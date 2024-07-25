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vizir47
MBDA ускоряет внедрение искусственного интеллекта для крылатых ракет SPEAR
MBDA сообщила, что, для улучшения наведения ракет, компания усовершенствовала свой оружейный искусственный интеллект Orchestrike. Ее семейство ракет SPEAR станет первыми крылатыми ракетами, которые будут оснащены этой передовой системой ИИ.

Как отмечается в последнем пресс-релизе  ведущего европейского разработчика и производителя ракетных систем Matra BAE  Dynamics Aérospatiale (MBDA), чтобы улучшить наведение ракет, компания за последние 12 месяцев заметно усовершенствовала свой оружейный искусственный интеллект (ИИ) Orchestrike. С учетом этого компания объявила, что ее семейство ракет SPEAR станет первыми крылатыми ракетами, которые будут оснащены системой Orchestrike для совместной работы с искусственным интеллектом. Эрик Берангер, генеральный директор MBDA, сказал по этому поводу: “То, что MBDA находится на переднем крае инноваций в области искусственного интеллекта, подчеркивает, что MBDA обладает уникальными технологиями и опытом в Европе для обеспечения решающего ракетного потенциала воздушного пространства, который позволит нашим вооруженным силам защищать наши ценности и свободы”.

MBDA заявила, что Orchestrike улучшит характеристики ракеты SPEAR   за счет управляемой искусственным интеллектом координации, взаимодействия и кооперации между ракетами и пилотом, управляющим ими с борта самолета-носителя. Orchestrike позволит ракетам SPEAR реагировать на угрозы и совместно с пилотом решать тактические задачи, повышая живучесть как ракеты, так и платформы, а также эффективность выполнения миссии в целом. Ракеты будут работать только в пределах возможностей оператора, обеспечивая их использование в любое время.

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https://www.mbda-systems.com/wp-content/uploads/2015/07/spear-1.007-e1443025618618-1413x640.jpg

Ракета "воздух-поверхность" следующего поколения SPEAR была сконструирована, когда в недавних конфликтах была продемонстрирована необходимость иметь высокоточное вооружение, которое можно использовать днем и ночью, при любых погодных условиях, при сильных мерах противодействия, для ударов по подвижным и маневрирующим целям. Оснащенный турбореактивным двигателем, SPEAR имеет очень большую дальность полета, обеспечивающую безопасность самолетов вдали от вражеских подразделений ПВО. Ракета имеет вес около 100 кг, длину почти 2 м, диаметр 180 мм. Ракета оснащена высокоточной боеголовкой последнего поколения, предназначенной для удовлетворения требований будущих боевых задач. Это оружие позволяет оператору уменьшить количество различных типов вооружения, одновременно увеличивая его способность поражать мобильные, быстро движущиеся и меняющие положение цели, находящиеся далеко за горизонтом.

SPEAR - это семейство крылатых ракет с сетевым управлением, разработанных компанией MBDA для удовлетворения потребностей военно-воздушных сил в поражении и подавлении средств ПВО противника. Эти ракеты обладают всеми передовыми характеристиками крылатых ракет, включая усовершенствованное планирование полетов и способность выполнять сложные задачи на больших расстояниях, будучи при этом революционно малыми — один F-35 может нести восемь ракет SPEAR в своих оружейных отсеках.

С момента своего дебюта на Парижском авиасалоне в 2023 году компания MBDA за двенадцать месяцев быстро смогла довести Orchestrike от концепции до реализации. Эта работа была прежде всего сосредоточена на совершенствовании алгоритмов искусственного интеллекта, улучшении передачи данных от ракеты к ракете и объединении обоих элементов в SPEAR для повышения  возможностей системы вооружения крылатыми ракетами.

Представленный на стенде MBDA на Международном авиасалоне в Фарнборо, проходящем сейчас в Великобритании, симулятор Orchestrike digital-twin, оснащенный реальным ракетным ИИ и аппаратным обеспечением, включая новые сетевые каналы передачи данных, позволяет военным пользователям погрузиться в уникальную имитацию налета, где ракеты вживую и совместно реагируют на развитие тактической ситуации благодаря возможностям Orchestrike AI.

В MBDA заявили, что в будущем Orchestrike может быть распространен на другие боеприпасы с поддержкой сетевых каналов передачи данных.

Традиционно, на основе системы наведения, ракеты широко классифицируются на командное наведение, самонаведение, наведение по лучу и инерциальное навигационное наведение. Для некоторых ракет требуется более одной системы наведения. Требования зависят от этапа наведения. Аэродинамические требования к ракете на этапе запуска с ускорением также различны. Вес ракеты также варьируется, поскольку на этапе запуска быстро расходуется много топлива.

С помощью искусственного интеллекта MBDA добавила новую категорию к системам наведения ракет. Это наведение может помочь ракетам точно поражать цели и снизить вероятность ошибки наведения ракеты.

 

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