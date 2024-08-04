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vizir47
Китайская секретная торпеда, устойчивая к глушению, угрожает вражеским авианосцам
Китайские СМИ продемонстрировали видеоролик использования новой китайской тяжелой торпеды Yu-10, устойчивой к глушению, для потопления корабля-мишени.

Недавно китайские власти объявили  о достижениях ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в последнее время, о разработке новых образцов оружия для ВМС страны, об укреплении как надводного, так и подводного флота. В частности, было отмечено, что в настоящее время подводные силы Китая включают в себя как атомные, так и обычные лодки, при этом основное внимание уделяется атомным подводным лодкам, которые в настоящее время регулярно патрулируют море. При этом были приведены отдельные конкретные примеры достижений в области торпедной и ракетной техники.

China&#8217;s secret torpedo resistant to jamming, threatens enemy aircraft carriers

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Так, несколькими неделями ранее государственная телекомпания CCTV  представила редкую демонстрацию боевых возможностей одной из китайских подводных лодок, показав на видеозаписи как подводная лодка типа 039B топит  корабль-мишень новейшей китайской торпедой Yu-10 во время учений НОАК. На ролике было видно, как в цель — вероятно, вышедшее из эксплуатации десантное судно-амфибия типа 074 — попала торпеда Yu-10, в результате чего корма корабля-цели поднялась из воды от ударной волны взрыва и поднявшегося столба воды высотой почти 100 метров.

По данным китайского военного журнала  Ordnance Industry Science Technology, торпеда была китайской разработкой Yu-10, которая поступила на вооружение в 2015 году, хотя никаких официальных спецификаций на нее до настоящего времени опубликовано не было. Однако, китайские эксперты указывают, что из-за значительной мощности такой торпеды авианосцу, скорее всего, грозит затопление, а эсминцы или десантные доки могут быть выведены из строя, даже если они не затонут полностью. В то же время китайские эксперты подчеркивают, что эта торпеда имеет усовершенствованную систему наведения в кильватерном следе, которая повышает скорость реагирования и точность. Эта система использует кильватерный след судна-цели для корректировки ориентации торпеды, улучшая ее способность отслеживать движущиеся цели и эффективно поражать их. Это приводит к повышению быстродействия, точности и помехоустойчивости.

Кильватерные самонаводящиеся торпеды представляют серьезную угрозу для любых военно-морских сил. Они ориентируются по кильватерной струе корабля и буквально подплывают к корме корабля, где часто сосредоточены важнейшие компоненты, и взрываются. Эти эффекты могут быть достигнуты с помощью тяжелых торпед большой дальности, которые обладают огромной скоростью и взрывоопасной нагрузкой. Такие торпеды имеют достаточно топлива, чтобы преодолевать расстояние свыше 100 километров со скоростью 50 узлов чуть более чем за час. Это делает маневрирование очень трудоемким, позволяя атакующей субмарине уклониться и снова вступить в бой. Существуют способы активного поражения самонаводящейся торпеды в кильватерном следе, но залп из такого оружия, по оценкам военных экспертов, уничтожает авианосец.

Согласно оценок западных специалистов, торпеда Yu-10, также известная  как Fish-10, оснащена усовершенствованными композитными модулями наведения и двигательной установки, что делает ее общую производительность сопоставимой с самыми совершенными торпедами в мире. Предполагаемая дальность действия торпеды составляет не менее 50 км, она имеет некоторую схожесть с американской MK-48 Mod7. Торпеда, показанная на недавнем видео, была запущена с дизель-электрической подводной лодки типа 039B, также известной как Yuan-class.

Отмечается, что в настоящее время в основу китайского подводного флота входит 17 подводных лодок такого типа 039B. Их воздухонезависимая двигательная установка (AIP) позволяет выполнять длительные задачи без всплытия. Кроме того, модернизированная версия Type 039C обеспечивает повышенную бесшумность и скрытность.

Как отмечают западные обозреватели, выбор китайскими СМИ времени для показа достижений ВМС НОАК не случаен и, безусловно, связан с проведением Соединенными Штатами масштабных международных военных учений "Rim of the Pacific" (RIMPAC), в программе которых Пентагоном запланировано потопление крупнопалубного десантного корабля-мишени.

"Торпеда нового типа, запущенная НОАК с большого расстояния и с большой глубины, ловко обошла глушащую "акустическую приманку" и попала прямо в середину корабля-мишени водоизмещением более 1000 тонн, потопив его с громким хлопком", - сообщается в сообщении South China Morning Post. Там, в частности, говорится, что новая торпеда представляет собой "скачок" военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая в "передовые ряды мира". Торпеды-убийцы запускаются также и против приближающихся подводных торпед, которые, как и новое китайское оружие, о котором сообщалось, невосприимчивы к электронным средствам противодействия США.

 

#китай #военное противостояние #вмс китая #новая китайская торпеда yu-10
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