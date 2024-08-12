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vizir47
В Китае построили грузовой беспилотник с грузоподъемностью более 1,5 тонн
Китайские СМИ сообщают об активном строительстве в КНР грузовых беспилотников, которые рассматриваются как перспективное средство логистики и доставки грузов на небольшие расстояния, для тушения пожаров, доставки гуманитарной помощи.

Китайские СМИ сообщили, что построенный в этой стране крупнейший беспилотный двухмоторный грузовой беспилотник, рассчитанный на грузоподъемность чуть более 1,5 тонн,  впервые поднялся в воздух 11 августа. Разработанный научно-технической инновационной компанией Sichuan Tengden, беспилотник совершил свой первый 20-минутный полет в юго-западной провинции Сычуань.

Sichuan Tengden Sci-tech Innovation Co., Ltd. - ведущее китайское предприятие, специализирующееся на исследованиях, производстве и применении интеллектуальных летательных аппаратов для удовлетворения рыночного спроса. 

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Этот испытательный полет беспилотника последовал за первым полетом в июне другого грузового беспилотника AVIC HH-100, разработанного государственной корпорацией авиационной промышленности Китая (AVIC).

Беспилотник AVIC HH-100 имеет размах крыльев 16,1 м и высоту 4,6 м. Объем его грузового пространства - 12 кубических метров, его максимальная взлетная масса составляет 2000 килограммов, грузоподъемность - 700 килограммов, а дальность полета в полном весе - 520 километров. Он немного больше, чем популярный в ряде стран традиционный легкий четырехместный самолет Cessna 172.

AVIC HH-100 отличается простотой погрузки и разгрузки, а также, как сообщает компания-производитель, высоким уровнем надежности и безопасности, передовыми интеллектуальными возможностями. В следующем году компания AVIC планирует протестировать свой самый большой грузовой беспилотник TP2000, который может перевозить до 2 тонн груза и летать в четыре раза дальше, чем HH-100. 

Китайские производители подобных грузовых беспилотников рассматривают их в первую очередь как средство логистики или доставки грузов на небольшие расстояния. Однако их потенциальные области применения могут быть расширены и включать тушение пожаров, доставку гуманитарной помощи. Подобные беспилотники являются частью национального проекта по созданию недорогих и надежных коммерческих беспилотных транспортных систем, ориентированных на быстро развивающуюся индустрию полетов на малых высотах. Указанный тип беспилотников определяется в Китае как вариант с “высокой полезной нагрузкой и низкой стоимостью”.

Согласно докладу CCID Consulting, в 2023 году объем рынка грузовых полетов на малых высотах в Китае превысил 68 миллиардов долларов, что свидетельствует о высоких темпах роста в 33,8%. Авиационный регулятор Китая прогнозирует, что к 2030 году отрасль грузовых перевозок достигнет 279 млрд долларов, что в четыре раза больше, чем к 2023 году.

Китай уже начал коммерческие грузовые поставки с помощью беспилотников. Например, в мае компания Phoenix Wings, занимающаяся грузовыми беспилотными перевозками, принадлежащая гиганту доставки SF Express, начала доставлять свежие фрукты из провинции Хайнань в южный Гуандун с помощью беспилотников Fengzhou-90, разработанных SF, подразделением S.F. Holding. Китайские отраслевые эксперты утверждают, что грузовые беспилотники обещают сократить сроки доставки и снизить транспортные расходы, а также расширить возможности доставки в места, где нет обычных авиационных средств, например, на крыши в густонаселенных городах. Они также могут перевозить людей на такси.

В апреле этого года авиационные власти Китая выдали сертификат производства EHang Holdings, производителю беспилотных летательных аппаратов, базирующемуся в южном Гуанчжоу, на его беспилотный летательный аппарат для перевозки пассажиров. Это первый в Китае документ такого рода на автономный пассажирский беспилотник. В недавнем докладе правительство КНР впервые назвало экономику низкогорий новым двигателем роста. Вертикальная мобильность рассматривается как “новая производительная сила” в сфере пассажирских и грузовых перевозок.

Компании по всему миру инвестируют в грузовые беспилотники, поскольку у них есть потенциал для развития логистики. Они обеспечивают быстрые, эффективные и экологичные решения для транспортировки грузов.  В США Amazon и Walmart тестируют сервисы доставки грузов беспилотниками в определенных регионах, демонстрируя свой потенциал в области современной логистики.

В прошлом году объем производства гражданских беспилотных летательных аппаратов в Китае достиг 16,2 млрд долларов США, что на 32% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, по данным исследовательского подразделения министерства промышленности и информационных технологий - Китайского центра развития информационного сектора, сообщает South China Morning Post (SCMP). Согласно оценке исследовательского центра, опубликованной в декабре, к концу 2023 года в Китае будет более 2300 гражданских предприятий по производству беспилотников и более 1000 таких серийных продуктов. SCMP сообщает, что индустрия беспилотных летательных аппаратов в Китае является неотъемлемой частью быстро развивающейся экономики в области полетов на малых высотах, охватывая предприятия, эксплуатирующие летательные аппараты на высоте ниже 3000 метров. 

#китай #беспилотники китая #беспилотник avic hh-100 #грузовые беспилотники
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