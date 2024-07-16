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vizir47
Разохработана камера PrivacyLens, которая не позволяет домашним устройствам следить за вами
Инженерами Мичиганского университета разработана камера PrivacyLens, обещающая защитить от риска возможной утечки от устройств "умного дома" во внешнее информационное пространство фото и видео информации.

В эпоху повсеместного распространения устройств "умного дома" защита личной жизни приобретает все большее значение. Инновационная технология создания камер PrivacyLens, разработанная   инженерами Мичиганского университета, обещает защитить пользователей от риска получения неловких и идентифицирующих их фотографий и видеозаписей, их возможной утечки во внешнее информационное пространство. Эта защита распространяется на изображения и видеоматериалы, собранные камерами "умного дома" и роботизированными пылесосами.

Как указывают исследователи Мичиганского университета, PrivacyLens призвана изменить концепцию конфиденциальности в интеллектуальных устройствах. Новая камера превращает вас в фигурку, не позволяя домашним устройствам следить за вами.

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Someone holds a palm-sized camera, which has a long cylindrical lens and a square lens on an elevated platform. The cover of the camera has been removed, revealing the internal electrical components.

“Большинство потребителей не задумываются о том, что происходит с данными, собранными их любимыми устройствами для умного дома. В большинстве случаев необработанные аудио, изображения и видео передаются с этих устройств на облачные серверы производителей, независимо от того, действительно ли эти данные необходимы конечному приложению”, - сказал  Алансон Сэмпл, доцент кафедры компьютерных наук и инженерии Калифорнийского университета и автор этого исследования. “Интеллектуальное устройство, которое удаляет личную информацию перед отправкой конфиденциальных данных на частные серверы, будет гораздо более безопасным продуктом, чем то, что мы имеем в настоящее время”.

Объясняя принцип действия своей камеры, исследователи Калифорнийского университета указывают, что круглая линза PrivacyLens снимает стандартное цифровое видео, в то время как квадратная линза улавливает тепло. Тепловой датчик улучшает способность камеры распознавать людей на видео и удалять их из кадра. PrivacyLens может идентифицировать людей и заменять их сходство с помощью обычных фигурок. Эти фигурки точно отражают движения реальных людей, гарантируя, что устройства, работающие с камерой, по-прежнему могут функционировать без ущерба для конфиденциальности находящихся в поле зрения людей. PrivacyLens стремится решить насущную проблему, связанную с тем, что личные моменты могут быть случайно запечатлены и опубликованы в Интернете. Технология PrivacyLens гарантирует, что необработанные фотографии никогда не будут сохранены на устройстве или в облаке, обеспечивая надежную защиту конфиденциальности. Команда инженеров надеется, что это позволит людям более комфортно использовать камеры для мониторинга здоровья и физической формы дома, не беспокоясь о нарушениях конфиденциальности.

В поддержку актуальности своей разработки, исследователи указывают, как в 2020 году в Интернете была опубликована фотография человека, сидящего в туалете. Снимок был сделан роботом Roomba, который по незнанию загрузил фотографии на облачный сервер стартапа. Согласно исследованию   MIT Technology Review, фотография затем появилась в группах социальных сетей.

Как указывается, одно из основных применений PrivacyLens - в сфере здравоохранения, где камеры используются для мониторинга хронических заболеваний и занятий фитнесом в домашних условиях. “Камеры предоставляют богатую информацию для мониторинга состояния здоровья. Это может помочь отслеживать привычки к физическим упражнениям и другим видам повседневной деятельности или звать на помощь, когда пожилой человек падает”, - сказал Яша Ираванчи, докторант кафедры компьютерных наук и инженерии, который представит PrivacyLens 18 июля на симпозиуме  по технологиям повышения конфиденциальности в Бристоле, Великобритания. “Но это создает этическую дилемму для людей, которые могли бы извлечь выгоду из этой технологии. Без мер по защите конфиденциальности мы ставим их перед необходимостью отказаться от своей личной жизни в обмен на качественное лечение хронических заболеваний. Это устройство может позволить нам получать ценные медицинские данные, сохраняя конфиденциальность пациентов”.

Команда исследователей провела первоначальный опрос с участием 15 человек, который показал, что использование анимированных фигурок вместо реальных изображений позволяет людям чувствовать себя более комфортно при наличии камер в своих домах, даже в самых уединенных местах. Кроме того, PrivacyLens включает в себя скользящую шкалу конфиденциальности, позволяющую пользователям контролировать, какая часть их лиц и тел подвергается цензуре. “Наше исследование показало, что люди могут чувствовать себя комфортно, когда их лицо размыто только на кухне, но в других частях дома они могут захотеть, чтобы изображение не было видно целиком”, - пояснил Алансон Сэмпл. “Мы хотим предоставить людям контроль над их личной информацией и над тем, кто имеет к ней доступ”.

Результаты этого открытия опубликованы на сайте Proceedings on Privacy Enhancing Technologies.

 

#инновации в it #&quot;умный дом&quot; #privacylens #защита личной жизни
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