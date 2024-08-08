Китайские СМИ сообщили о проектировании авианосца Type 2 с энергообеспечением постоянным током, что, по мнению экспертов, имеет определенные преимущества.

В конце девятнадцатого века Томас Эдисон предсказал, что его система постоянного тока будет представлять будущее передачи электроэнергии. Тем не менее, эти планы были омрачены системой переменного тока, продвигавшейся Джорджем Вестингаузом, что привело к ожесточенному историческому соперничеству в области передачи электричества. Это противоборство в использовании переменного или постоянного тока происходило во всех областях промышленности и экономики, включая и судостроение.

Как известно, одним из главных компонентов электрооборудования судов является электрогенераторная установка, которая поставляет электроэнергию различным системам и службам на судне. Как правило, это дизель-генератор или газотурбинная установка, приводящая в действие генератор переменного тока. При этом, аварийное электрооборудование может быть выполнено в виде аккумуляторных батарей.

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В настоящее время в качестве источника питания на судах используется переменный ток, который вытеснил постоянный ток в силу ряда своих важных свойств. В частности, меньшей стоимости при создании и монтировании такой дизель-генераторной установки на судах, простоты обслуживания.

Однако эксперты соглашаются, что система питания постоянным током имеет свои преимущества, в частности, повышение эффективности первичного двигателя и снижение затрат на топливо, экономию веса и пространства, работу генераторов с единичным коэффициентом мощности, снижение потерь при передаче, более быстрое и простое параллельное подключение генераторов и упрощение использования накопителей энергии.

Электроэнергия стала применяться на судах с 80 годов XIX столетия - сначала только для освещения, а потом и для приводов вентиляторов. Затем был электрифицирован рулевой привод, и только с 20-х годов ХХ века электроэнергия получила повсеместное применение на судах. До 1914 года на судах использовали исключительно постоянный ток, который затем был заменен переменным током.

Как отмечают эксперты, в последнее время в морской промышленности все шире стало использоваться оборудование для электронного преобразования энергии и потребители постоянного тока. При этом признается важность применения технологии распределения постоянного тока для обеспечения электрической тяги судов и интеграции генераторов, нагрузок постоянного тока. Системы распределения постоянного тока не зависят от фиксированной частоты, что обеспечивает более эффективную работу. Это может включать в себя изменение частоты вращения генератора и напряжения в соответствии с требованиями судовых служб и нагрузкой на силовую установку. Система распределения постоянного тока обладает такими преимуществами, как гибкая компоновка оборудования, повышенная топливная экономичность, низкий уровень вибрационного шума, а также уменьшенные размеры и вес электрооборудования.

В 2022 году Народно-освободительная армия Китая представила свой авианосец Type 002 с мощной системой выработки и распределения электроэнергии постоянного тока, которая была непосредственно смоделирована по первоначальным планам Эдисона.

По словам адмирала Чанг Синьпина, ответственного за разработку Type 002, система постоянного тока была выбрана из-за ее надежности и простоты управления. «Системами постоянного тока легче управлять, и они приводят к меньшим потерям», - объясняет он. Они также подходят для сосудов, требующих частых динамических срабатываний и резонансных разрядов.

Как отмечается, чтобы осуществить мечту Эдисона, китайским инженерам пришлось разработать совершенно новую энергетическую силовую установку. «Наша инженерная команда в сотрудничестве с другими подразделениями разработала новый тип системы постоянного тока, который является более эффективным и надежным, - говорит Чанг. - Они преодолели множество технических трудностей, в том числе разработали новый инвертор, способный выдерживать высокие энергетические потребности корабля».

Система питания постоянным током китайского авианосца Type 002 знаменует собой значительный отход от систем переменного тока, традиционно используемых на большинстве военных кораблей. «Это похоже на изменение игры», - утверждает адмирал Чанг. «Наша система не только более эффективна, но и более надежна и проста в обслуживании. Мы считаем, что это произведет революцию в том, как мы приводим в действие наши корабли».

Поскольку Китай продолжает модернизировать свой военный потенциал, система электропитания постоянного тока Type 002 - это только начало новой эры в проектировании и проектировании военных кораблей, считают китайские эксперты.