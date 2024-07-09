ВМС Украины 5 июля сообщили о начале в Турции ходовых испытаний их будущего корвета "Гетман Иван Мазепа", который строится Турцией в развитие подписанного двумя странами 16 октября 2020 года соглашения о военном сотрудничестве.

5 июля с.г. военно-морские силы Украины опубликовали видео, демонстрирующее ходовые испытания их будущего корвета "Гетман Иван Мазепа".

Согласно видеозаписи, корабль уже в ходовом состоянии, покрашен, с активными радарами и некоторыми работающими системами, включая радар воздушного наблюдения Smart S Mk 2, систему ближнего боя Gökdeniz (CIWS) и навигационный радар. Однако вертолетная площадка, похоже, еще не готова к летным испытаниям.

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Как отмечает издание Naval News, 30 мая 2024 года корвет "Гетман Иван Мазепа" был впервые замечен в Мраморном море на ходовых испытаниях.

Хотя о вооружении корвета и его оснащении датчиками и дополнительными устройствами пока официальных объявлений не было, опубликованное видео дает некоторые информацию по этому вопросу.

По оценкам французских военных экспертов, указанный корвет оснащен 76-мм сверхскоростной пушкой Leonardo со скрытой башней, 35-мм двухствольной системой ближнего боя Gökdeniz CIWS турецкой компании ASELSAN. Двухствольная система ближнего боя Gökdeniz CIWS, разработанная турецкой компанией ASELSAN, наряду с 35-мм боеприпасами Airburst (ATOM), представляет собой систему оружия ближнего боя (CIWS), обладающую высокой эффективностью против противокорабельных ракет. Система с автоматическим механизмом бесзвенной подачи снарядов позволяет одновременно заряжать боеприпасы HEI и Airburst и переключаться между типами боеприпасов по мере необходимости. В дополнение к противокорабельным ракетам, система Gökdeniz CIWS также эффективна против вертолетов, истребителей, беспилотных летательных аппаратов и асимметричных надводных морских угроз. Gökdeniz CIWS способна стрелять программируемыми интеллектуальными боеприпасами ATOM, а также HEI и TP, имеет интегрированный радар управления огнем, электронно-оптический комплекс и встроенный баллистический компьютер.

Небольшие антенны связи на кормовой части корвета "Гетман Иван Мазепа", вероятно, предназначены для наведения зенитно-ракетного комплекса VL MICA. Первоначально украинские СМИ сообщали, что ракеты VL MICA производства MBDA, запускаемые с системы вертикального пуска (VLS), будут служить системой противовоздушной обороны корвета. Во время проведения в Турции в 2023 году международной выставки вооружений IDEF 2023 посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил изданию Naval News, что Франция поставит эти ракеты.

Согласно сообщению французских военных экспертов, подобно радару ADA-класса, радар воздушного наблюдения Smart-S Mk 2 украинского корвета оснащен системой ESM ARES-2, расположенной под радаром. "Гетман Иван Мазепа" также оснащен радаром управления огнем STIR 1.2 EO Mk2 или радаром управления огнем Aselsan AKR-D.

Согласно информации украинского новостного агентства 09 августа 2021 года, Министерство обороны Украины сообщило, что корветы будут иметь противокорабельные ракеты "Гарпун" в качестве их основной ударной системы. Заместитель министра обороны Украины заявил, что страна рассматривает возможность создания собственной противокорабельной ракеты Neptune, а также ракет Harpoon, Atmaca и Naval Strike Missile.

Строительство указанного военного корвета для ВМС Украины происходит в развитие подписанного Киевом и Анкарой 16 октября 2020 года соглашения о военном сотрудничестве, в котором изложены намерения сторон запустить и реализовать совместные проекты по строительству военных кораблей, беспилотных летательных аппаратов и ряда типов турбинных двигателей. По условиям этого соглашения, Турция должна была построить два корвета для ВМС Украины, однако Киев недавно указал, что в рамках проекта могут быть приобретены четыре корвета. Турецкая верфь RMK Marine Shipyard спустила на воду первый для Украине корвет класса Ada "Гетман Иван Мазепа" (F-211) в Стамбуле 02 октября 2022 года.

Изначально планировалось, что корабль будет отбуксирован в Украину с частичным оснащением для достройки к концу 2022 года. В течение 2023 года планировалось оснастить корабль необходимым оборудованием и вооружением, и должны были начаться государственные испытания. Однако, как указывает Naval News, из-за проведения СВО в Украине судьба реализации этих планов неизвестна.