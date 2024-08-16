Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
В США создают "квантовый компас" для борьбы с GPS-помехами в зонах военных действий
Ученые из американской Sandia National Laboratories добились значительного прогресса в области навигации без использования GPS. Они разработали новое сенсорное устройство - “квантовый компас”, который может позволить осуществлять навигацию в условиях отсутствия или глушения РЭБ сигналов GPS.

Как известно, в зонах конфликтов противоборствующие силы могут глушить или подделывать сигналы GPS, что может привести к срыву военных операций.  В этой связи ученые из расположенной в Нью-Мексико Национальной лаборатории Сандии (Sandia National Laboratories) - одной из шестнадцати национальных лабораторий Министерства энергетики США, добились значительного прогресса в области навигации без использования GPS. Совершив прорыв в области квантового зондирования, они разработали новое сенсорное устройство, которое в конечном итоге может помочь обеспечить чрезвычайно точную навигацию без использования Глобальной системы позиционирования (GPS).

Исследовательская группа этой лаборатории, как пишет журнал Science Advances, разработала свой “квантовый компас”, используя кремниевые фотонные компоненты для выполнения метода квантового зондирования, известного как “атомная интерферометрия”.

реклама

Sandia National Laboratories Pioneer Highly Accurate Navigation without GPS

Атомная интерферометрия - это метод квантового зондирования, который измеряет ускорение и угловую скорость с исключительной точностью. “Используя принципы квантовой механики, эти усовершенствованные датчики обеспечивают непревзойденную точность измерения, обеспечивая навигацию даже в районах, недоступных для GPS”, - отметил ученый из компании Sandia Джонгмин Ли.

Современные атомные интерферометры могут быть размером с небольшую комнату, и для создания полноценного квантового компаса потребовалось бы шесть таких. Однако новые технологические достижения, в том числе в Sandia, резко сократили масштабы и стоимость новых систем.

Они представили новый высокопроизводительный кремниевый фотонный модулятор. Такие модуляторы - это устройства, используемые для управления свойствами света, в частности его частотой. Однако они часто создают нежелательные дополнительные частоты наряду с желаемой. Эти дополнительные частоты называются “боковыми полосами” и аналогичны эху в звуке. “Однополосный модулятор Sandia с подавленной несущей уменьшает эти боковые полосы на беспрецедентные 47,8 децибел - показатель, часто используемый для описания интенсивности звука, но также применимый к интенсивности света, - что приводит к снижению нежелательных дополнительных частот почти в 100 000 раз”, — говорится в пресс-релизе  лаборатории Sandia.

Представители Sandia заявили, что новый чип-модулятор имеет размеры восемь на восемь миллиметров, и сотни таких чипов могут поместиться на обычной восьмидюймовой пластине. Новый модулятор, наряду с другими достижениями, такими как вакуумная камера меньшего размера и компактность устройства, способствуют уменьшению размеров, веса и энергопотребления этих датчиков. “Мы значительно улучшили производительность по сравнению с существующими технологиями”, - заявил ученый из Sandia Ашок Кодигала (Ashok Kodigala).

Стоимость долгое время была основным препятствием при внедрении устройств квантовой навигации. Это, в частности, обусловлено тем, что для атомных интерферометров необходимы лазерные системы, а модуляторы являются ключевым компонентом этих лазерных систем. “Только один полноразмерный однополосный модулятор, доступный в продаже, стоит более 10 000 долларов”, - подчеркнул Ли.

Инновационный подход Sandia заключается в миниатюризации компонентов на кремниевых фотонных чипах, что позволяет эффективно сократить расходы. “Мы можем изготовить сотни модуляторов на одной 8-дюймовой пластине и еще больше на 12-дюймовой пластине”, - прокомментировал Кодигала. Эти чипы могут выпускаться серийно с использованием тех же процессов, что и компьютерные чипы, что делает их значительно более доступными.

Ученые Sandia подчеркнули, что исследование может привести к созданию нового устройства для навигации в условиях отсутствия сигналов GPS, например, в зонах военных действий, где сигналы спутниковой навигации могут быть заглушены или подделаны системами радиоэлектронной борьбы. Однако предлагаемая система не просто обеспечит запасной план: исследователи из Sandia заявили, что квантовый компас будет примерно в 1000 раз чувствительнее существующих навигационных устройств.

Как сообщается, технология навигации без GPS потенциально может предложить решения и для других областей применения. С ее помощью можно находить подземные полости и природные ресурсы, совершенствовать лидарные системы, развивать квантовые вычисления и революционизировать оптическую связь. Команда Sandia активно изучает эти разнообразные области применения, продолжая добиваться успехов в миниатюризации. Их цель - превратить атомные интерферометры в компактный квантовый компас, сократив разрыв между фундаментальными исследованиями и коммерческими разработками.

#инновации в it #инновации в военной области #sandia national laboratories #квантовое зондирование #“квантовый компас” #навигация без gps
+
Написать комментарий (0)
Китайские 2D-чипы с низким энергопотреблением увеличат время работы смартфонов
Ученые создают компактный квантовый компас для точной навигации без использования GPS
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мобильные телефоны Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат промежуточное обновление HyperOS
+
Самая мощная в мире двуглавая китайская ветряная турбина будет обеспечивать энергией 30 000 домов
7
Motorola выпустила доступные смарт-часы с AMOLED-дисплеем и функциями отслеживания здоровья
+
Российский БПЛА С-70 «Охотник» готов к серийному производству
2
В Амурской области на важнейшем путепроводе через Транссиб началась надвижка пролетного строения
+
Культовая игра Red Dead Redemption готовится к дебюту на ПК
3
Россия планирует наладить конвейерное производство спутников до 250 штук в год
3
Ютубер напечатал на 3D-принтере игровой ноутбук, в который добавил только компоненты от ПК
1
В сети появились фото с десятками автомобилей Tesla Model 3, размещенных на заросшем поле
+
Генерал Алаудинов: ВС РФ уничтожили большую часть техники ВСУ в Курской области
20
Увеличение военного присутствия США на Ближнем Востоке: подводная лодка и авианосцы уже в пути
1
В низкой производительности Ryzen 7 9700X в играх и рабочих задачах может быть виновата Microsoft
8
Российские операторы связи столкнулись с ростом трафика из-за проблем с доступом к YouTube
3
Опубликовано видео, как лазерная установка «Росатома» разрезала высотный кран в Кургане
2
Танки Т-72Б3М с резиновыми антидроновыми кожухами показали на "Армии-2024"
+
Hardware Unboxed разочаровались в Ryzen 9 9950X - новинка оказалась не лучше Ryzen 9 7950X
11
Что такие «грязные» Bitcoin, и чего стоит опасаться при покупке криптовалюты
2
Теплопакет AMD Ryzen 7 9700X и Ryzen 5 9600X могут поднять в обновлении прошивки AGESA 1.2.0.1A
5
На вторичном рынке продолжает доминировать ВАЗ-2107 «Жигули» (Lada 2107)
3
Яндекс представил функцию легального обхода замедления YouTube
40

Популярные статьи

Почему не нужно начинать играть в Hamster Kombat, и когда пользователи получат виртуальные токены
5
Собираем быстрый и недорогой игровой компьютер на самой популярной в мире видеокарте в 2024 году
6
Подборка игр, которые ошибочно причисляют к киберпанку
15
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
26
Как обновить Windows Vista до самой последней версии в 2024 году
20
10 распространенных ошибок при выборе игровой видеокарты в 2024 году
1
О кактусе возле монитора и других народных приметах
8
Есть ли смысл ждать появления Ryzen 5 9600Х в магазинах РФ, и почему Ryzen 5 7600Х гораздо лучше
7
Как была решена серьёзная проблема распространения софта для Linux в дистрибутиве Chimbalix
10
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
33

Сейчас обсуждают

Bamboliny
01:29
Вы не объективны. Проблем более чем достаточно в обоих системах и эта ситуация никуда не денется покуда они существуют. Новые функции, новые варианты ОС порождают новый код и, соответственно, новые ба...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
NuclearMissionJam
00:45
Тысячи проблем с софтом, программами и играми не решены до сих пор. А w10 подкинула еще море проблем. Я не знаю кого оно вводит в ступор если честно. Наверное только впечатлительных виндоводов.
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Nvidia&Intel Hater
00:36
тебя то вот уже 15 раз на моей памяти банили.Кламвульва,тармент.Коссак,Джулиус и прочее и прочие ники из говна и палок.Ты в банах вечно и постоянно
Если ли смысл сегодня брать GeForce GTX 1080 Ti, и что нужно знать при покупке видеокарты с рук
Bamboliny
00:31
Конечно, нужны, но, во-первых, эти знания у подавляющего большинства пользователей (в первую очередь геймеров) на текущий момент времени уже есть, т.к. винда появилась и размножилась в домах существен...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Алексей Полянский
00:25
Хм. Про разницу в тдп х2 забыли.... ок. А так: афигенная новость, тк 15 джен закопает 9ххх. Каеф
Ryzen 9 9950Х сильно разочаровал в игровых тестах и с трудом обошёл Core i9-14900K в синтетике
VRoman
00:09
Вот именно. Удобство переноса данных на накопителях всегда превосходило всё остальное.
В следующей версии Windows 11 SSD станут медленнее ради безопасности данных
NuclearMissionJam
23:48
Для Windows знания конечно не нужны, как я понимаю?
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
Павел Хамлов
23:47
Играл на линуксе вWarcraft 3 еще в 2002м через Wine очень даже плотно. Все зависит от того на сколько ты готов пердолится с прыщами которые за 26 лет моего опыта не изменились ни на йоту. Как был лину...
Пять причин, почему миру необходимо аниме про Linux
REY_B_
23:41
Ну да... А "яйца танцевать мешают", слышал я и такое мнение. - По факту, деньги на строительство силовыми методами извлекаются из других отраслей экономики, истощая и убивая их. Например из не строите...
Снижение темпов роста строительной отрасли порождает рост цен на продукты питания
Александр Сечков
23:31
Да и фильм то гуано. Хз как собрали столько денег?
Зрители оказались недовольны фильмом «Дэдпул и Росомаха» в озвучке от Red Head Sound
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем