоены способностью американских авианосцев выжить в потенциальном конфликте с Китаем.

С учетом того, что технологии не стоят на месте, подводные лодки становятся все более совершенными, более способными проскальзывать сквозь оборонительную линию вспомогательных судов, которые задействованы для охраны авианосца. Например, во время военных учений с участием вооруженных сил США и Франции французская подводная лодка класса "Рубис" проскользнула мимо авианосной ударной группы № 12 и нанесла (имитационный) смертельный удар по американскому авианосцу Theodore Roosevelt, продемонстрировав, что могучий авианосец действительно подвержен уязвимости.

Кроме того, американские военные эксперты признают, что Китай значительно опережает США в области ракет средней дальности. Появляются гиперзвуковые ракеты – угроза новая и смертоносная, от которой США так пока и не разработали контрмеры. Даже развертывание хуситами в Красном море противокорабельных ракет в конце 2023 года вызвало серьезную тревогу у ВМС США. Многие эксперты утверждают, что, хотя авианосец все еще достаточно оснащен, чтобы выжить, но вероятность ошибки, похоже, увеличивается, что заставляет некоторых задуматься, не пора ли использовать альтернативные военно–морские схемы.

Авианосцы чрезвычайно велики и чрезвычайно дороги. Так, новейший авианосец Gerald R. Ford обошелся в 13,3 миллиарда долларов, для его обслуживания и укомплектования персоналом ежегодно потребуются миллионы долларов. Американские авианосцы длиной более 1000 футов представляют собой впечатляющую мишень, повреждение или уничтожение которой приведет к потере десятков миллиардов долларов.

Поэтому не удивительно, что отдельные американские эксперты предлагают сместить акцент на стратегию, в которой основное внимание будет уделять более крупному подводному флоту и меньшим по размеру, но более маневренным надводным кораблям. Такой подход, как отмечается, мог бы обеспечить экономию средств, повышенную гибкость и снизить риск катастрофических потерь, хотя и принес бы в жертву беспрецедентную способность авианосца демонстрировать воздушную мощь по всему миру.

Так, автор статьи в National Interest Брэндон Вайхерт высказался за “переориентацию стратегии США на усиление и расширение американского подводного флота”, дополнив ее “меньшими по размеру, более маневренными и трудноуничтожимыми надводными военными кораблями”. По его убеждению, переориентация на подводные лодки и надводные корабли позволила бы распределить американскую огневую мощь по нескольким кораблям. Преимуществом здесь было бы снижение затрат, повышение гибкости в наступлении и более труднодоступные цели. Недостатком будет потеря возможности перебрасывать истребители и бомбардировщики, необходимые для авиабазы, с любой береговой линии в мире.