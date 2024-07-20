Они касались подготовки программ обучения, направленных на поиск прорывных технологий в создании военного оборудования и вооружения.

Как сообщает французский блог Forces Operations, в прошлом году при поддержке Агентства оборонных инноваций (AID) Франции было реализовано около пятнадцати инновационных предложений, многие из которых касались воздушно-десантных войск.

«Оборонные инновации были и остаются приоритетом», - указывает генеральный инженер по вооружениям Патрик Офор, возглавивший AID в марте 2023 года. Около 10 миллиардов евро прописаны в законе о военном планировании на 2024-2030 годы не только для того, чтобы инвестировать в разные области вооружения, но и для достижения технологических скачков, «предлагая новый баланс между подготовкой программ, ускорением масштабирования и поиском прорывных технологий», дополняет он со ссылкой на преамбулу к последнему ежегодному отчету AID.

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Как отмечается, в общей сложности 15 зрелых инноваций, представляющих значительную операционную ценность, были одобрены комитетом по управлению масштабированием (CGPAE) в 2023 году по сравнению с 14 в 2022 году. «Благодаря консолидации процесса 15 проектов смогли набрать обороты и нацелены на быстрое развертывание в Вооруженных силах», - указывает глава AID. «Некоторые из них внесут непосредственный вклад в обеспечение безопасности Олимпийских и Паралимпийских игр 2024 года в Париже», - дополняет он.

Так, в частности, обстоит дело с RapidEagle - беспилотным летательным аппаратом-перехватчиком, разработанным Thales, Squadrone System, InPixal и Aviation Design. Этот шестикилограммовый антидрон позволяет предотвратить попадание вредоносного беспилотника в толпу, перехватывая его в полете с помощью сети. У него две длинных опоры, соединенные сеткой. Обладая размахом крыльев в 1,20 метра и скоростью до 100 км/ч, этот летательный аппарат способен захватывать в полете другой беспилотник такого же веса и возвращать его на землю.

Но пальма первенства принадлежит инновационному отделению школы Воздушно-десантных войск, предложившему откидной ранец (MLD) и сумку для сбора снаряжения (SRM), предназначенные для облегчения действий парашютистов после того, как они окажутся на земле, и позволяющие сэкономить им время и энергию.

Разработанный совместно с компанией SUPB, MLD имеет двухколесную ось, способную выдерживать нагрузку до 200 кг. С другой стороны, SRM позволяет обойтись без чехла, который до этого надевался на боевую сумку и предназначался для хранения снаряжения после приземления, что является «неудовлетворительным решением, поскольку оно громоздкое и утомительное». Эта специальная сумка позволит десантникам-парашютистам быстро перейти в боевое положение в случае контакта с противником на подступах к зоне высадки. Одобрение CGPAE позволило приобрести 4930 SRM для Сухопутных войск.

Гибридная винтовка FUSHYB также была одобрена CGPAE и запущена в производство в 2023 году. Это - винтовка «два в одном», сочетающая огневую мощь и дальнобойность с одной стороны, точность и бесшумность - с другой. Разработанное Commando Hubert, это оружие «позволяет без изменения конфигурации использовать сверхзвуковые боеприпасы в полуавтоматическом режиме (для обеспечения огневой мощи и дальности) и дозвуковые боеприпасы в режиме ручного взведения затвора (для точности и скрытности)», объясняет AID.

Была отмечена инновация сухопутных войск, предложившая универсальный переходный тренажер (STG), чтобы восполнить пробел в учебной подготовке для водителей бронетранспортеров Jaguar. В ожидании реализации программы SERKET в 2027 году, эта STG предлагает использовать симулятор боевого пространства и мобильного моделирования (EIC NEB SIMU) и уже имеющееся программное обеспечение VBS4 для учебного процесса с меньшими затратами. Тренажеры SERKET (симуляторы кабины с реалистичной и кинестетической средой для тактической подготовки) затем должны будут заменить симуляторы Leclerc и AMX10 RC. Функционально совместимые и динамичные, эти новые кабины будут использоваться для обучения и тренировки экипажей на обновленных автомобилях Jaguar, Leclerc (XLR) и некоторых вариантах Griffon. Они будут дополнены, на этот раз в подразделениях, стационарными постами инженерно-технической подготовки.