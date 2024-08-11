9 августа авианосные ударные группы ВМС США и Италии провели первую в истории двустороннюю многопалубную демонстрацию сил (MLDE) в Индо-Тихоокеанском регионе.





9 августа авианосная ударная группа США Abraham Lincoln и авианосная ударная группа ВМС Италии Cavour провели первую в истории двустороннюю многопалубную демонстрацию сил (MLDE) в Индо-Тихоокеанском регионе.

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Согласно пресс-релизу ВМС США, в ней участвовали корабли и самолеты военно-морских сил двух стран, состоящие из более чем 7500 американских и итальянских моряков и морских пехотинцев, пытавшихся тем самым продемонстрировать возможность участия в совместных операциях, включая операции по усилению морской связи, воздушные боевые действия и межпалубные полеты, для усиления интегрированных морских операций и боевой готовности.

“Это была прекрасная возможность поработать с нашим близким союзником по НАТО, Италией, в Индо-Тихоокеанском регионе. Наши усилия имеют решающее значение для обеспечения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Оперативная совместимость не просто возникает, она отрабатывается в наших командах, чтобы выстроить отношения и взаимосвязи, необходимые для успешного проведения MLDE”, - отметил контр-адмирал США Адан Круз, командир авианосной ударной группы CSG 3.

Находившийся с визитом на борту американского авианосца Abraham Lincoln, флагмана CSG 3, итальянский контр-адмирал Джанкарло Чаппина, командир авианосной ударной группы Cavour, со своей стороны подчеркнул: “Работа с CSG 3 в море - это отличная возможность расширить наши возможности в операциях с несколькими авианосцами, демонстрируя оперативную совместимость альянса НАТО по всему миру, укрепляя нашу способность работать сообща и повышая нашу общую обороноспособность. Проведение такого рода мероприятий является одной из стратегических целей нашего оперативного развертывания, обеспечивая безопасность на море в Индо-Тихоокеанском регионе”.

Как указывается, среди кораблей-участников MLDE были авианосец класса "Нимиц" USS Abraham Lincoln, эсминцы с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS Spruance и USS Frank E. Petersen Jr., итальянский авианосец ITS Cavour и итальянский фрегат ITS Alpino. Участвовавшими самолетами были MH-60S и MH-60R Sea Hawks, F/A-18E и F Super Hornets, E/A-18G Growlers, F-35C Lightning II и E-2D Hawkeye, все они были приписаны к 9-му авиакрылу авианосца США; и итальянский F-35B Lightning II, приписанный к итальянской авианосной ударной группе Cavour.

Перед началом MLDE Круз и Чаппина провели виртуальную телеконференцию. Учения начались с того, что офицеры связи обошли ударную группу, чтобы обеспечить связь между судами и встретиться с экипажами. После обмена офицерами связи корабли скоординировали полеты и маневры кораблей, чтобы отработать скоординированные действия.

Как подчеркивается в пресс-релизе ВМС США, «скоординированные морские действия и операции являются частью постоянного присутствия ВМС США в Индо-Тихоокеанском регионе. ВМС США вместе с сетью наших партнеров и альянсов необходимы для обеспечения безопасности на море и беспрепятственного ведения законной торговли в регионе».

Последний раз авианосная группа США CSG 3 участвовала в MLDE в январе 2022 года в Южно-Китайском море в составе ударной группы Carl Vinson, но состоявшееся 9 августа с.г. мероприятие - это первое MLDE с участием ВМС Италии в Индо-Тихоокеанском регионе.

CSG-3 развернута в Индо-Тихоокеанском регионе и состоит из авианосца класса "Нимиц" USS Abraham Lincoln, 9-го авиакрыла авианосца (CVW) и 21-й группировки эсминцев (DESRON), в которую входят эсминцы с управляемыми ракетами класса "Арли Берк" USS O'Kane, USS Stockdale, USS Spruance, американские военные корабли USS Michael Murphy и USS Frank E. Peterson Jr.

Авиакрыло CVW-9 состоит из эскадрильи F-35C “Black Knights” 314-й ударной истребительной эскадрильи морской пехоты (VMFA); трех эскадрилий F/A-18E/F Super Hornet, “Tophatters” 14-й ударной истребительной эскадрильи (VFA); “Black Aces” 14-й ударной истребительной эскадрильи (VFA) 41, “Vigilantes” из 151-й эскадрильи ударных истребителей (VFA); “Wizards” из 133-й эскадрильи радиоэлектронных атак (VAQ), работающие на EA-18G Growler; “Wallbangers” из 117-й эскадрильи раннего предупреждения авианосцев (VAW), работающие на E-2D Advanced Hawkeye; “Chargers” из 14-й вертолетной морской боевой эскадрильи (HSC), эксплуатирующей MH-60S Sea Hawk; и “Raptors” из 71-й вертолетной морской ударной эскадрильи (HSM), эксплуатирующей MH-60R Sea Hawk.

Авианосная ударная группа Abraham Lincoln в настоящее время проводит операции в составе 7-го флота США в Индо-Тихоокеанском регионе.