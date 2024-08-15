Немецкие СМИ сообщают о возможных инцидентах саботажа на двух военных базах НАТО в Германии, из-за чего авиабаза Кельн-Ван и база в Гейленкирхене, земля Северный Рейн-Вестфалия, были временно закрыты. Ведется расследование.





Немецкие СМИ сообщили о временном закрытии Бундесвером двух военных баз в Германии по подозрению в саботаже. После закрытия авиабазы Кельн-Ван из-за возможного загрязнения питьевой воды пострадала и база в Гейленкирхене, земля Северный Рейн-Вестфалия, подтвердило территориальное командование Бундесвера.

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Издание Der Spiegel первым сообщило о закрытии казарм: «В целях проверки было принято решение закрыть базу Кельн-Ван, входы и выходы были временно приостановлены. В то же время потребление воды было запрещено до получения результатов анализа проб, взятых из сети AEP». Полиция, фельдъегеря и Военная контрразведывательная служба Бундесвера занялись расследованием подозрений в саботаже; возможно, казармы были взломаны. Кто стоит за возможными действиями, изначально было неясно.

Сначала стало известно о происшествии в кельнских казармах. По словам пресс-секретаря, в ночь на среду в ходе постоянно проводимой проверки питьевой воды были обнаружены "аномальные показатели". Кроме того, в заборе была обнаружена дыра, "через которую может пройти человек". Как объясняет Frankfurter Allgemeine Zeitung, недалеко от водопровода казарм была обнаружена брешь в заборе, окружающем этот военный контрольно-пропускной пункт. Кроме того, один из сотрудников сказал, что видел, как человек «убегал».

В результате вода была отключена, казармы оцеплены. Поиски злоумышленников по "горячим следам" оказались безрезультатными. Через несколько часов блокировка была снята. Заболеваний, связанных с возможным загрязнением питьевой воды, не выявлено. Образцы воды теперь будут дополнительно исследованы.

Как сообщил представитель военного командования, дыра была обнаружена только в заборе, который вел прямо к водопроводу, принадлежащему казарме. Во внешнем заборе, окружающем всю базу, повреждений не было. Власти исходили из наличия одного или нескольких преступников или преступниц. Теперь будут проанализированы видеозаписи. Существует ли связь между загрязнением воды и дырой в заборе, пока неясно. "Мы очень серьезно относимся к инциденту", - сказал представитель военных.

14 августа утром еще одна военная база в Северном Рейне-Вестфалии, расположенная в штаб-квартире НАТО в Гейленкирхене, также была закрыта. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, там также проверяли возможное загрязнение питьевой воды. Бундесвер рассказал об "инциденте", на который оперативная служба обратила внимание из-за аномального уровня воды. Затем была обнаружена дыра в заборе, ведущем к водопроводу казармы. Здесь также был замечен подозреваемый или подозреваемая. Издание, в частности, подчеркивает, что после начала СВО в Украине ситуация с безопасностью в Европе в целом была переоценена, эксперты по безопасности неоднократно предупреждали, что военная инфраструктура может стать объектом попыток саботажа.

Представитель Министерства обороны пока отказался комментировать немецким СМИ уккзанные инциденты. Территориальное командование заявило по поводу ситуации в Кельне: "Мы желаем скорейшего и полного выздоровления военнослужащим Бундесвера, которые могли пострадать в связи с инцидентом". С органами расследования ведется "очень тесное и доверительное сотрудничество" в целях выяснения обстоятельств.

В казармах Кельна располагается нескольких командных подразделений, военных и гражданских служб Бундесвера, в том числе командования ВВС (LwTrKdo для Luftwaffentruppenkommando). Там же находится и авиационная служба Бундесвера, отвечающая за поездки федерального президента и канцлера, членов кабинета министров и высокопоставленных правительственных чиновников. В Гейленкирхене базируются, в частности, разведывательные самолеты ДРЛО НАТО. В военной базе Кельн-Ван (Северный Рейн-Вестфалия) находится так называемый Центр военной помощи, оказываемой Германией Украине. Всего там работают около 4000 военных и 1500 гражданских лиц.

По сообщениям СМИ, информация о якобы имевших место случаях отравлений, связанных с употреблением воды, не подтвердилась. По крайней мере, пока таких сведений нет.

В то же время, со стороны расположенной в земле Северный Рейн-Вестфалия, авиабазы Гайленкирхен, на которой, в частности, находятся 14 самолетов дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A AWACS Воздушно-десантных сил дальнего обнаружения и управления НАТО (NAEW&C), поступил сигнал о повышенном уровне опасности, хотя поступающая информация и противоречива. «База в Гайленкирхене ни разу не была закрыта. Мы проверили воду. Она хороша. База остается доступной», - фактически заверил представитель НАТО, тем самым выступая против сообщения Бундесвера, который утверждал обратное чуть ранее.