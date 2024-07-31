Тайвань при поддержке США намеревается создать "армию беспилотников" с использованием 3D-печати для противодействия Китаю. В этих целях компания RapidFlight из Вирджинии и тайваньская Thunder Tiger Group расширяют сотрудничество.

Согласно появившейся в СМИ информации, Тайвань намеревается учесть уроки российско-украинского конфликта, когда недорогие беспилотники активно стали использоваться Киевом, и планирует создать аналогичную "армию беспилотников" с использованием технологии 3D-печати для сдерживания Китая. В разработке такого решения и его воплощении в жизнь ключевую роль, как сообщают СМИ, сыграли Соединенные Штаты.

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В частности, в июне США обязались продать Тайваню ударные беспилотники на сумму 360 миллионов долларов.

Недавно компания RapidFlight из Вирджинии, занимающаяся комплексным аэрокосмическим проектированием, разработкой и массовым производством беспилотных авиационных систем, объявила о подписании меморандума о намерении с тайваньским производителем беспилотных летательных аппаратов Thunder Tiger Group.

В пресс-релизе компании RapidFlight говорится, что обе компании изучат возможность использования 3D-печати для производства беспилотных систем для национальной обороны Тайваня и коммерческих нужд страны. Министерство обороны Тайваня недавно предложило потратить около 175 миллионов долларов на приобретение примерно 3200 беспилотных летательных аппаратов у частных подрядчиков в течение следующих пяти лет.

В Тайване осознают, что для достижения этой цели здесь придется быстро расширять национальную производственную базу для выпуска беспилотников и в этом контексте сотрудничество с RapidFlight будет особенно интересным. В соответствии с соответствующими разрешениями правительства, это партнерство, согласно комментариям в СМИ Тайваня, позволит использовать обширные знания RapidFlight в области 3D-печати для аэрокосмических применений, а также технологические ноу-хау Thunder Tiger для расширения производственных возможностей Тайваня в интересах обороны и для удовлетворения коммерческих запросов.

По данным RapidFlight, аддитивное производство может помочь увеличить количество беспилотных летательных аппаратов в 10 раз при более низких затратах, позволяя при этом промышленной линии быстро интегрировать новые возможности беспилотных летательных аппаратов. Это позволит быстрее заменять полезную нагрузку беспилотников, двигательные установки, средства связи и другие критически важные компоненты в соответствии с эксплуатационными требованиями или нуждами пользователя.

Партнерство также позволит Министерству национальной обороны Тайваня изучить настраиваемые, масштабируемые и доступные по цене решения для автономного производства беспилотников RapidFlight.

Остров также планирует приобрести различные типы беспилотных летательных аппаратов для ведения разведки, наблюдения, рекогносцировки (ISR) и определения целей, а также для улучшения возможностей мониторинга и разведки на поле боя в условиях боевых действий. Кроме того, Тайвань закупит системы защиты от БПЛА.

США помогают Тайваню в разработке таких беспилотников, а также поставят беспилотники MQ-9B для расширения зоны действия ISR острова и усиления возможностей дальнего наблюдения, разведки и раннего предупреждения. США также планируют предоставить Тайваню средства командования и контроля, чтобы повысить эффективность систем БПЛА и борьбы с ними в целом.

Чтобы противостоять враждебным угрозам, Тайвань пересмотрел требования к БПЛА на всех этапах их эксплуатации вооруженными силами. Было принято решение передать НИОКР и производство 5 беспилотных летательных аппаратов военного назначения, включая беспилотник Teng Yun, Национальному институту науки и технологий Чжуншаня (NCSIST), который объединит отечественную промышленность для выполнения этой миссии.

Без учета доли, связанной с чувствительными технологиями, 80 % производства беспилотных летательных аппаратов будет передано на аутсорсинг промышленному сектору, а с 2022 по 2028 год планируется построить более 7000 беспилотных летательных аппаратов военного назначения и для коммерческих целей в соответствии с эксплуатационными требованиями национальных служб. Эта цифра потребует существенного увеличения внутренних мощностей Тайваня по производству беспилотных летательных аппаратов и стимулирование развития смежных отраслей.

Как сообщается, Тайвань уже выбрал подрядчиков из числа отечественных производителей беспилотных летательных аппаратов для производства коммерческих беспилотников. Завершена разработка пяти прототипов, включая “беспилотники армейского назначения”.