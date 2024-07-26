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vizir47
Лазерная система борьбы с дронами Helma-P будет развернута на Олимпийских играх во Франции
Министерство обороны Франции намеревается использовать специально разработанную лазерную систему борьбы с дронами Helma-P на Олимпийских играх 2024 года.

В последние дни французские СМИ публикуют значительное число материалов, которые пытаются представить готовность французской армии и национальных спецслужб к предотвращению любых нежелательных акций, могущих сорвать или помешать проведению Олимпийских и Параолимпийских Игр в Париже и Марселе. Многие из таких материалов касаются организации борьбы с беспилотниками, в деятельности которых французские власти видят особую угрозу.

 Как сообщает французское издание Zone Militaire, разработанная Thales и CS Group в рамках сделки на сумму 350 миллионов евро, о которой было уведомлено Главное Управление вооружений (DGA) Франции в 2021 году, система PARADE (модульная развертываемая программа защиты от беспилотников) вызвала много разговоров в последние недели. Прежде всего из-за проблем, которые были выявлены во время  испытаний  Coubertin 1 и 2, организованных в рамках подготовки к Олимпийским и Паралимпийским играм во Франции. Кстати, именно эти проблемы побудили сенатский комитет Франции по иностранным делам и вооруженным силам не обнародовать отчет о борьбе с беспилотниками, который он подготовил в апреле, а заслушать за закрытыми дверями  доклад по этому вопросу министра вооруженных сил страны Себастьяна Лекорну. Как сообщают французские СМИ, известно, что последний попросил производителей системы PARADE «постараться усовершенствовать эту систему и учесть предъявляемые ей армией и DGA претензии».

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По замечаниям французских экспертов, эти недостатки были устранены, поскольку в любом случае PARADE станет частью особой системы авиационной безопасности, которая будет создана в Париже и Марселе во время Олимпийских игр. Как, впрочем, и такие системы борьбы с беспилотниками, как BASSALT (в отношении низковысотных БПЛА), MILAD (мобильные средства борьбы с беспилотниками), RapidEagle («беспилотный перехватчик») и... Helma-P, как на днях подтвердило Агентство оборонных инноваций (AID) Франции.

Разработанная в 2017 году компанией CILAS Industrial of lasers, система борьбы с беспилотниками Helma-P представляет собой оружие направленной энергии, позволяющее «обеспечить ответ на угрозу беспилотников, от ослепления их приборов наблюдения до нейтрализации  мини-или микро-дрона (то есть весом от 100 г до 25 кг), что приводит к его падению за считанные секунды».

Рабочий прототип этой системы был заказан DGA в июне 2022 года в рамках контракта L2ad (лазер для борьбы с беспилотниками) стоимостью в 10 миллионов евро. Затем, год спустя, он прошел успешные испытания с фрегатом ПВО Forbin. С тех пор сообщения о Helma-P были довольно скудными… В любом случае, эта система будет востребована, о чем, в частности, свидетельствует презентация   министром Лекорну этой системы борьбы с беспилотниками на авиабазе Виллакубле 23 июля и его заявление, что «для успешного проведения Олимпийских и Паралимпийских игр наша армия готова».

«Мы готовимся противостоять угрозам со стороны террористов, участников протестов или отдельных граждан, которые хотели бы отправиться снимать соревнования с использованием своего собственного беспилотника», - недавно подытожил генерал Арно Бургиньон, ответственный за обеспечение безопасности полетов на Олимпийских Играх, отметивший, в частности, о планах осуществления 20 000 часов наблюдения за возможным появлением беспилотников.

Во время проведения Олимпийских игр в Париже система Helma P должна быть установлена на транспортном средстве типа Sherpa Light.

 Как заявляется производителем, теоретически эта система способна обнаруживать, отслеживать и выводить из строя мини/микро дроны на расстоянии не менее 1000 метров. Министерство вооруженных сил предполагает, что вероятность его успеха составляет 100 % при условии, что погодные условия позволят это сделать. Кроме того, все устройства, развернутые в рамках борьбы с беспилотниками, будут подключены к программному обеспечению SAP (общий контроль воздушной обстановки), разработанному Национальным управлением аэрокосмических исследований и разработок (ONERA) и компанией Thales, которое, как сообщается, способно «синтезировать данные, полученные с нескольких датчиков, предназначено для использования в наземных условиях, руководить и командовать сложными операциями, принимать решения в режиме реального времени».

#франция #борьба с беспилотниками #олимпийские игры 2024 #система parade #лазерная система борьбы с дронами #система борьбы с беспилотниками helma-p
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