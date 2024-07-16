Инженерами Мичиганского университета разработана камера PrivacyLens, обещающая защитить от риска возможной утечки от устройств "умного дома" во внешнее информационное пространство фото и видео информации.

В эпоху повсеместного распространения устройств "умного дома" защита личной жизни приобретает все большее значение. Инновационная технология создания камер PrivacyLens, разработанная инженерами Мичиганского университета, обещает защитить пользователей от риска получения неловких и идентифицирующих их фотографий и видеозаписей, их возможной утечки во внешнее информационное пространство. Эта защита распространяется на изображения и видеоматериалы, собранные камерами "умного дома" и роботизированными пылесосами.

Как указывают исследователи Мичиганского университета, PrivacyLens призвана изменить концепцию конфиденциальности в интеллектуальных устройствах. Новая камера превращает вас в фигурку, не позволяя домашним устройствам следить за вами.

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“Большинство потребителей не задумываются о том, что происходит с данными, собранными их любимыми устройствами для умного дома. В большинстве случаев необработанные аудио, изображения и видео передаются с этих устройств на облачные серверы производителей, независимо от того, действительно ли эти данные необходимы конечному приложению”, - сказал Алансон Сэмпл, доцент кафедры компьютерных наук и инженерии Калифорнийского университета и автор этого исследования. “Интеллектуальное устройство, которое удаляет личную информацию перед отправкой конфиденциальных данных на частные серверы, будет гораздо более безопасным продуктом, чем то, что мы имеем в настоящее время”.

Объясняя принцип действия своей камеры, исследователи Калифорнийского университета указывают, что круглая линза PrivacyLens снимает стандартное цифровое видео, в то время как квадратная линза улавливает тепло. Тепловой датчик улучшает способность камеры распознавать людей на видео и удалять их из кадра. PrivacyLens может идентифицировать людей и заменять их сходство с помощью обычных фигурок. Эти фигурки точно отражают движения реальных людей, гарантируя, что устройства, работающие с камерой, по-прежнему могут функционировать без ущерба для конфиденциальности находящихся в поле зрения людей. PrivacyLens стремится решить насущную проблему, связанную с тем, что личные моменты могут быть случайно запечатлены и опубликованы в Интернете. Технология PrivacyLens гарантирует, что необработанные фотографии никогда не будут сохранены на устройстве или в облаке, обеспечивая надежную защиту конфиденциальности. Команда инженеров надеется, что это позволит людям более комфортно использовать камеры для мониторинга здоровья и физической формы дома, не беспокоясь о нарушениях конфиденциальности.

В поддержку актуальности своей разработки, исследователи указывают, как в 2020 году в Интернете была опубликована фотография человека, сидящего в туалете. Снимок был сделан роботом Roomba, который по незнанию загрузил фотографии на облачный сервер стартапа. Согласно исследованию MIT Technology Review, фотография затем появилась в группах социальных сетей.

Как указывается, одно из основных применений PrivacyLens - в сфере здравоохранения, где камеры используются для мониторинга хронических заболеваний и занятий фитнесом в домашних условиях. “Камеры предоставляют богатую информацию для мониторинга состояния здоровья. Это может помочь отслеживать привычки к физическим упражнениям и другим видам повседневной деятельности или звать на помощь, когда пожилой человек падает”, - сказал Яша Ираванчи, докторант кафедры компьютерных наук и инженерии, который представит PrivacyLens 18 июля на симпозиуме по технологиям повышения конфиденциальности в Бристоле, Великобритания. “Но это создает этическую дилемму для людей, которые могли бы извлечь выгоду из этой технологии. Без мер по защите конфиденциальности мы ставим их перед необходимостью отказаться от своей личной жизни в обмен на качественное лечение хронических заболеваний. Это устройство может позволить нам получать ценные медицинские данные, сохраняя конфиденциальность пациентов”.

Команда исследователей провела первоначальный опрос с участием 15 человек, который показал, что использование анимированных фигурок вместо реальных изображений позволяет людям чувствовать себя более комфортно при наличии камер в своих домах, даже в самых уединенных местах. Кроме того, PrivacyLens включает в себя скользящую шкалу конфиденциальности, позволяющую пользователям контролировать, какая часть их лиц и тел подвергается цензуре. “Наше исследование показало, что люди могут чувствовать себя комфортно, когда их лицо размыто только на кухне, но в других частях дома они могут захотеть, чтобы изображение не было видно целиком”, - пояснил Алансон Сэмпл. “Мы хотим предоставить людям контроль над их личной информацией и над тем, кто имеет к ней доступ”.

Результаты этого открытия опубликованы на сайте Proceedings on Privacy Enhancing Technologies.