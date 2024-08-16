Корейские подводные лодки от Hyundai Heavy Industries в польской программе ORKA

Основанная в 1972 году, компания Hyundai Heavy Industries из Южной Кореи является интегрированной компанией тяжелой промышленности, состоящей из четырех бизнес-единиц: гражданское судостроение, морские и специальные суда, офшоры, двигатели и оборудование. Группа компаний HHI является ведущим судостроителем по количеству ежегодно строящихся судов и сохраняет свои позиции на переднем крае мирового судостроительного рынка. С начала своей деятельности компания поставила ВМС Кореи, а также иностранным заказчикам в общей сложности 63 боевых корабля, включая ракетные эсминцы с системой Aegis, фрегаты нового поколения, корветы и патрульные корабли, а также подводные лодки нескольких типов.

Как сообщает издание Naval News, в настоящее время между польским правительством и компанией Hyundai Heavy Industries ведутся консультации о возможности участия корейских судостроителей в польской программе новой подводной лодки Orka, предназначенной для ВМС Польши. Как указывается, HHI может предложить не один проект, а несколько. В частности, подлодку типа KSS-III PL и совершенно новую конструкцию: HDS-2300. Кроме того, в линейку HHI входит ряд других, более мелких морских судов: HDS-1500, HDS-700 и HDS-500.

KSS-III серии I - подводная лодка с уменьшенными габаритами и без вертикальных пусковых установок. Это первая подводная лодка такого размера, полностью спроектированная в Республике Корея. Это судно имеет надводное водоизмещение более 3300 тонн, длину 83,5 м, ширину 9,6 м, подводную скорость 20 узлов и автономность 50 суток. Ее вооружение состоит не только из шести 533-мм торпедных аппаратов, но и было решено оснастить ее трубами VLS (системы вертикального пуска), расположенными в средней части корпуса. Они позволяют запускать баллистические ракеты подводного базирования с обычными боеголовками из подводного положения.

KSS-III серии II будет еще более крупным кораблем водоизмещением около 3600 тонн и длиной 89 метров. Он получит, помимо прочего, дополнительные четыре пусковые установки для баллистических ракет VLS (всего их будет 10). Судно такого размера может иметь некоторые ограничения при эксплуатации на мелководье, включая некоторые регионы Балтийского моря.

Кроме того, KSS-III PL, то есть версия без VLS, но с дополнительным оборудованием, таким как камера для посадки беспилотных подводных аппаратов (UUV) или снаряжение спецназа, требуемое военно-морскими силами Польши. В этом варианте предусмотрены более современные литий-ионные аккумуляторы для замены используемых в настоящее время свинцово-кислотных аккумуляторов, а также другие инновационные, доступные и проверенные технические решения. Подводная лодка KSS-III PL является хорошо вооруженным судном с шестью горизонтальными торпедными аппаратами, которые могут использоваться для размещения до 14 тяжелых торпед, управляемых противокорабельных ракет, крылатых ракет и мин. Таким образом, KSS-III PL может стать компромиссом между судном, предназначенным для плавания в Балтийском море, и судном, способным работать в открытых водах океана.

Другим предлагаемым для Польши корейским производителем вариантом является подводная лодка HDS-2300. Как отмечает компания HHI, в случае выбора Польша могла бы стать обладателем прав интеллектуальной собственности не только на ее обслуживание и модернизацию, но и на производство, что в будущем позволило бы экспортировать такие подводные лодки. Производитель не раскрывает многих технических деталей конструкции. Однако известно, что это судно водоизмещением около 2300 тонн в надводном положении и 2550 тонн в подводном. Длина HDS-2300 составляет 73 метра, высота - 14,4 метра, а ширина - около 8 метров. Лодка сможет погружаться на глубину значительно ниже 250 метров. Скорость надводного хода составит более 10 узлов, подводного – более 20 узлов, а дальность плавания и автономность – соответственно - более 10 000 морских миль со скоростью 6 узлов и 50 суток. Прочный корпус будет иметь ступенчатый диаметр 6,6 и 7,6 м, а кормовые рули будут иметь Х-образную форму, что считается оптимальным решением, особенно на мелководье и в местах с меньшей соленостью, чем в голубых водах. В конструкции предусмотрены плоскости фарватера. Привод должен представлять собой электродвигатель, работающий от литий-ионной батареи, и системы AIP. HDS-2300 может быть вооружена шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм для тяжелых торпед и управляемых ракет (противокорабельных и крылатых), которых потребуется в общей сложности 20 (шесть в пусковых установках, остальные на стойках системы управления вооружением).

По мнению компании HHI, в случае с такими морями, как Балтийское море, продолжительность скрытности в подводном положении является очень важным тактическим параметром, который будет учитываться при выборе нового типа подводной лодки в рамках польской программы Orka.