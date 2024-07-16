Как следует из запроса предложений (RFP) от Управления вооружений ВВС США, там взялись за разработку дешевого, серийного, высокоточного авиационного боеприпаса, сбрасываемого с самолета, с дальностью действия около 400 км для Украины.

С учетом развития СВО, для перелома ситуации в свою пользу Украина указывает Западу на потребность в ударных боеприпасах повышенной дальности действия ERAM (Extended Range Attack Munition), которые западные страны предоставляют Украине. Однако Запад признает, что эти запросы Киева не могут быть реализованы в полной мере из-за ограниченной доступности такого оружия.

В этих условиях Соединенные Штаты решили взяться за разработку нового дешевого, серийного, высокоточного авиационного боеприпаса, сбрасываемого с самолета, с дальностью действия порядка 400 км для Украины. Об этом стало известно из запроса предложений (RFP) от Управления вооружений LCMC (Центр управления жизненным циклом) ВВС США, который “намерен профинансировать начальную фазу разработки нового авиационного боеприпаса под названием ERAM ("Боеприпас повышенной дальности действия")”. В документе говорится, что новый боеприпас “будет иметь ключевое значение для усиления возможностей Украины и должен быть доступным типом оружия, адаптированным для массового производства”.

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Примечательно, что проект ERAM не является новым. ВВС США впервые упомянули ERAM ранее в этом году, когда опубликовали запрос информации RFI о том же оружии. После этого объявления ВВС получили предложения от 16 компаний, после чего был начат отбор из этих предложений, исходя из технических и финансовых критериев.

По одному из предложений информация прошла через соцсети: компания Boeing предложила свою разработку модификации семейства высокоточных бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) как недорогую крылатую ракету, которую можно использовать для поражения целей на суше и на море.

Согласно документам RFI ВВС США, предполагается, что ERAM должен взять за основу коммерческую модульную, открытую архитектуру для получения “доступного долгосрочного эффекта от его внедрения в производство”. В RFP тактико-технические требования не уточнялись, однако запрос RFI указывал в качестве отправных параметров вес такого оружия в 500 фунтов (227 кг), способного производить взрывное действие осколочного и ограниченного проникновения, а также с различными вариантами взрывателя.

В последнем RFI также указано, что боеприпас должен иметь дальность действия не менее 463 км и скорость не менее 0,6 Маха. Особое требование к характеристикам - навигационная система, способная работать в условиях ухудшения качества GPS и обеспечивать точность с CEP (круговой ошибкой вероятности) в пределах 10 м также в условиях ухудшения качества GPS.

Важным требованием к ERAM обусловлена возможность быстрого увеличения производства до более чем 1000 единиц боеприпасов в год в течение 24 месяцев после подписания контракта. Необходимость в использовании открытой архитектуры такого боеприпаса отражает стремление к возможности быстрого внесения изменений и усовершенствований с учетом уроков, получаемых на поле боя.

Существующие системы вооружения, которые в целом отвечают требованиям ERAM, включают боеприпас компании Boeing – PJDAM, который добавляет к 500-фунтовой бомбе комплект фюзеляжа и крыла, двигатель Kratos-TDI-J85 и систему наведения, превращая ее в мини-крылатую ракету. В предложениях Boeing указывалось, что средняя стоимость такого боезаряда составляет от 25 000 до 30 000 долларов, что намного ниже, чем у AGM-158 JASSM стоимостью 1 миллион долларов.

Еще одним возможным боеприпасом является программа Grey Wolf, которую Пентагон подписал отдельно с Lockheed Martin и Northrop Grumman в декабре 2017 года. Экспериментальная недорогая крылатая ракета может быть развернута в виде "роя" для борьбы с сетями IAD (интегрированной противовоздушной обороны). ВВС США также хотят получить модульное оружие, которое можно было бы легко модернизировать и использовать с различными полезными нагрузками, начиная от обычных боеголовок взрывного действия и заканчивая комплексами РЭБ.

Другим возможным вариантом является программа ВМС США MACE (Multi-mission Affordable Capacity Effector), для реализации которой служба обратилась за помощью к промышленности в феврале этого года. В запросе на оружие для ВМС указывалось, что это должно быть экономичное противокорабельное оружие воздушного базирования повышенной дальности действия, обладающее “увеличенной дальностью действия при меньших затратах” и включающее в себя “высокоэффективную двигательную установку с проверенной полезной нагрузкой”.

Как указывает издание The Aviationist, конкретная потребность ERAM в Украине зависит от требований этого поля боя, в частности, от успешного применения Россией средств РЭБ, которые снизили эффективность многих западных вооружений. Большое количество оружия при низких затратах является ключевым фактором в новом типе ведения войны. Упомянутые выше программы, такие как MACE, Grey Wolf, а теперь и ERAM, свидетельствуют о переходе Запада к производству масштабируемых и доступных боеприпасов, которые могут противостоять более крупным и дорогостоящим передовым системам, предлагая асимметричное преимущество.