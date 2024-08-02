Министерство обороны Австралии официально с 31 июля взяло на вооружение закупленные в США беспилотные летательные аппараты дальнего радиуса действия MQ-4C Triton для охраны морских границ.

Министерство обороны Австралии объявило о взятии на вооружение первого австралийского беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия (RAAF) MQ-4C Triton, известного также как AUS 1. Представленный 31 июля заместителем премьер-министра на базе ВВС Австралии в Тиндале, MQ-4C Triton будет обеспечивать, как было объявлено, постоянное наблюдение за всеми морскими подходами Австралии.

Этот беспилотник пополнит парк P-8A Poseidon с экипажем австралийских сил обороны в качестве "семейства систем" для проведения усиленной разведки, наблюдения и рекогносцировки, осуществляя поддержку операций Министерство обороны Австралии.

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Четыре беспилотника MQ-4C Triton будут базироваться на базе RAAF в Тиндале, Северная территория, и эксплуатироваться переформированной 9-й эскадрильей ВВС, расположенной на базе RAAF в Эдинбурге, Южная Австралия.

Как сообщают австралийские СМИ, проект MQ-4C Triton представляет собой инвестиции в размере 900 миллионов долларов в австралийскую промышленность в области строительства объектов, сетевой интеграции, инжиниринга, логистики, производства компонентов и обслуживания. В рамках этих инвестиций Министерство обороны подписало с компанией Northrop Grumman Australia контракт на материально-техническое обслуживание беспилотников Triton стоимостью около 220 миллионов долларов.

Представляя MQ-4C Triton, Ричард Марлс, заместитель премьер-министра и министр обороны Австралии, сказал: “Мы должны продолжать расширять наши операции на северных базах Австралии, и MQ-4C Triton является наглядным примером возможностей, которые помогут нам в решении этой задачи”.

Пэт Конрой, министр оборонной промышленности и развития потенциала Австралии, заявил, что MQ-4C Triton значительно повысит безопасность морских границ Австралии, что является ключевым приоритетом, поддерживаемым Комплексной инвестиционной программой, изложенной в Национальной стратегии обороны. Он добавил, что поступление в австралийскую армию MQ-4C Triton представляет собой важную веху для Военно-воздушных сил и демонстрирует успех программы сотрудничества с ВМС Соединенных Штатов.

Дистанционно управляемый беспилотный комплекс MQ-4C Triton предназначен для полетов на большой высоте. Его долговечность означает, что он может оставаться в воздухе дольше, чем традиционный управляемый пилотом самолет. Он может летать со скоростью 373 мили в час на дальность 15 000 километров на высоте 50 000 футов над землей.

Платформа Triton разрабатывается военно-морскими силами Соединенных Штатов с 2008 года. Она основана на элементах беспилотного летательного аппарата Global Hawk с усиленными элементами на корпусе и крыле. Она также оснащена системами противообледенительной защиты и молниезащиты, которые позволяют беспилотнику снижаться сквозь слои облаков и лучше видеть корабли и другие цели на море.

Беспилотные летательные аппараты Triton, как сообщается, в конечном итоге будут дистанционно управляться Королевскими ВВС с авиабазы Эдинбург для оказания помощи австралийским пограничным силам в морском патрулировании, а также в других военных наблюдательных функциях.

В прошлом году министр оборонной промышленности Пэт Конрой подтвердил покупку Австралией у США четырех беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton в рамках программы повышения боеспособности ВВС Австралии на сумму 1,5 миллиарда долларов, несмотря на то, что ВМС США недавно прекратили производство дорогостоящей беспилотной платформы. Критики MQ-4C Triton говорят, что самолет, который летает на высоте более 50 000 футов, особенно уязвим для вражеских атак и не способен отслеживать небольшие суда, перевозящие контрабанду и нелегалов, что горячо оспаривается сторонниками этой программы. Беспилотник способен обследовать десятки тысяч квадратных километров за один 28-часовой полет, предоставляя визуальные и электронные данные в режиме реального времени, и будет в первую очередь использоваться для наблюдения за северными морскими подходами Австралии.

Австралия впервые проявила интерес к приобретению Triton более 20 лет назад, когда платформа была использована на RQ-4B Global Hawk, который используется ВВС США, Японии и НАТО, но оптимизирован для выполнения разведывательных задач на море. В преддверии прибытия из США еще первого австралийского беспилотника MQ-4C начальник управления ВВС вице-маршал авиации Венди Блайт заявила, что пилоты и экипажи RAAF проходят активное обучение в Соединенных Штатах его использованию. "Этот персонал прошел ту же подготовку, что и его коллеги из Вооруженных сил США, и приобрел ценный опыт, позволяющий ВВС эффективно использовать MQ-4C Triton", - сказала она