Франция и Италия активно проталкивают свою ЗРК SAMP/T нового поколения для использования европейскими государствами в условиях ограниченного поступления в последний период в европейские вооруженные силы совершенных американских систем ПРО, особенно Patriot.

В условиях ограниченного поступления в последний период в европейские вооруженные силы совершенных американских систем ПРО, особенно Patriot, европейские союзники США осознали, что они вынуждены рассчитывать только на собственные силы. И эта ситуация, как отмечают европейские военные эксперты, сохранится на ближайший период, что подтверждает, в частности, проект ESSI (Европейская инициатива Sky Shield), запущенный Германией в октябре 2022 года с целью объединения военных закупок между странами-членами.

Как известно, ESSI нацелен на создание многослойной противовоздушной обороны на основе систем IRIS-T SLM (немецкой Diehl Defense), Arrow 3 (разработанной Израилем при поддержке США) и Patriot PAC-3, SAMP/T (ракеты земля-воздух средней дальности), однако франко-итальянская ПРО ЗРК SAMP/T нового поколения не получила большую поддержку у европейцев к недовольству Франции. "Противовоздушная оборона нашего континента - это стратегический вопрос, основанный на солидарности и имеющий множество последствий. Это не может сводиться к продвижению национальной промышленности или сторонних отраслей в ущерб европейскому суверенитету», - так выразил свое раздражение президент Макрон во время презентации в ноябре 2022 года последней редакции Revue nationale stratégique 2022 . Именно этот документ представляет десять стратегических целей, которые Франция поставила перед собой, чтобы обеспечить свою роль уравновешивающей силы и гарантировать безопасность своих интересов.

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Позже на парламентских слушаниях руководитель Генерального управления Франции по вооружениям (DGA) Эммануэль Шива также выразил свое удивление инициативой Германии: «В настоящее время израильские Arrow 3 и немецкие Iris-T не могут удовлетворить потребности, поскольку нет интерфейса, позволяющего соединить эти операционные системы в единую структуру с точки зрения C2, в отличие от французских решений, которые уже имеют необходимые программные интерфейсы».

В апреле, принимая на авиабазе Соленцара (Корсика) Гвидо Крозетто, своего трансальпийского коллегу, министр Вооруженных Сил Франции Себастьен Лекорну заявил о необходимости «серьезно подумать» о европейской противовоздушной обороне на основе ЗРК SAMP/T нового поколения, которая «может быть использована в военных целях». «Это настоящий технологический прорыв в будущем», - заявил Лекорну и добавил: «Я не хочу говорить слишком много, но это действительно может быть предметом ускоренной совместной работы с Италией, чтобы также удовлетворить потребность наших различных европейских партнеров в усилении защиты своего неба».

Вскоре после этого в интервью газете Le Figaro Эммануэль Шива сказал немного больше: «ЗРК SAMP/T NG будет представлять собой технологический прорыв по сравнению с американским Patriot. Это будет одна из немногих систем в мире, способных остановить сверхскоростную, то есть гиперзвуковую, ракету».

На данный момент ЗРК SAMP/T NG еще не введен в эксплуатацию. Но, по мнению французского издания La Tribune, это не мешает господам Лекорну и Крозетто хвастаться своими технологиями перед европейскими коллегами, уточняя, что по крайней мере две европейские страны выразили заинтересованность в этой ПРО, а именно Бельгия и Дания, несмотря на их членство в ESSI. Греция, как указывает La Tribune, могла бы последовать их примеру в более долгосрочной перспективе, в частности, из-за возможного взаимодействия с ракетами-перехватчиками Aster 30, которыми будут оснащены ее будущие фрегаты французской военно-морской группой Naval Group.

ЗРК SAMP/T NG разрабатывается совместно через организацию по сотрудничеству в области вооружений (OCCAr) компаниями MBDA и Thales в рамках консорциума Eurosam. Эта система основана на ракете-перехватчике ASTER 30 Block 1NT, которая с новой системой самонаведения в Ка-диапазоне способна перехватывать ракеты дальностью до 1000 км. Французская версия оснащена радаром Ground Fire 300, который заменит Arabel, в то время как версия, предназначенная для Италии, использует Kronos GM HP, разработанный компанией Leonardo.