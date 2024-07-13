Пентагон заказал на 15 миллионов долларов передовые тепловизионные прицелы ThermoSight HISS-XLR у американской компании Teledyne FLIR Defense.

Армия США заключила контракт на 15 миллионов долларов с расположенной в Орегоне термографической компанией Teledyne FLIR Defense на поставку тепловизионных прицелов для «одного из партнеров НАТО».

Контрактом предусмотрена поставка 150 фирменных оптических прицелов ThermoSight HISS-XLR с клипсой. Этот тепловизионный прицел предназначен для элитных снайперов, которые с его помощью смогут отслеживать и идентифицировать цели на большом расстоянии. Такие прицелы устанавливаются на направляющую MIL STD-1913, также известную как «планка Пикатинни» - интеграционное приспособление для крупнокалиберного оружия, стандартизированного НАТО. Они также могут быть встроены в направляющую с существующим прицелом и другой дневной оптикой и аксессуарами для оружия.

реклама

Благодаря дополнительному подвесу с дистанционным управлением, HISS-HD повышает стабильность стрельбы, уменьшает вероятность обнаружения движений и настраивается для дистанционного наблюдения. Это уникальное сочетание дальнобойности и возможности поражения целей на большом расстоянии дает, по информации компании-производителя, "стрелкам непревзойденную возможность превосходства в любых условиях эксплуатации".

С учетом размера заказа и заявленной Вашингтоном в последние дни дополнительной готовности оказать эффективную помощь в поставках вооружения Украине, военные эксперты не исключают, что прицелы ThermoSight HISS-XLR будут предназначены для Киева.

Производство прицелов будет осуществляться на заводе компании в Биллерике, штат Массачусетс, поставки уже начались и будут осуществляться в течение 2024 года. Исполнительный вице-президент Teledyne FLIR Defense Ихфен Лей, сказал американским СМИ: «Для Teledyne FLIR большая честь получить этот контракт через ACC-APG (The US Army Contracting Command - Aberdeen Proving Ground) на поставку решений для тактической визуализации одному из наших союзников по НАТО. HISS-XLR - это высокопроизводительный прицел для оружия, который способствует успеху снайперских миссий и удовлетворению потребностей стрелков на большие расстояния».

По информации производителя, ThermoSight HISS-XLR позволяет снайперам обнаруживать и распознавать цели размером с человека на расстоянии более 2000 метров, увеличивая дальность поражения более чем на 25% по сравнению с предыдущими моделями оптических прицелов. Разработанный для установки на любую направляющую, в частности, на MIL-STD-1913, этот прицел благодаря оптике дальнего действия в сочетании с дисплеем высокой четкости обеспечивает четкое изображение, а портретная ориентация повышает убойную эффективность пули, посланной с экстремальных расстояний.





Технологическая компания Teledyne FLIR является лидером в области интеллектуального зондирования, беспилотных систем и интегрированных решений для оборонного и промышленного рынков, насчитывая около 4000 сотрудников по всему миру. Основанная в 1978 году, компания разрабатывает широкий спектр передовых технологий, помогающих профессионалам и военным принимать более эффективные и быстрые решения. Teledyne Technologies - ведущий поставщик современных продуктов для обработки цифровых изображений и программного обеспечения, контрольно-измерительных приборов, аэрокосмической и оборонной электроники, а также инженерных систем. Подразделения Teledyne в основном расположены в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Канаде, а также в Западной и Северной Европе.

В марте с.г. Teledyne FLIR выиграла аналогичный контракт на 15 миллионов долларов на поставку значительного, но не уточненного количества тепловизионных прицелов для Вооруженных сил США. В 2022 году компания представила новую оптическую систему для беспилотных летательных аппаратов, предназначенную для лазерного целеуказания, облегчающую использование оружия с лазерным наведением. В том же году Teledyne FLIR получила контракт на 500 миллионов долларов на производство своей системы визуализации для оружия с батарейным питанием подразделений разведки, наблюдения и целеуказания армии США. В последние месяцы тепловизионные прицелы компании Teledyne FLIR включались в заказы многих армий НАТО, а также Украины.