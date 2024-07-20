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vizir47
Атака на Тель-Авив и роль хуситов
Беспилотник, посланный йеменскими повстанцами-хуситами, нанес 19 июля удар по Тель-Авиву, приблизив тем самым мир к открытию нового фронта вооруженного противостояния в мире.

19 июля йеменские хуситы взяли на себя ответственность за нападение на Тель-Авив. «Военно-воздушные силы йеменских вооруженных сил провели качественную военную операцию, нацелившись на одну из важных целей в оккупированном районе Яффо, известном в Израиле как Тель-Авив», - заявил военный представитель йеменских повстанцев Яхья Сари.

Ранее, в январе этого года, Великобритания и США нанесли 73 удара по повстанцам в Йемене. Это была реакция Запада на 27 нападений, совершенных повстанческой группировкой с 19 ноября, когда хуситы решили официально выступить против действий Израиля в Газе. В результате, в Баб-эль-Мандебском проливе, расположенном между Аденским заливом и Красным морем, напряженность стала особенно сильно возрастать, хуситы в ответ пригрозили возмездием.

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Получив свое название от семейного клана аль-Хути, хуситы сформировали военно-политическое движение, которое возникло в 1990-х годах на севере Йемена, в провинции Саада, граничащей с Саудовской Аравией. В отличие от двух третей населения Йемена, придерживающегося суннитского вероисповедания, хуситы исповедуют заидизм, меньшинство, принадлежащее к шиитскому исламу, в основном проживающему в этой стране.

Хуситская группа возникла из «объединения верующих молодых людей», религиозной и культурной организации, основанной в 1992 году Хусейном аль-Хуси, которая вскоре стала ответом на распространение в Йемене суннитских течений ригористического толка, таких как ваххабизм или салафизм, финансируемых Саудовской Аравией.

В начале 2000-х годов движение  бросило вызов политике действовавшего в Йемене режима, который заключил с Соединенными Штатами "альянс в борьбе с терроризмом". Они стали все сильнее критиковать американский империализм и Израиль, воспринимаемые как угрозы суверенитету страны.  Начиная с 2004 года это столкновение между правительственными войсками и повстанцами-хуситами привело к длительному вооруженному конфликту, известному как «война Саада», в ходе которого Хусейн аль-Хуси был убит. Его смерть повлекла за собой радикализацию движения.

 Указанная ситуация в сочетании со сложным соперничеством между кланами привели к тому, что хуситы все более открыто стали выступать против центральной власти. В ходе вооруженных конфликтов против режима в начале 2000-х годов, народного восстания 2011 года и гражданской войны, начавшейся в 2014 году в результате государственного переворота, повстанцы постепенно становятся новыми хозяевами Йемена. Кроме того, государственный переворот ускоряет интернационализацию гражданской войны. Саудовская Аравия, где нашел убежище свергнутый президент, в 2015 году возглавила региональную военную коалицию и взяла на себя обязательство "восстановить международно признанное правительство".

Однако Саудовской Аравии не удалось изменить соотношение сил с хуситами, и она, после признания провала своей коалиции, в апреле 2023 года открывает путь к мирным переговорам с повстанцами. Но последствия конфликта очень велики: по данным ООН, в этой войне погибло 400 000 человек, в том числе гражданские лица. По данным ЮНИСЕФ, в настоящее время страна переживает «самый серьезный гуманитарный кризис в мире».

Сегодня хуситы контролируют около 30% территории: на севере и западе страны, порт Ходейда на Красном море и, прежде всего, столицу Сану, завоеванную в результате государственного переворота 2014 года. В целом хуситы осуществляют свою власть почти над двумя третями населения.

Теперь вооруженная группировка превращает борьбу против Израиля в идеологический маркер, усиливает свои действия в Красном море. Хуситы повторили свою угрозу и предупредили, что «суда, принадлежащие израильскому врагу или имеющие дело с ним, станут законной целью». Повстанцы таким образом дали понять, что продолжат свои военные операции «до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия против палестинского народа в Газе и на Западном берегу».

31 декабря хуситы впервые атаковали американские вертолеты, защищавшие торговое судно.  В декабре же США объявили о создании коалиции, призванной обезопасить  проход через Красное море. В операции  «Хранитель процветания» кроме США сегодня участвуют около двадцати стран, таких как Греция, Дания и Индия. Эта операция считается "жизненно важной" для Соединенных Штатов, поскольку от 10 до 15% мировой торговли проходит через Красное море с товарами, предназначенными для западных стран. 

По сообщению Синьхуа, арсенал йеменских хуситов пополнился гиперзвуковым оружием, которым был на днях поражён израильский корабль в Аравийском море.

Все эти действия способствуют милитаризации района и абсолютно не препятствуют воинственным намерениям боевиков-хуситов. Успешные атаки хуситов несомненно приведут к милитаризации США и их союзников, но это также будет способствовать объединению Исламского мира, что приближает к открытию нового фронта.

Возможно, это объясняет, по мнению отдельных западных СМИ, почему некоторые государства, такие как Франция, Италия и Испания, в последние дни предпочли дистанцироваться от «Хранителей процветания».

 

#хуситы #ситуация в красном море #нападение хуситов на тель-авив #«хранитель процветания»
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