Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Постоянный ток Эдисона возрожден китайским флотом на современном авианосце
Китайские СМИ сообщили о проектировании авианосца Type 2 с энергообеспечением постоянным током, что, по мнению экспертов, имеет определенные преимущества.

В конце девятнадцатого века Томас Эдисон предсказал, что его система постоянного тока  будет представлять будущее передачи электроэнергии. Тем не менее, эти планы были омрачены системой переменного тока, продвигавшейся Джорджем Вестингаузом, что привело к ожесточенному историческому соперничеству в области передачи электричества. Это противоборство в использовании переменного или постоянного тока происходило во всех областях промышленности и экономики, включая и судостроение.

Как известно, одним из главных компонентов электрооборудования судов является электрогенераторная установка, которая поставляет электроэнергию различным системам и службам на судне. Как правило, это дизель-генератор или газотурбинная установка, приводящая в действие генератор переменного тока. При этом, аварийное электрооборудование может быть выполнено в виде аккумуляторных батарей.

реклама

В настоящее время в качестве источника питания на судах используется переменный ток, который вытеснил постоянный ток в силу ряда своих важных свойств. В частности, меньшей стоимости при создании и монтировании такой дизель-генераторной установки на судах, простоты обслуживания.

Однако эксперты соглашаются, что система питания постоянным током имеет свои преимущества, в частности, повышение эффективности первичного двигателя и снижение затрат на топливо, экономию веса и пространства, работу генераторов с единичным коэффициентом мощности, снижение потерь при передаче, более быстрое и простое параллельное подключение генераторов и упрощение использования накопителей энергии.

Электроэнергия стала применяться на судах с 80 годов XIX столетия - сначала только для освещения, а потом и для приводов вентиляторов. Затем был электрифицирован рулевой привод, и только с 20-х годов ХХ века электроэнергия получила повсеместное применение на судах. До 1914 года на судах использовали исключительно постоянный ток, который затем был заменен переменным током.

Как отмечают эксперты, в последнее время в морской промышленности все шире стало использоваться оборудование для электронного преобразования энергии и потребители постоянного тока. При этом признается важность применения технологии распределения постоянного тока для обеспечения электрической тяги судов и интеграции генераторов, нагрузок постоянного тока. Системы распределения постоянного тока не зависят от фиксированной частоты, что обеспечивает более эффективную работу. Это может включать в себя изменение частоты вращения генератора и напряжения в соответствии с требованиями судовых служб и нагрузкой на силовую установку. Система распределения постоянного тока обладает такими преимуществами, как гибкая компоновка оборудования, повышенная топливная экономичность, низкий уровень вибрационного шума, а также уменьшенные размеры и вес электрооборудования.

В 2022 году Народно-освободительная армия Китая представила свой авианосец Type 002 с мощной системой выработки и распределения электроэнергии постоянного тока, которая была непосредственно смоделирована по первоначальным планам Эдисона.

Le monde sous le choc : Des ingénieurs chinois réalisent un rêve de 125 ans sur un navire de guerre

По словам адмирала Чанг Синьпина, ответственного за разработку Type 002, система постоянного тока была выбрана из-за ее надежности и простоты управления. «Системами постоянного тока легче управлять, и они приводят к меньшим потерям», - объясняет он. Они также подходят для сосудов, требующих частых динамических срабатываний и резонансных разрядов.

Как отмечается, чтобы осуществить мечту Эдисона, китайским инженерам пришлось разработать совершенно новую энергетическую силовую установку. «Наша инженерная команда в сотрудничестве с другими подразделениями разработала новый тип системы постоянного тока, который является более эффективным и надежным, - говорит Чанг. - Они преодолели множество технических трудностей, в том числе разработали новый инвертор, способный выдерживать высокие энергетические потребности корабля».

Система питания постоянным током китайского авианосца Type 002 знаменует собой значительный отход от систем переменного тока, традиционно используемых на большинстве военных кораблей. «Это похоже на изменение игры», - утверждает адмирал Чанг. «Наша система не только более эффективна, но и более надежна и проста в обслуживании. Мы считаем, что это произведет революцию в том, как мы приводим в действие наши корабли».

Поскольку Китай продолжает модернизировать свой военный потенциал, система электропитания постоянного тока Type 002 - это только начало новой эры в проектировании и проектировании военных кораблей, считают китайские эксперты.

#китай #инновации в судостроении #китайский авианосец type 2 #постоянный ток в энергообеспечении кораблей #энергоснабжение кораблей
+
Написать комментарий (0)
Changan запустила продажи своего обновлённого кроссовера Uni-Z в Китае
Китай стремится контролировать 90% мировых поставок редкоземельных металлов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Microsoft выпустила обновление для Windows 10 и 11 с уведомлением о необходимости обновить ОС или ПК
20
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
5
Samsung представила батарею для электромобилей - 965 км хода, зарядка за 9 минут, срок службы 20 лет
+
В России стартует производство ультрапремиальных шин для элитных автомобилей
+
Представители компании «Ветер» заявили об активной работе над концепцией управления роем FPV-дронов
+
После краха фондового рынка Безос, Маск и Баффет потеряли миллиарды долларов
2
Военно-промышленный комплекс России предлагает модернизировать БМП-3
1
PS5 Pro будет в два раза мощнее базовой модели за счет масштабирования PSSR и аппаратных улучшений
4
Железнодорожники установили новый рекорд на одной из ключевых сортировочных станций России
+
"Искандер" накрыл скопление техники и пехоты ВСУ у границ Курской области
3
AMD дарит две игры при покупке процессоров и видеокарт компании
2
Apple прекратила производство и продажи внешних дисководов для чтения CD
+
X(Twitter) подаёт в суд на ряд организаций и крупных компаний
+
Ryzen 7 9700X показал неудовлетворительные результаты в играх, проиграв даже Core i5-14600K
27
Эксперты выяснили, о чем чаще всего спрашивают чат-ботов с искусственным интеллектом
+
Samsung Galaxy M55 первый из телефонов бренда, получивший августовское обновление Android
+
Star Wars Jedi: Survivor выйдет на PS4 и Xbox One в сентябре и получит патч на PC
1
Rockstar разрабатывала конкурента FiveM
2
Человекоподобный робот Figure теперь может говорить благодаря технологиям OpenAI
+
Barbá 2: новое астрономическое открытие, полное сверхгигантских звезд
+

Популярные статьи

Субъективный топ фильмов о глобальных катастрофах
10
Подсчитываем, сколько стоит самый популярный в мире игровой компьютер на основе статистики Steam
18
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
74
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
35
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
33
Если ли смысл покупать Ryzen 7 9700Х для апгрейда, и почему AMD снова разочаровала экспертов
9
Россия поставит С-400 Ирану – подробности взаимовыгодной сделки
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z790 Edge TI MAX WIFI
10
Как купить смартфон и не попасться на удочку мошенникам – простые советы для новичков
6
Bloodborne запустили на ПК в эмуляторе PlayStation 4
+

Сейчас обсуждают

DarkFlame
22:32
Хорошие цены!
GeForce RTX 4060 Ti vs Radeon RX 7700 XT – почему вам стоить отказаться от покупки видеокарты NVIDIA
Kutuz
22:13
Усиление мер по блокировке Ютубчика только увеличивает интерес к подобным материалам. Как говорится, просмотры крутятся - деньжата мутятся)) P.S. Чет Zников местных не слышно, как настроение у вас та...
Обходим блокировку YouTube при помощи GoodbyeDPI
SlyBiBi
22:11
Для чего нужно смотреть на год выпуска смартфона, и почему некоторые телефоны лучше не покупать
SlyBiBi
22:11
Рекламо-дрочер в очередной раз выдал очередную ахинею.
Для чего нужно смотреть на год выпуска смартфона, и почему некоторые телефоны лучше не покупать
FelsheR-BANz
22:10
Украинцев вывозить на покатушки в китай? кому свиные там нужны? кто родину будет защищать?)) Говори что в китай а сам - раз и на передовую в окоп вывези! И тебе зеля звезду бандеры - "на Иван Горыныч,...
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
FelsheR-BANz
22:03
Китайцы же не так умны как украинцы, которые чтобы не превратить страну в безжизненный остров, за 30 лет ничего вообще не построили. Но что-то пошло не так!)))
Китай закончил строительство первого в мире маломасштабного модульного ядерного реактора
FreeWebber
21:55
В -30)
Nissan представил «холодную краску», которая позволит снизить температуру в салоне автомобиля
FelsheR-BANz
21:55
Ты зачем тут своей мамки фото постишь, она тебе больше денег на амд не даст! Вы там как хотите в семье деньги зарабатывайте, но сайт могут смотреть дети и младше тебя...
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
FelsheR-BANz
21:51
Вернись на землю, тут все подорожало!
Core i5-2500K vs Core i5-14600K – насколько быстрее процессоры Intel стали в играх за 13 лет
no_fate
21:50
Если не пользоваться всяким мусором типа ddu, клинерами и прочими оптимизаторами, то ОС переустанавливать необходимости нет никакой. У меня и ХР и последующие ОС от Мелкомягких работали стабильно года...
Сколько раз в год нужно переустанавливать операционную систему, и почему Windows 10 лучше Windows ХР
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем