Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США разрабатывают дешевые ракеты ERAM для Украины
Как следует из запроса предложений (RFP) от Управления вооружений ВВС США, там взялись за разработку дешевого, серийного, высокоточного авиационного боеприпаса, сбрасываемого с самолета, с дальностью действия около 400 км для Украины.

С учетом развития СВО, для перелома ситуации в свою пользу Украина указывает Западу на потребность в ударных боеприпасах повышенной дальности действия ERAM (Extended Range Attack Munition), которые западные страны предоставляют Украине. Однако Запад признает, что эти запросы Киева не могут быть реализованы в полной мере из-за ограниченной доступности такого оружия.

В этих условиях Соединенные Штаты решили взяться за разработку нового дешевого, серийного, высокоточного авиационного боеприпаса, сбрасываемого с самолета, с дальностью действия порядка 400 км для Украины. Об этом стало известно из запроса предложений (RFP) от Управления вооружений LCMC (Центр управления жизненным циклом) ВВС США, который “намерен профинансировать начальную фазу разработки нового авиационного боеприпаса под названием ERAM ("Боеприпас повышенной дальности действия")”. В документе говорится, что новый боеприпас “будет иметь ключевое значение для усиления возможностей Украины и должен быть доступным типом оружия, адаптированным для массового производства”. 

реклама

ERAMS Ukraine


Примечательно, что проект ERAM не является новым. ВВС США впервые упомянули ERAM ранее в этом году, когда опубликовали запрос информации RFI о том же оружии. После этого объявления ВВС получили предложения от 16 компаний, после чего был начат отбор из этих предложений, исходя из технических и финансовых критериев. 

По одному из предложений информация прошла через соцсети: компания Boeing предложила свою разработку модификации семейства высокоточных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) как недорогую крылатую ракету, которую можно использовать для поражения целей на суше и на море. 

Согласно документам RFI ВВС США, предполагается, что ERAM должен взять за основу коммерческую модульную, открытую архитектуру для получения “доступного долгосрочного эффекта от его внедрения в производство”. В RFP тактико-технические требования не уточнялись, однако запрос RFI указывал в качестве отправных параметров вес такого оружия в 500 фунтов (227 кг), способного производить взрывное действие осколочного и ограниченного проникновения, а также с различными вариантами взрывателя.

В последнем RFI также указано, что боеприпас должен иметь дальность действия не менее 463 км и скорость не менее 0,6 Маха. Особое требование к характеристикам - навигационная система, способная работать в условиях ухудшения качества GPS и обеспечивать точность с CEP (круговой ошибкой вероятности) в пределах 10 м также в условиях ухудшения качества GPS.

Важным требованием к ERAM обусловлена возможность быстрого увеличения производства до более чем 1000 единиц боеприпасов в год в течение 24 месяцев после подписания контракта. Необходимость в использовании открытой архитектуры такого боеприпаса отражает стремление к возможности быстрого внесения изменений и усовершенствований с учетом уроков, получаемых на поле боя.

Существующие системы вооружения, которые в целом отвечают требованиям ERAM, включают боеприпас компании Boeing – PJDAM, который добавляет к 500-фунтовой бомбе комплект фюзеляжа и крыла, двигатель Kratos-TDI-J85 и систему наведения, превращая ее в мини-крылатую ракету. В предложениях Boeing указывалось, что средняя стоимость такого боезаряда составляет от 25 000 до 30 000 долларов, что намного ниже, чем у AGM-158 JASSM стоимостью 1 миллион долларов.

Еще одним возможным боеприпасом является программа Grey Wolf, которую Пентагон подписал отдельно с Lockheed Martin и Northrop Grumman в декабре 2017 года. Экспериментальная недорогая крылатая ракета может быть развернута в виде "роя" для борьбы с сетями IAD (интегрированной противовоздушной обороны). ВВС США также хотят получить модульное оружие, которое можно было бы легко модернизировать и использовать с различными полезными нагрузками, начиная от обычных боеголовок взрывного действия и заканчивая комплексами РЭБ.

Другим возможным вариантом является программа ВМС США MACE (Multi-mission Affordable Capacity Effector), для реализации которой служба обратилась за помощью к промышленности в феврале этого года. В запросе на оружие для ВМС указывалось, что это должно быть экономичное противокорабельное оружие воздушного базирования повышенной дальности действия, обладающее “увеличенной дальностью действия при меньших затратах” и включающее в себя “высокоэффективную двигательную установку с проверенной полезной нагрузкой”.

Как указывает издание The Aviationist, конкретная потребность ERAM в Украине зависит от требований этого поля боя, в частности, от успешного применения Россией средств РЭБ, которые снизили эффективность многих западных вооружений. Большое количество оружия при низких затратах является ключевым фактором в новом типе ведения войны. Упомянутые выше программы, такие как MACE, Grey Wolf, а теперь и ERAM, свидетельствуют о переходе Запада к производству масштабируемых и доступных боеприпасов, которые могут противостоять более крупным и дорогостоящим передовым системам, предлагая асимметричное преимущество.

#сша vs россия #вооруженное противостояние #сша vs украина #eram (extended range attack munition) #дешевые ракеты eram для украины #сша и сво
3
Показать комментарии (3)
Forbes: американский стартап Auterion пытается сделать украинские беспилотники сверхразумными
США заказали партию тепловизионных прицелов ThermoSight HISS-XLR, предположительно для Украины
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Листинг Hamster Kombat состоится в ближайшие 24ч – что делать в первые часы после получения токенов
5
Самоходка «Мальва» получила прямое попадание ракеты HIMARS, но не получила критических повреждений
6
Израильская армия получит «первую в мире пушку, способную вести автоматический огонь»
15
12 телефонов Samsung, которые останутся без обновлений после получения Android 15 и One UI 7
4
Астрономы обнаружили сверхгорячую экзопланету размером с Нептун
+
Появились новые фотографии складного смартфона Google Pixel 9 Pro Fold
+
ВСУ эвакуируют из-под Одессы часть комплексов ПВО и пусковые установки ракет ATACMS
+
Украина разрабатывает новый высокоскоростной беспилотник "Пуля" для борьбы с БПЛА
6
Dimensity 9400 будет работать с памятью LPDDR5X со скоростью 10,7 Гбит/с
1
Российская компания готова разработать отечественную игровую приставку, но просит 1 млрд рублей
2
One UI 7.0 может получить совершенно новый дизайн пользовательского интерфейса
+
В Сети разместили кадры полета ФАБ-3000 к цели, снятые с бомбардировщика Су-34
+
Высокий суд Лондона намерен арестовать Крейга Райта, годами выдававшего себя за Сатоши Накамото
+
WD обогнала Samsung, выпустив SSD WD Black SN850X на 8 ТБ
6
NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 560.70 WHQL
2
Российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил украинский Т-64БВ
1
Eurasian Times: Российские ФАБ-3000 с УМПК превратились в большую проблему для ВСУ
+
Попытки противостоять России в Арктике не будут для Запада “легкой прогулкой” — Александр Воротников
2
Ryzen 9 10950X на архитектуре Zen 6 "Medusa" более чем вдвое превзойдет Ryzen 9 9950X
7
В Сети появились кадры танка M1 Abrams ВСУ с «мангалом» и облепленного динамической защитой «Контакт-1»
1

Популярные статьи

Небольшой обзор внешнего корпуса для HDD Ugreen (модель 50422)
2
5 причин собрать игровой ПК на AMD Ryzen 7000 в 2024 году и почему стоит избегать Intel Core i7 и i9
259
Radeon RX 580 vs Radeon RX 6650 ХТ – изучаем прибавку fps на видеокартах AMD за несколько поколений
43
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Июль)
10
Ретро-гейминг - почему старые консоли снова в моде
14
О создании идеального игрового репака
5
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
20
SCMP: Китай разработал систему слежения за военными кораблями по всему миру
+
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
10
АТ: Несмотря на новые тарифы, китайские EV продолжают успешно теснить западных автопроизводителей
3

Сейчас обсуждают

Krogot
13:29
согласен, рухлядь, но теперь ещё послужит, в Zuma там поиграть или погоду посмотреть, вполне себе, даже музычку послушать или фильмец посметреть
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Даня
13:26
давно пора поднять цены на всё
Федеральная антимонопольная служба потребует обосновать рост оптовой стоимости бензина АИ-95
Henry Morgan
13:20
**Серверные системы:** * Веб-серверы (Apache, Nginx) * Базы данных (MySQL, PostgreSQL) * Почтовые серверы (Postfix, Exim) * Системы управления контентом (WordPress, Drupal) * Виртуализация (KVM, Xen)...
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Eppius
13:17
А для чего Линукс вообще нужен?
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Смотрю за 404
13:17
Это пропаганда АМД. И если копнуть недавнюю историю то, хуторяне то сначала говорили, что им все равно красные или зеленые.))
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
AleksK
13:12
самсунг R40? С2D T5500 1 гиг оперативки. Зачем эта рухлядь?
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Clamwult
13:09
Это офигенно) Надо себе сохранить
5 провальных видеокарт AMD в магазинах РФ, которые не рекомендуются к покупке летом 2024 года
VAKT
13:05
тогда печально
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Krogot
13:03
дык там проц впаян, я б так с радостью
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
AleksK
13:03
а вот тут винда сливается https://youtu.be/RsWrGRVMDXg?si=8DtOEkaDyxgxip0g
Почему Linux не для игр на примере игры Severed Steel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем