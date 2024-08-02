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vizir47
Турция спускает на воду второй корвет MILGEM для ВМС Украины
В Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго построенного Турцией корвета проекта MILGEM для Украины «Гетман Иван Выговский», на которой присутствовала представительная украинская делегация.

1 августа на верфи RMK Marine в Стамбуле состоялась церемония спуска на воду второго корвета проекта MILGEM для Украины «Гетман Иван Выговский», организованная генеральным подрядчиком Вооруженных Сил Турции, местной компанией STM. Среди присутствующих были генеральный директор компании Baykar Халук Байрактар, супруга украинского президента Елена Зеленская, а также такие представители Украины, как министр обороны Рустем Умеров, командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа и председатель бывшего Меджлиса крымскотатарского народа (экстремистская организация, запрещённая в России) в 1991-2013 годах Мустафа Джемилев.

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В интервью изданию Naval News посол Украины в Турции Василий Боднар отметил, что корветы класса Milgem Ada, которые турецкая компания STM строит для Украины, должны стать флагманами современного украинского военно-морского флота.

“Оснащенные передовыми системами и вооружением от ведущих турецких компаний, эти корветы повысят способность Украины обеспечивать военную и экономическую безопасность на море”, - сказал Боднар. Как отметил украинский посол, немедленное начало их эксплуатации дает возможность обучить персонал и быстро интегрировать корабли в состав ВМС Украины. Боднар также коснулся стратегического сотрудничества Турции и Украины в области обороны: “Строительство этих корветов турецкой компанией подчеркивает стратегическое партнерство между нашими странами и укрепляет обороноспособность Украины.“

Боднар также сообщил, что украинская делегация посетила первый построенный Турцией для Украины корвет MILGEM "Гетман Иван Мазепа", который в настоящее время находится на ходовых испытаниях, встретилась с капитаном и экипажем и вручила символический подарок – картину с изображением гетмана Ивана Мазепы.

Как известно, 16 октября 2020 года Турция и Украина подписали соглашение о военном сотрудничестве, в котором изложены намерения сторон запустить и реализовать совместные проекты по строительству военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и всех типов турбинных двигателей. По условиям соглашения, Турция должна построить два корвета для ВМС Украины, однако Боднар заявил в интервью, что в рамках проекта они могут приобрести четыре корвета. Турецкая верфь RMK Marine Shipyard спустила на воду первый корвет "Гетман Иван Мазепа" 2 октября 2022 года, ходовые испытания которого все еще продолжаются.

Как сообщают турецкие СМИ, новые украинские корветы будут способны противостоять надводным, воздушным и подводным угрозам. Корвет оснащен 76-мм пушкой Super Rapid от компании Leonardo и 35-мм турецкой системой ближнего боя Gökdeniz. Небольшие антенны связи на кормовой части корабля предназначены для наведения ракетного комплекса класса "земля-воздух" VL MICA. Первоначально украинские СМИ сообщали, что ракеты VL MICA производства MBDA, запускаемые с системы вертикального пуска (VLS), будут служить системой противовоздушной обороны корвета. Во время международной оружейной ярмарки IDEF 2023 посол Украины в Турции  Василий Боднар подтвердил изданию Naval News, что Франция поставит эти ракеты.

Как сообщается, новый корвет оснащен радаром воздушного наблюдения Smart-S Mk 2 и системой ESM ARES-2. Оба построенных Турцией корвета также оснащены радаром управления огнем STIR 1.2 EO Mk2 и радаром управления огнем Aselsan AKR-D.

Ранее украинские СМИ сообщали, что  корветы будут оснащены противокорабельными ракетами Harpoon в качестве их основной ударной системы. Заместитель министра обороны Украины заявил, что страна рассматривает возможность создания собственной противокорабельной ракеты Neptune, а также ракет Harpoon, Atmaca и Naval Strike Missile.

Согласно сообщению издания the Guardian, неясно, когда какой-либо из построенных Турцией для Киева военных кораблей сможет прибыть в Украину, поскольку конвенция Монтре в целом запрещает военным кораблям противоборствующих сторон входить в Черное море или выходить из него через Босфор, который контролирует Турция.

Британское издание также сообщает, что министр экономики Украины Юлия Свириденко также прибыла в Турцию для переговоров о ратификации соглашения о свободной торговле и других видах экономического сотрудничества. Турция входит в пятерку крупнейших торговых партнеров Украины, и страны готовятся подписать соглашение об отмене пошлин на значительное количество украинских товаров. Дата ратификации еще не определена украинским парламентом.

#турция и украина #«гетман иван выговский» #турция построила для киева второй корвет
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Турция начала ходовые испытания построенного ею для Украины корвета "Гетман Иван Мазепа"
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