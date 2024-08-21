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vizir47
Япония планирует построить новый ракетный полигон на острове Минамитори
Министерства обороны Японии приняло решение создать на острове Минамитори новый ракетный полигон для наземных сил самообороны Японии.

По сообщению министерства обороны Японии, оно планирует создать на острове Минамитори новый ракетный полигон для ракет класса "Земля-корабль" (SSM) наземных сил самообороны Японии (JGSDF). Министерство уже проинформировало местных чиновников о плане создания такого полигона на самом восточном острове Японии, расположенном примерно в 1900 километрах к юго-востоку от Токио, и о начале его эксплуатации в 2026 финансовом году или позже.

Ясунори Моришита, начальник штаба Вооруженных сил Японии, заявил на недавней пресс-конференции, что наличие у Японии собственного ракетного полигона позволит "сохранить и повысить уровень подготовки", отметив, что ранее силы были вынуждены проводить подобные тренировки за пределами Японии.

Как объясняет такой шаг KYODO NEWS, этот план появился в связи с тем, что Токио стремится приобрести «возможности для нанесения ответного удара по целям на вражеской территории непосредственно в случае чрезвычайной ситуации, имея в виду наращивание военной мощи Пекина и провокационную деятельность в водах вблизи Японии, особенно в Восточно-Китайском море».

В качестве объяснения такого решения также указывается, что Япония имеет ограниченную территорию и это вынуждает вооруженные силы Японии с трудом предоставлять своим ракетным подразделениям возможность проводить учения с боевой стрельбой, чтобы поддерживать их боеготовность. Что касается подразделений ПВО JGSDF и зенитных ракетных комплексов средней дальности (SAM), то у них редко бывает возможность провести учебные боевые стрельбы. Кроме того было указано, что Япония намерена приобрести ракеты, которые могут быть запущены из-за пределов досягаемости огня противника и для их испытания и проведения тренировочных стрельб понадобится новый ракетный полигон.

Эта политика, по заявлениям министерства обороны Японии,  является частью Стратегии национальной безопасности, ключевых руководящих принципов правительства в области обороны, пересмотренных в конце 2022 года, что знаменует собой серьезный отход от исключительно оборонной политики Японии в послевоенную эпоху в соответствии с ее пацифистской конституцией.

Сегодня, в условиях ограниченных возможностей для проведения внутри страны таких учений, японские военные вынуждены обращаться к своим союзникам для использования их зарубежных территорий и ракетных полигонов. Примером этому, в частности, могут служить оружейный полигон Бикрофт у Восточного побережья Австралии, Тихоокеанский ракетный полигон на Гавайях и др. 

Однако не все подразделения имеют возможность участвовать в таких тренировках, что, в свою очередь, негативно сказывается на общей готовности их подразделений использовать SSM и ЗРК. Ситуация осложняется для Японии тем, что она внедряет все больше отечественных и зарубежных ракет дальнего радиуса действия в рамках недавнего наращивания сил, в первую очередь усовершенствованную SSM Type 12 с дальностью действия 1200 км, что является беспрецедентным для Вооруженных сил Японии. Это вынудило Министерство обороны Японии переосмыслить, как в долгосрочной перспективе можно повысить эффективность учебных стрельб и испытаний имеющегося ракетного оружия.

 Хотя на самом острове Минамитори нет постоянных жителей, административно он подчиняется префектуре Токио. У JMSDF есть авиабаза на этом острове с небольшим подразделением, состоящим из 10 человек, для обслуживания небольшого аванпоста, которому оказывают поддержку около 15 сотрудников Японского метеорологического агентства и Регионального бюро. Военно-воздушная база с взлетно-посадочной полосой длиной 1371 м - единственный способ попасть на этот коралловый атолл. Каждую неделю транспортный самолет  C-130R от JMSDF будет доставлять на остров новый персонал и припасы, в то время как C-130H от JASDF будет прибывать ежемесячно и доставлять остальных 15 гражданских сотрудников на остров и обратно.

Из-за удаленности от гражданских воздушных и морских перевозок Министерство обороны выбрало именно остров Минамитори. Это означает, что Японии больше не придется отправлять прототип, испытательное оборудование и персонал на зарубежные полигоны для проведения испытаний. Это, по мнению министерства обороны Японии, позволит также проводить испытания чаще. По сообщениям японских СМИ, первые боевые стрельбы, проведенные на этом полигоне, должны состояться через два года.

Из-за того, что взлетно-посадочная полоса на острове относительно короткая для самолетов крупнее C-130, доступность острова сильно ограничена. Чтобы добраться туда, большая часть оборудования и припасов, отправляемых на остров, должна быть в состоянии поместиться в C-130. Чтобы решить эту проблему, в 2010 году был начат план строительства 160-метрового пирса, который был завершен в 2016 году. Добавление пирса открывает новые ворота на остров, особенно для транспортировки на испытания усовершенствованных ракет SSM Type 12 и других японских противокорабельных ракет, находящихся в стадии разработки.

#япония #военное противостояние #остров минамитори #ракетный полигон японии
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