Новозеландская компания Dawn Aerospace сообщила о начале испытаний своего суборбитального космического беспилотника Aurora, который в ближайшее время будет летать на большой высоте 100 км со со скоростью более 3 Маха.

Новозеландская компания Dawn Aerospace готовится к испытаниям своего суборбитального космического беспилотника Aurora в реальных условиях. Ожидается, что в ближайшее время аппарат будет летать на большой высоте со сверхзвуковыми скоростями.

Dawn Aerospace - один из стартапов, которые стремятся революционизировать мир воздушного транспорта и в течение нескольких лет разрабатывает свой суборбитальный космический беспилотник, получивший название Mk-II Aurora. Предполагается, что беспилотный летательный аппарат, предназначенный для перевозки грузов, сможет летать со скоростью более 3 Маха, или 3700 км/ч. Но прежде чем компании удастся совершить это, ей сначала придется преодолеть множество проблем, не говоря уже о правилах, регулирующих этот тип полетов.

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Как указывает Dawn Aerospace, Aurora только что получила разрешение от Управления гражданской авиации Новой Зеландии на выполнение высотных испытательных полетов на "неограниченных" скоростях.

Фактически, первые испытательные полеты сверхзвукового самолета начались в 2021 году. Но в то время максимальная скорость была ограничена чуть более 300 км/ч на высотах менее 6000 футов (~1,8 км). Прототип, испытанный на этом этапе, приводился в движение простыми реактивными двигателями. Основная цель заключалась в оценке конструкции самолета, а также авионики. С тех пор ситуация изменилась, так как Mk-II Aurora на сегодняшний день совершил несколько десятков испытательных полетов. А благодаря новой сертификации Dawn Aerospace теперь сможет летать на сверхзвуковых скоростях на высотах до 80 000 футов, или около 24 км.

Получив эти новые разрешения на полеты, Dawn Aerospace теперь надеется ускорить разработку своего сверхзвукового беспилотника. Если раньше воздушное судно могло выполнять полеты только из обычных аэропортов, то теперь новое разрешение позволяет ему свободно летать без каких-либо ограничений с точки зрения воздушного пространства. «Это открывает путь к следующему важному этапу для транспортного средства Mk-II, а именно к сверхзвуковому полету. Насколько нам известно, это будет первый беспилотник, финансируемый из частных источников, который преодолеет звуковой барьер», - заявил генеральный директор Dawn Aerospace Стефан Пауэлл. В конечном итоге, таким образом, Mk-II Aurora сможет летать на большей максимальной высоте, чем SR-71 Blackbird, который является нынешним рекордсменом.

Следующий этап, который будет включать около десяти испытательных полетов, должен начаться уже в июле этого года. Цель Dawn Aerospace - превзойти скорость звука, а точнее достичь скорости 1,1 Маха (~1358 км/ч) на высоте 70 000 футов. В своей окончательной версии Aurora должна быть способна летать на высоте 100 км, перевозя грузы, в частности, благодаря ракетному двигателю, работающему на перекиси водорода и керосине.

Конечно, новозеландская компания не единственная, кто хочет запускать самолеты на сверхзвуковых скоростях. Quarterhorse Mk 1 от Hermeus должен даже развивать скорость более 5 Маха. Ожидается, что Boom Overture, будущий сверхзвуковой авиалайнер, разрабатываемый Boom Technology, тем временем достигнет скорости 1,7 Маха (~2100 км/ч).