Западные эксперты провели анализ военной промышленности Китая, занимающейся производством беспилотников. Как они отмечают, быстрый прогресс в этой области может спровоцировать глобальную гонку таких вооружений.

Согласно проведенного западными военными экспертами анализа деятельности оборонной отрасли Китая, на протяжении многих лет КНР зарекомендовала себя как ключевой игрок в разработке военных технологий, особенно в секторе беспилотных летательных аппаратов. При этом Китай выделяется разнообразием и сложностью своих моделей, что, по мнению западных аналитиков, свидетельствует о том, что Китай ожидает новую эру конфликтов, в которой БПЛА будут играть центральную роль как в разведывательных миссиях, так и в нанесении точечных ударов.

Китайские военные беспилотники CH-4 и Wing Loong - две известные модели, известные своими возможностями наблюдения и нанесения точных ударов. CH-4, произведенный Китайской корпорацией аэрокосмической науки и техники (CASC), поступил на вооружение в 2014 году. Он особенно ценится за свою универсальность в использовании и способность наносить высокоточные удары различными боеприпасами класса "воздух-земля". Беспилотник Wing Loong, разработанный Китайской корпорацией авиационной промышленности (AVIC), был впервые выпущен в 2009 году и поступил на вооружение в 2011 году. Он сопоставим с CH-4 по назначению и возможностям, предлагая передовые системы авионики, длительный срок службы и различные варианты вооружения. Оба беспилотника состоят на вооружении китайских вооруженных сил и экспортируются в несколько стран, в частности, в Пакистан, Египет и Саудовскую Аравию. Эти беспилотники могут летать на высотах от 5000 до 7500 метров, их ресурс составляет от 14 до 20 часов, и они могут нести полезную нагрузку для выполнения разведывательных и ударных задач. Их радиолокационные и ударные возможности делают их стратегическим оружием в современных военных операциях.

CH-7, также разработанный CASC, представляет собой новое поколение китайских боевых беспилотников. Этот малозаметный БПЛА был впервые представлен на авиашоу в Китае в 2018 году и в настоящее время находится в стадии продолжающейся разработки, а его поступление на вооружение ожидается в 2024 году. CH-7 отличается своей конструкцией "летающего крыла", оптимизированной для обеспечения малозаметности, что позволяет ему снижать радиолокационную заметность и проникать в хорошо защищенные районы. Благодаря размаху крыльев в 26 метров и высоте полета, достигающей 15 километров, он предназначен для выполнения длительных задач по разведке и наблюдению, а также для нанесения высокоточных ударов по важным целям противника.

Китай активно инвестирует в беспилотники с системой FPV (вид от первого лица) и роевые дроны. Эти технологии особенно подходят для нанесения быстрых ударов и прорыва обороны противника. Оснащенные бортовыми камерами и пилотируемые с помощью очков виртуальной реальности для полного погружения, они позволяют операторам выполнять сложные маневры и наносить точные удары, включая атаки камикадзе.

Среди разрабатываемых моделей FPV-дронов Китай использует платформы, подобные DJI Avata, для начальной подготовки, а также адаптирует эти гражданские технологии для более продвинутых военных целей.

Китайские ученые недавно разработали новый тип беспилотного летательного аппарата, способного разделяться на несколько частей в полете, создавая тактический удар по противнику. Этот беспилотник, напоминающий мультиротор DJI потребительского класса, может разделяться на два, три или шесть небольших дронов, каждый из которых выполняет определенные функции, такие как разведка, командование или атака. Эта разработка, осуществленная в Нанкинском университете аэронавтики и астронавтики, знаменует собой значительный прогресс в такой технологии.

Еще одна область, в которой Китай преуспевает, - это биомиметические дроны. Эти дроны, вдохновленные природой, созданы для того, чтобы имитировать движения птиц, насекомых или других животных, что делает их чрезвычайно трудно детектируемыми. Беспилотник Xinge является ярким примером этой технологии. Разработанный в виде птицы, он может летать, взмахивая крыльями, как настоящая птица, что позволяет ему оставаться незамеченным во время разведывательных миссий в городских или сельских условиях. Китайские исследователи также изучают возможность интеграции в эти беспилотные летательные аппараты регенеративных способностей, вдохновленных живыми организмами. Такой подход мог бы позволить им устранять повреждения, полученные в полете, или продлить срок их службы.

Как отмечают западные эксперты, по мере усиления военного соперничества между Соединенными Штатами и Китаем обе страны готовятся к новой форме ведения войны с использованием оснащенных искусственным интеллектом воздушных и морских беспилотных летательных аппаратов. Быстрый прогресс в этой области может спровоцировать глобальную гонку вооружений, особенно по мере того, как эти технологии становятся доступными для менее могущественных государств и групп боевиков.