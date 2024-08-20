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vizir47
Frontex определил угрозы, которые ждут Европу в ближайшее время
В своем последнем докладе Агентство Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex) указало, что Европу ждет опасный коктейль из нелегальной иммиграции, гибридной войны и роста терроризма.

 Frontex в своем последнем докладе   указало, что Европу ждет опасный коктейль из нелегальной иммиграции, гибридной войны и роста терроризма.

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По мнению Frontex, миграционная ситуация показывает, что затишье в незаконном пересечении европейских границ носит временный характер. При этом, в качестве причин указывается на усиление противостояния с Россией с одной стороны, а с другой – не уменьшающиеся миграционные потоки из африканского Сахеля, которые  могут нанести и даже расширить потенциальную угрозу для ЕС. При этом Frontex опасается, что террористы смешаются с мигрантами в контексте не только вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС, но и нынешней нестабильности в Сахельской зоне.

Как указывает Frontex, конфликт в Газе является новым фактором, вызывающим обеспокоенность у тех, кто занимается планированием пограничного контроля. Его более широкие региональные последствия усугубляются сохраняющейся в регионе обеспокоенностью политической нестабильностью, социально-экономическими факторами, а также в некоторых общинах усилением антагонизма по отношению к принимаемым мигрантам. Угроза, создаваемая террористами, вовлеченными в смешанные миграционные потоки, вероятно, возрастёт на фоне поляризации европейских обществ вокруг войны между Израилем и ХАМАС.

Frontex считает, что существует повышенный риск того, что контрабандисты будут переправлять товары через морские, сухопутные и воздушные границы. Адаптированные маршруты и замаскированная контрабанда, скрытая в легальных потоках контейнерных перевозок и небольших посылок, могут быть частью методов работы таких преступников.

По данным Frontex, нерегулярные пересечения сухопутных границ с Украиной будут продолжаться из-за продолжающегося вооруженного конфликта там.

Увеличение числа прибывающих иммигрантов дает лицам, связанным с терроризмом, возможность влиться в миграционный поток и укрепить каналы сотрудничества между преступными и террористическими сетями, действующими в регионе. Ограниченные возможности для возвращения и неправомерное использование открытых пунктов приема привели к скоплению мигрантов в различных частях Западных Балкан, особенно там, где усиленный пограничный контроль препятствует дальнейшему передвижению.

Frontex также выразило обеспокоенность по поводу безопасности, в том числе по поводу обнаружения огнестрельного оружия в лагерях для нелегальных мигрантов, которое наблюдается с середины 2022 года.

Отмечается, что миграционный маршрут с Балкан подвержен геополитическим изменениям на Ближнем Востоке, в результате чего регионы Восточного Средиземноморья и Западных Балкан остаются в значительной степени взаимосвязанными с точки зрения миграции. Маршрут миграции с Западных Балкан по-прежнему будет в значительной степени отражать события в Восточном Средиземноморье, поскольку в большинстве случаев нерегиональные мигранты не могут попасть в регион Западных Балкан воздушным транспортом.

Давление, оказываемое принимающими странами на афганских и сирийских мигрантов, риск региональной эскалации конфликта в Газе и продолжающиеся конфликты и экономический спад в соседних регионах, вероятно, станут основными факторами миграции на маршруте Восточного Средиземноморья. Нестабильность на Ближнем Востоке, экономические трудности и неопределенность в Ливане, Сирии и Ираке, усугубленные вооруженным конфликтом между Израилем и Ираном, в сочетании с растущим давлением со стороны Пакистана и Ирана с целью депортации афганцев, являются ключевыми факторами, которые могут увеличить количество прибывающих в Восточное Средиземноморье. Могут иметь место случаи смены иммигрантами гражданства, поскольку мигранты из более мирных стран могут рассчитывать на различные льготы, если они заявляют, что прибыли из районов, затронутых конфликтом.

Кроме того, миграционное давление, вероятно, останется высоким в центральном Средиземноморье из-за того, что иммигранты из стран Африки к югу от Сахары обнаружат, что традиционные маршруты на север были возобновлены, а также потому, что некоторые национальности продолжат летать в аэропорты Северной Африки. По мнению Frontex, распространение терроризма в Сахеле является как причиной, так и следствием региональной нестабильности. Бангладешцы, пакистанцы и сирийцы, вероятно, по-прежнему будут играть здесь важную роль, но к ним вполне могут присоединиться новые национальности. Увеличение миграционных потоков, особенно из Сахеля, на западноафриканское побережье, а также относительно низкие сборы, взимаемые контрабандистами на этом маршруте, могут еще больше увеличить число мигрантов на пути в Западную Африку.

Растущая террористическая угроза, исходящая из Сахеля, означает, что необнаруженный въезд лиц, связанных с терроризмом, на внешние границы останется серьезной проблемой для внутренней безопасности Евросоюза.

 

#frontex #проблемы безопасности ес #проблемы нелегальной миграции в ес
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