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Алжир оснащается китайскими ракетами последнего поколения, которые могут изменить баланс сил

Алжир и Китай активно развивают военное сотрудничество. Помимо управляемых противотанковых ракет HJ-12 и баллистических ракет, Алжир приобрел современные китайские противокорабельные ракеты YJ-12B, что не только усиливает боеспособность алжирской армии, но и изменяет баланс сил в регионе.
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В последние годы Алжир и Китай стали активно развивать военное сотрудничество, что позволяет этой североафриканской стране еще более усилить свою обороноспособность и изменить баланс сил в Магрибе и в Средиземноморье.

Модернизация Алжиром армии происходит в условиях, когда его соседи делают то же самое, и ситуация с Марокко является одним из приоритетов Алжира.

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В настоящее время Алжир располагает большим количеством различной российской военной техники и оружия, включая, в частности, российскую боевую авиацию, ПВО и такие противотанковые ракеты, как "Корнет". Тем не менее, эта североафриканская страна в рамках программы приобретения новых современных образцов оружия вступила в 2020 году в активные переговоры с Китаем, в частности, по поводу тактических и даже баллистических ракет китайского производства.

Так, в июле 2020 года Алжир стал первым экспортным заказчиком современной противотанковой управляемой ракеты HJ-12 (или Red Arrow 12) производства китайской фирмы Norinco. Это оружие является боевой переносимой человеком противотанковой ракетой третьего поколения "огонь и забвение" с траекторией полета колокола. Как только цель обнаруживается электрооптической системой, ракета вылетает без дополнительного наведения и поражает танк через его наиболее уязвимую и наименее защищенную часть, крышу. Кроме того, она намного дешевле, чем у американской пусковой установки FGM-148 Javelin. Ракета HJ-12 оснащена инфракрасным искателем, на который информация о цели отправляется с неохлаждаемого тепловизионного прицела третьего поколения, после чего цель захватывается и запускается. Масса снаряда составляет 17 кг при длине 980 мм и диаметре 135 мм. Ракета может быть оснащена осколочными, взрывными или термобарическими боеголовками. Максимальная дальность стрельбы может достигать 4000 м. В темноте и в условиях плохой видимости дальность стрельбы ограничена способностью прицела обнаруживать цель. В безлунную ночь дальность действия ночной оптики не превышает 2000 м. Комплектация HJ-12 состоит из пусковой установки и ракеты в одноразовом контейнере, который направлен вверх, а не параллельно земле, как другие ПТРК.

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В декабре 2022 года Алжир заявил о намерении приобрести у Китая баллистические ракеты малой дальности SY-400, что, по оценкам военных экспертов, уже стало значительным поворотным моментом в балансе региональных сил. Эта инициатива была выдвинута на фоне роста напряженности как на юге страны из-за деятельности террористических формирований, так и на северных границах, особенно с Марокко по вопросу о Западной Сахаре.

На днях Алжир официально объявил о приобретении еще одного современного типа китайских ракет - противокорабельных ракет китайской разработки YJ-12B, что представляет собой крупный шаг вперед в его береговой обороне. Разработанные для атаки надводных кораблей на больших расстояниях, эти сверхзвуковые ракеты могут развивать скорость от 2 до 3 Маха, что делает их перехват обычными средствами противовоздушной обороны особенно трудным.

Ракета YJ-12B имеет эффективную дальность действия около 500 километров, что позволяет наносить удары на большие расстояния. Она может запускаться с различных платформ, включая самолеты, корабли и мобильные береговые пусковые установки, что обеспечивает значительную оперативную гибкость для алжирских вооруженных сил.

Как отмечают западные наблюдатели, способность наносить современными китайскими ракетами высокоточные удары на большие расстояния существенно увеличивает стратегический охват Алжира на своей береговой линии и за ее пределами, повышая ставки в региональных дискуссиях по вопросам безопасности. Интеграция Алжиром передовых китайских военных технологий, таких как YJ-12B, является напоминанием о том, что региональная безопасность постоянно меняется. Последствия таких событий огромны, влияя не только на двусторонние отношения между государствами, но и на динамику безопасности во всем регионе Магриба и за его пределами.

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Сегодня напряженность в североафриканском и сахельском регионе не ограничивается только межгосударственным соперничеством; она также включает усиление присутствия террористических групп на юге Алжира, что еще больше осложняет ситуацию в области безопасности. Таким образом, внедрение таких современных систем вооружения рассматривается как необходимость для поддержания безопасности алжирского побережья от различных угроз.

По мере того как Алжир наращивает свой военный потенциал, соседние страны, особенно Марокко, также рассматривают варианты совершенствования своих систем береговой обороны. Рабат изучает, например, возможность приобретения аналогичных систем защиты, в том числе израильских ракет Sea Breaker и Blue Spear, способных достигать дальности 300 км, или даже китайской системы CM-302.

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