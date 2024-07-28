Руководство Военно-воздушных и космических сил Франции намеревается к августу 2025 года завершить реструктуризацию авиабазы 101 имени генерала Лионель де Мармье в Тулузе и создать там первую «авиабазу космического назначения».

Как сообщают французские СМИ, созданная в Тулузе в 1934 году по случаю зарождения военно-воздушных сил Франции авиабаза 101 имени генерала Лионель де Мармье в ближайшие дни подвергнется очередной реструктуризации. На ней будет построены не только новые служебные помещения для подразделений Космического командования Франции, но и будет изменено ее название.

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Первая из реструктуризаций этой базы была запущена правительством Фийона в июле 2007 года и, в соответствии с принятым "Общим обзором государственной политики" (GDPR- La révision générale des politiques publiques) должна была придать "импульс" государственной реформе, сокращению государственных расходов при одновременном повышении эффективности и качества государственной деятельности.

Однако какие-либо существенные изменения или улучшения здесь не были отмечены и, после долгого периода неопределенности в отношении своего будущего, эта база частично перешла в собственность тулузских местных властей, которые намеревались основать там «крупнейший в Европе исследовательский, испытательный и инновационный центр, посвященный водородному топливу». В результате эта старейшая в стране военная база не использовалась по ее первоначальному предназначению, хотя полностью и не утратила свою военную ориентацию, поскольку с 2017 года здесь находится Национальный центр Воздушно-десантных операций (PNOAP) 11-й парашютно-десантной бригады.

Через десять лет после расформирования этой бригады и в рамках принятой стратегии космической обороны, обнародованной летом 2019 года, военным руководством Франции было решено создать Космическое командование (CdE) под эгидой Военно-воздушных и космических сил (AAE) с пропиской в Тулузе. Взяв на себя миссию «Объединенного Космического командования», этот CdE вскоре получил признание в Национальном Центре космических исследований (CNES) с контингентом из 200 военнослужащих. Затем, в 2022 году, был подписан договор аренды этой территории сроком на сорок лет под строительство на участке CNES здания площадью 11 000 квадратных метров для размещения деятельности CdE, а также помещений, предназначенных для будущего специализированного Центра передового космического опыта НАТО (COE).

Как следует из планов французского военного командования, в течение ближайших месяцев CdE продолжит наращивать свою мощь, и ожидается, что его численность будет увеличена до 500 военнослужащих из которых 85% будут из AAE. Входящий в состав авиационной бригады космических операций (BAOS), он объединит в Тулузе не менее девяти подразделений. Среди них, в частности, центр командования и управления космическими операциями (C3OS], оперативный центр военного наблюдения за космическими объектами, военный центр спутникового наблюдения (CMOS), эскадрилья по управлению космическими действиями (ECAS, будет осуществлять управление космическими операциями в космосе), проект YODA («Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile» будет включать два наноспутника, которые будут следить за российскими и китайскими спутниками на геостационарной орбите), разведывательный центр космических интересов (CRIS), учебный центр Военно-космических операций (CFOSM), эскадрилья поддержки космических операций (ESOS), лаборатория космических инноваций вооруженных сил (LISA), командование космических программ (EMPS).

В настоящее время многие из этих подразделений уже переведены в Тулузу, действуя под управлением руководства этой авиабазы 101. С 1 августа 2025 года, то есть когда будут открыты и новые помещения CdE, «прежнее название базы 101, которая станет первой французской авиабазой космического назначения (BAVS) будет изменено», - объявляет AAE в последнем выпуске своего издания Air News. И добавляет: «Прежнее название базы было не лишено смысла, поскольку первой французской авиабазой, открытой в 1934 году, была 101-я авиабаза Тулуза-Франкасаль. Еще предстоит определить, каким будет знак отличия, флаг и какое имя будет присвоено этой базе. Можно даже сказать, что это революция, очевидно, в пространственном смысле этого слова».