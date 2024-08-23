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vizir47
Надувная приманка с украинским F-16 появилась на выставке Defense Show
На оборонной выставке Industry Days в Дании представлена надувная приманка в виде истребителя F-16 от чешской компании Inflatech с опознавательными знаками украинских ВВС. Указанный бизнес, по оценкам западных СМИ, в последнее время активно развивается.

Чешская компания представила надувную приманку в виде истребителя F-16, на которой, в частности, нанесены опознавательные знаки ВВС Украины. Надувной истребитель, изготовленный фирмой, которая, как уже известно, поставляет Киеву муляжи другой военной техники, появился всего через несколько недель после того, как было подтверждено, что первые настоящие F-16 прибыли на Украину.

Эта приманка F-16 с украинской маркировкой от чешской компании Inflatech в настоящее время демонстрируется на оборонной выставке Industry Days в Дании, организованной Организацией закупок и логистики Министерства обороны Дании (DALO). Полномасштабная надувная копия окрашенного в серый цвет F-16 включает в себя прозрачный "козырек кабины", и центральный "топливный бак". Макет приманки изготовлен из синтетического шелка, который излучает тепло.

A Czech company has unveiled an inflatable decoy of the F-16 fighter, notably wearing Ukrainian Air Force markings. The inflatable fighter, from a firm that is already known to be providing Kyiv with decoys of other items of military equipment, appears only a matter of weeks after it was confirmed that the first real F-16s had arrived in Ukraine.

Ничего не сообщается, направлены ли уже истребители-приманки F-16 от чешской компании Inflatech в Украину. Однако ранее поступали неподтвержденные сообщения о том, что для Украины были закуплены поставляемые США ложные цели F-16, а также информация о том, что ложные цели того же самолета также изготавливались в украинских мастерских.

Известно, что один из первых настоящих истребителей F-16 ВВС Украины, прибыл туда в конце прошлого месяца. На данном этапе первые истребители F-16 находятся на Украине в небольшом количестве. По имеющимся сведениям, только шесть украинских пилотов имеют квалификацию для управления ими, и они, вероятно, имеют опыт выполнения лишь ограниченного числа миссий. Однако российским военнослужащим уже объявлено о назначении награды за украинские истребители F-16. По мнению западных экспертов, это еще более усилит необходимость защиты Киевом своих самолетов, почти наверняка потребует переброски самолетов на различные базы на Украине, в том числе с временных взлетно-посадочных полос, где это возможно. Однако почти неизбежно, что даже при принятии таких мер российские военнослужащие будут нацелены на них на местах.

В целом, наблюдается значительный рост спроса на приманки, и надувные приманки являются лишь одним из решений. Компания Inflatech является большим специалистом в этой области, и на ее веб-сайте в настоящее время представлено более 30 различных надувных военных приманок. Среди различных танков, бронемашин и артиллерийских орудий есть и другие типы самолетов, в том числе самолеты российского производства Су-27 и Су-30 Flanker, а также вертолет UH-60 Black Hawk американского производства. В марте 2023 года компания заявила, что этот ее бизнес вырос более чем на 30 процентов по сравнению с предыдущим годом, и ожидается, что рост продолжится в двузначных цифрах, по крайней мере, еще в течение трех-пяти лет.

Сосем недавно в информационном пространстве появились сообщения о том, что реактивная система залпового огня (РСЗО) M270 американского производства, которая была уничтожена в Сумской области, на самом деле якобы была надувной приманкой от компании Inflatech. Однако эта информация или ее украинский фейк не могут быть подтверждены. Аналогичные сообщения украинских СМИ можно найти и в отношении ряда других военных объектов, уничтоженных в ходе СВО в Украине.

Как сообщают западные аналитики, деятельность украинских изготовителей приманок показала, что они также являются искусными специалистами в этом деле: появились различные макеты бронетехники, реактивных систем залпового огня, систем противовоздушной обороны, беспилотных катеров и других типов военной техники. В ряде случаях Киеву, якобы, удавалось снизить таким образом ущерб от атак с российской стороны, и сохранить тем самым настоящую технику на некоторое время.

Военно-воздушные силы по всему миру внимательно отслеживают уроки происходящих в Украине событий. Как отмечают западные СМИ, живучесть самолетов на земле во время потенциального будущего конфликта на Индо-Тихоокеанском театре военных действий уже стала проблемой, с которой столкнулись американские военные. Теперь ясно, что обман и коварство, включая приманки, будут иметь решающее значение для поддержания жизни военной техники, развернутой на передовой. В этой связи западными наблюдателями высказывается мнение, что подобные надувные приманки в обозримом будущем будут пользоваться спросом не только в Украине.

#сво #военное противостояние #камуфляж #надувные приманки f-16 #приманки военной техники #чешская компания inflatech
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