ВВС США объявили о достигнутом с компанией Boeing соглашении о разработке вариантов самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Воздушно-десантными войсками E-7A Wedgetail для ВВС США.

В феврале 2023 года авиастроительная компания Boeing сообщила, что приступит к разработке двух новых вариантов самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Воздушно-десантными войсками E-7A Wedgetail для ВВС США в рамках «неопределенного действия контракта» (UCA - Undefinitized Contract Action) на сумму до 1,2 миллиарда долларов. Проще говоря, технические характеристики самолетов и их цена еще должны были быть согласованы с Пентагоном для уточнения этого контракта. Указанные планы были увязаны с намерением ВВС США приобрести 26 самолетов E-7 Wedgetail для замены, начиная с 2027 года, своих 31 E-3B/G AWACS, которые стали испытывать отдельные проблемы, несмотря на то, что находятся на вооружении уже более сорока лет.

На первый взгляд, переговоры по заключению окончательного контракта не должны были представлять непреодолимых трудностей, учитывая, что самолет E-7 Wedgetail, созданный на базе самолета Boeing 737, уже был выбран Великобританией, Турцией, Австралией и Южной Кореей. Кроме того, НАТО заявило о своем намерении приобрести шесть экземпляров E-3A Sentry для замены своих самолетов аналогичного класса Воздушно-десантных сил дальнего обнаружения и управления (NAEW&C).

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Что касается E-7A Wedgetail, то к нему предъявлялись, в частности, требования быть оснащенным многоцелевым радаром с активной антенной (Mesa Multi-role Electronically Scanned Array) с дальностью действия более 400 км, электронными средствами РЭБ и различными системами связи (УВЧ, ВЧ, УКВ, канал 11, канал 16, ICS, SATCOM и т. д.). Только самолеты, которые Пентагон намерен заказать, должны будут обладать функциями, характерными для ВВС США, в том числе «открытой» архитектурой систем управления полетами и улучшенными средствами спутниковой связи.

Отсюда, как сообщали СМИ источники из ВВС США, имели место «трудные» переговоры с Boeing, особенно о ценах. Эти обсуждения были прерваны судебными разбирательствами в отрасли, связанными с двумя авариями B-737 MAX, произошедшими в 2018 и 2019 годах, в результате которых погибли 346 человек.

Как известно, 8 июля, чтобы избежать осуждения по уголовному делу, Boeing согласился признать себя виновным в «сговоре с целью ввести в заблуждение агентство авиационной безопасности США (FAA) при сертификации самолетов 737 Max» и выплатить штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Однако, по мнению экспертов агентства Reuters, эта процедура потенциально может лишить авиастроителя доступа к правительственным контрактам, поскольку Пентагон обязан проверить, является ли «любой поставщик, с которым он ведет дела, ответственной компанией».

Тем не менее, через восемнадцать месяцев после уведомления о «неопределенном договорном контракте» в конечном итоге было достигнуто соглашение. Объявление об этом было сделано Фрэнком Кендаллом, главой ВВС США, на военном авиасалоне «Royal International Air Tattoo» в Англии. «Мы достигли соглашения с Boeing. Мы получили разумную цену. Цена, которую мы можем себе позволить», - сказал чиновник прессе. «Официальный контракт будет заключен в августе», - добавил он, не уточняя подробностей.

«Мы должны поздравить Boeing и его поставщиков. Они действительно много работали и проделали хорошую работу по снижению стоимости программы быстрого прототипирования. Это то, о чем мы их просили. И это то, что они сделали», - прокомментировал Эндрю Хантер, заместитель начальника ВВС США по закупкам и технологиям. Первоначально, пояснил он, официальные лица ВВС США «думали, что их требования будут точно соответствовать тем, что были предъявлены к E-7, приобретенным Соединенным Королевством. Но по ходу процесса эти требования изменились, что усложнило разработку прототипов и переговоры по контрактам». Кроме того, отметил Хантер, Boeing хотел «избежать попадания в ловушку проблемной сделкой», как это было в случае с самолетом-заправщиком KC-46A Pegasus.

В настоящее время Boeing находится в процессе создания первого B-737 следующего поколения, который затем будет преобразован в прототип E-7 Wedgetail для ВВС США. Ожидается, что этот аппарат совершит свой первый полет в 2025 году.