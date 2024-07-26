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vizir47
В США решили построить крупнейший в стране центр квантовых вычислений
Калифорнийская компания PsiQuantum, занимающаяся квантовыми вычислениями, объявила о намерении построить в Чикаго парк квантовых исследований и микроэлектроники (IQMP) к концу 2027 года.

В Соединенных Штатах планируют построить крупнейший в стране центр квантовых вычислений. За этот проект взялась калифорнийская компания PsiQuantum, занимающаяся квантовыми вычислениями. Опираясь на ранее установленное партнерство между штатом Иллинойс, Агентством перспективных исследовательских проектов в области обороны (DARPA) и Министерством энергетики для развития квантовой вычислительной техники в большом Чикаго, компания PsiQuantum обещает ввести в эксплуатацию квантовый компьютер с одним миллионом кубитов после 2027 года. Комплекс будет создан на территории бывшего завода US Steel South Works в Чикаго.

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Широко известно, что для создания квантового компьютера общего назначения потребуется 1 миллион кубитов - количество, необходимое для достижения критического порога для квантовой коррекции ошибок. Ввод в эксплуатацию такой системы позволит с высокой точностью решать вычислительные задачи, которые непосильны для обычных компьютеров.

По мнению PsiQuantum, важнейшие отрасли промышленности Иллинойса, включая сельское хозяйство, фармацевтику, энергетику, производство материалов, финансовые услуги и обрабатывающую промышленность, должны получить значительную выгоду от этих возможностей квантовых вычислений. “Квантовые компьютеры были теоретически перспективны уже на протяжении десятилетий, но для развития этой технологии и превращения ее из шумихи в реальность необходимы инфраструктурные проекты, такие как парк квантовый и микроэлектроники в Иллинойсе”, - сказал  профессор Джереми О'Брайен, генеральный директор и соучредитель PsiQuantum. «Губернатор Прицкер и штат Иллинойс понимают, что необходимо для раскрытия потенциала квантовых вычислений, и мы очень рады сотрудничать с ними, внедрять квантовую стратегию штата, создав первый в Соединенных Штатах квантовый компьютер общего назначения в этом культовом месте”, - подчеркнул он.

Джереми О'Брайен указал, что компания решила не создавать малогабаритные квантовые компьютеры (такие как IBM Condor, который использует чуть более 1100 кубитов). Вместо этого она стремится производить и тестировать то, что она называет “промежуточными системами”. К ним относятся микросхемы, корпуса и сверхпроводящие детекторы фотонов. Компания PsiQuantum заявляет, что нацелена на эти крупномасштабные системы отчасти потому, что устройства меньшего размера не в состоянии адекватно исправлять ошибки и работать по разумной цене, согласно исследованиям MIT Technology Review.

Губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер — потенциальный кандидат в вице—президенты - высоко оценил проект в своем заявлении, назвав его “важнейшим” вкладом в квантовую науку, и немного похвастался своим родным городом, заявив, что этот проект “укрепляет наш статус глобального центра квантовых вычислений” (так случилось, что Чикаго частично представлен представителем Демократической партии Биллом Фостером, единственным физиком в Конгрессе). “Учитывая безграничный потенциал технологии квантовых вычислений, крайне важно, чтобы мы поддерживали квантовые партнерства, исследования и инфраструктуру по всей нашей стране”, - сказал губернатор Дж. Б. Прицкер. “В Иллинойсе мы возглавляем создание этого первого в своем роде квантового парка, который объединит заинтересованные стороны, экспертов и будущие поколения квантовых лидеров. Я благодарен компании PsiQuantum за то, что она станет нашим основным арендатором, поскольку мы вместе начинаем это захватывающее сотрудничество по созданию рабочих мест будущего”, - отметил Прицкер.

Чтобы укрепить Квантовый парк и помочь создать еще более мощную квантовую экосистему, PsiQuantum будет сотрудничать с Университетом Иллинойса в Урбане-Шампейне, Чикагским университетом, Университетом Иллинойса в Чикаго и Северо-Западным университетом для совместной работы над исследовательскими проектами и изучения возможностей разработки образовательных программ в области квантовых приложений.

Чикагский проект зависит от системы финансирования из различных источников на разных уровнях государственного управления: Иллинойс выделил 500 миллионов долларов на планируемый Иллинойский парк квантовых исследований и микроэлектроники (IQMP) в своем бюджете на 2025 год, а PsiQuantum заявляет, что недавно объявленный федеральный проект Quantum Proving Ground направит 280 миллионов долларов на IQMP.

Как отмечают американские СМИ, деятельность PsiQuantum в Чикаго позволит создать не только сотни рабочих мест в ближайшие пять лет, но и будет иметь решающее значение для формирования сильной рабочей силы, которая будет включать докторов наук по квантовой физике, специалистов в области механики, оптики и электротехники, разработки программного обеспечения и работы в технических лабораториях.

 

 

#сша #инновации в it #центр квантовых вычислений в чикаго iqmp
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