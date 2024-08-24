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vizir47
Западные СМИ стали негативно отзываться об украинском наступлении на Курск
Западные СМИ в последние дни стали все более жестко критиковать Киев за "курскую операцию", которая, как ими указывается, является огромной стратегической ошибкой и может изменить динамику конфликта не в пользу Киева.

Не секрет, что развитие СВО в Украине весьма внимательно отслеживается западными СМИ и аналитиками. В последние две недели из этих событий особо пристальное внимание стало уделяться вторжению украинской армии в Курскую область. При этом высказывались разные мнения, от предположений, что этот блицкриг Киева укрепит его авторитет на Западе, до вероятности того, что российская армия отбросит украинцев в течение нескольких дней.

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Однако затем западные наблюдатели стали признавать, что  для изменения ситуации на этом участке конфронтации потребуется время, так необходимо сторонам перебросить достаточное количество войск на эту новую линию фронта. В этой связи появилась в западных СМИ информация, что Киев уже перебросил на этот участок  до 30 000 своих боевиков.

Американское издание Moon of Alabama провело анализ  последних западных публикаций в отношении так называемой «курской операции» Киева, который показал, что Запад стал все более жестко и негативно отзываться об украинском наступлении на Курск.

В частности, указывается, что надежды Киева в результате этой «операции» повысить моральный дух украинской армии и позволить Зеленскому и британским спонсорам этой операции продлить войну не увенчались успехом. Отмечается, что, по признанию многих аналитиков, план Киева состоял не столько в усилении его позиций на возможных переговорах с Москвой, а в том, чтобы продлить войну и убедить Запад продолжать ее финансировать. Преимущество этого состояло бы в том, чтобы дополнительные миллиарды долларов из западных источников направлялись бы в различные карманы Киева, из которых Зеленский и Ермак обналичивали бы большую часть.

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что все это было сделано за счет ослабления украинской обороны на Донбассе, так как «контрнаступ на Курск» вывел оттуда так много войск, что линии фронта больше не могут удерживаться ВСУ. Кроме того, эта операция перенаправила на ее поддержку и осуществление артиллерийские боеприпасы, которых сейчас не хватает Украине для защиты Донбасса. В результате оборона Украины на Донбассе рушится, Россия захватывает по нескольку новых деревень в день.

Некоторые на Западе надеялись, что Россия отвлечет свои войска от наступления с Донбасса на Курск. Но здесь был допущен явный просчет, так как защита Курска осуществляется на территории России, где Российской армии разрешено использовать не специально созданные для СВО подразделения контрактников, а обычных призывников для защиты страны. Таким образом, у российской  армии есть значительный резерв, который она может использовать против вторжения противника на ее территорию и этого должно быть достаточно, чтобы положить «курской операции» Киева конец.

При этом, с самого начала «курской операции» ряд сторонников Украины опасались, что вторжение сломает оборону Донбасса.

Сегодня, как отмечает Moon of Alabama, все большее число западных СМИ придерживается такой точки зрения. В частности, New York Times признает, что «курская операция» может в конечном итоге стать ловушкой для украинской армии, а распространение вооруженного конфликта на новые районы Украины со временем будет способствовать тому, что Россия будет располагать еще большими ресурсами, с втрое большим населением и большей промышленной базой.

Издание Financial Times  также признает, что происходящее сегодня наступление России на других направлениях в Украине во многом объясняется тем, что Киев переместил свои скудные ресурсы на север. Войскам Киева снова пришлось нормировать снаряды для своих орудий, потому что боеприпасы были перераспределены для вторжения в Курскую область. Хотя Киев не комментирует свои потери, вторжение уже имело материальные последствия: Украина потеряла по меньшей мере 51 единицу ценной военной техники, включая немецкие автомобили Marder, американские автомобили Stryker и ракеты Himars, по сравнению с 27 с российской стороны, по данным блогера под ником Naalsio.

Как отмечает в статье для Newsweek  Майкл А. Витт, профессор международного бизнеса и стратегии в Королевской школе бизнеса в Лондоне, «существует риск чрезмерного расширения конфликта, потери персонала и ценных ресурсов, а также использования Путиным предлога для дальнейшей эскалации». Эмиль Кастехельми, военный эксперт финской компании Black Bird Group, занимающейся анализом разведданных, добавляет, что курское вторжение может истощить резервы Украины, у которой есть проблемы с рабочей силой.

«О провале надежд Киева и Запада на то, что вторжение Украины в Россию ослабит давление на востоке страны, не оправдалась, поскольку ВС России приближаются к Покровску», - пишет Washington Post.

Многие другие источники, в том числе альтернативные на Западе, приходят к такому же выводу: взятие Покровска Россией может изменить динамику конфликта не в пользу Киева, украинское наступление на Курск - огромная стратегическая ошибка (The Hill).

#сво #военное противостояние #&quot;курская операция&quot; киева #оценки сво западными сми
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ВСУ, вследствие нехватки резервных сил, оттягиваются к Покровску
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