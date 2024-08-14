Индия стремится заключить до декабря с.г. соглашение с США о приобретении 31 беспилотника MQ-9B Reaper для своих вооруженных сил, объясняя свою поспешность тем, что Китай и Пакистан наращивают свои парки боевых беспилотных летательных аппаратов.

Согласно сообщению издания The Times of India, Индия ускоряет заключение соглашения с Соединенными Штатами о приобретении 31 беспилотника MQ-9B Reaper для своих вооруженных сил, надеясь завершить сделку уже в декабре. 15 Sea Guardians из этого заказа Нью-Дели намеревается передать военно-морскому флоту и по 8 Sky Guardians для армии и ВВС, сообщили изданию источники в министерстве обороны.

Переговоры о стоимости сделки продолжаются, и в ближайшее время они будут завершены.

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Свои поспешные действия в этом вопросе Нью-Дели объясняет тем, что Китай и Пакистан наращивают свои парки боевых беспилотных летательных аппаратов. В частности, указывается, что Китай уже пятый год подряд продолжает военную конфронтацию в восточном Ладакхе, активизировал поставки своих вооруженных беспилотных летательных аппаратов Cai Hong-4 и Wing Loong-II в Пакистан. “Пакистан запросил у Китая еще 16 вооруженных беспилотников CH-4. У Пакистана уже есть семь беспилотников CH-4 в армии и 3 в военно-морском флоте”, - сообщил источник издания.

Беспилотники MQ-9B Reaper или Predator-B, предназначенные для ведения наблюдения в течение примерно 40 часов на высотах более 40 000 футов и вооруженные ракетами класса "воздух-земля" Hellfire и интеллектуальными бомбами для нанесения высокоточных ударов, считаются намного превосходящими китайские вооруженные беспилотники. Оперативная эффективность беспилотников MQ-9B была подтверждена индийскими военными экспертам, в частности, хорошими возможностями MQ-9B осуществления миссий ISR (разведки, наблюдения, рекогносцировки), которые были выполнены двумя невооруженными беспилотными летательными аппаратами Sea Guardian, взятыми Индией в аренду у американской фирмы General Atomics, как над обширным регионом Индийского океана (IOR), так и вдоль 3488-километровой границы с Китаем.

В то время как США назначили цену в 3,9 миллиарда долларов за 31 вооруженный беспилотник MQ-9B и сопутствующее оборудование, включая 170 ракет Hellfire, 310 высокоточных планирующих бомб GBU-39B, навигационные системы, комплекты датчиков и мобильные наземные системы управления, индийская переговорная группа работает над снижением этой цены.

В соответствии с соглашением, беспилотники будут собираться в Индии, в то время как General Atomics также получит некоторые компоненты от индийских компаний и создаст здесь глобальный центр технического обслуживания. “Поскольку General Atomics не может обеспечить передачу технологий для различных подсистем, которые она получает от других компаний, она предоставит экспертные знания и консультации отдельным индийским организациям для разработки таких передовых беспилотных летательных аппаратов собственными силами”, - сказал источник издания.

Вооруженные силы надеются получить первые 10 беспилотников MQ-9B в течение пары лет после подписания контракта, хотя это будет зависеть от производственных мощностей General Atomics. Остальные партии будут поступать каждые шесть месяцев.

Планируется разместить беспилотники MQ-9B в центрах командования и контроля ISR в Аракконаме и Порбандаре для региона Индийского океана и в Сарсаве и Горакхпуре для сухопутных границ.

Беспилотник MQ-9B, выпускаемый компанией General Atomics Aeronautical Systems, является передовым беспилотным летательным аппаратом типа "охотник-убийца", предназначенным для высотного и длительного наблюдения. Длина дронов составляет 11 метров, а размах крыльев - более 22 метров. Он развивает максимальную скорость полета в 240 узлов и имеет грузоподъемность в 1746 кг, включая 1361 кг внешних припасов. Беспилотник оснащен множеством полезных функций, включая электрооптические/инфракрасные датчики (EO/IR), многорежимные радары Lynx, средства наблюдения за морем, аппарутуру электронной поддержки (ESM), лазерный целеуказатель, а также различные комплекты вооружения. MQ-9B может летать на высоте 250 метров над землей, при этом цель не будет знать о его присутствии. Кроме того, эти беспилотники также способны работать в любых погодных условиях.

Беспилотник дистанционно управляется экипажем из двух человек, состоящим из пилота и члена экипажа, который управляет датчиками и вооружением.

По данным ВВС США, такой беспилотник способен запускать восемь ракет класса "воздух-земля" AGM-114 Hellfire с лазерным наведением, которые обладают большой эффективностью в борьбе с бронетехникой противника.

Предшественник Reaper, Predator, прославился своим применением во время войн в Ираке и Афганистане, был снят с вооружения ВВС США в 2017 году, а Reaper стал основным беспилотным летательным аппаратом для военных. Сегодня беспилотники MQ-9B используются Вооруженными силами США, Королевскими военно-воздушными силами Великобритании, ВВС Италии, Франции, Испании. Япония также заказала беспилотники MQ-9B Sea Guardian в апреле 2023 года.