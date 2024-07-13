Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
США заказали партию тепловизионных прицелов ThermoSight HISS-XLR, предположительно для Украины
Пентагон заказал на 15 миллионов долларов передовые тепловизионные прицелы ThermoSight HISS-XLR у американской компании Teledyne FLIR Defense.

Армия США заключила контракт на 15 миллионов долларов с расположенной в Орегоне термографической компанией Teledyne FLIR Defense на поставку тепловизионных прицелов для «одного из партнеров НАТО».

Контрактом предусмотрена поставка 150 фирменных оптических прицелов ThermoSight HISS-XLR   с клипсой. Этот тепловизионный прицел  предназначен для элитных снайперов, которые с его помощью смогут отслеживать и идентифицировать цели на большом расстоянии. Такие прицелы устанавливаются на направляющую MIL STD-1913, также известную как «планка Пикатинни» - интеграционное приспособление для крупнокалиберного оружия, стандартизированного НАТО. Они также могут быть встроены в направляющую с существующим прицелом и другой дневной оптикой и аксессуарами для оружия.

реклама

Благодаря дополнительному подвесу с дистанционным управлением, HISS-HD повышает стабильность стрельбы, уменьшает вероятность обнаружения движений и настраивается для дистанционного наблюдения. Это уникальное сочетание дальнобойности и возможности поражения целей на большом расстоянии дает, по информации компании-производителя, "стрелкам непревзойденную возможность превосходства в любых условиях эксплуатации".

С учетом размера заказа и заявленной Вашингтоном в последние дни дополнительной готовности оказать эффективную помощь в поставках вооружения Украине, военные эксперты не исключают, что прицелы ThermoSight HISS-XLR будут предназначены для Киева.

Производство прицелов будет осуществляться на заводе компании в Биллерике, штат Массачусетс, поставки уже начались и будут осуществляться в течение 2024 года. Исполнительный вице-президент Teledyne FLIR Defense Ихфен Лей, сказал американским СМИ: «Для Teledyne FLIR большая честь получить этот контракт через ACC-APG (The US Army Contracting Command - Aberdeen Proving Ground) на поставку решений для тактической визуализации одному из наших союзников по НАТО. HISS-XLR - это высокопроизводительный прицел для оружия, который способствует успеху снайперских миссий и удовлетворению потребностей стрелков на большие расстояния».

По информации производителя, ThermoSight HISS-XLR позволяет снайперам обнаруживать и распознавать цели размером с человека на расстоянии более 2000 метров, увеличивая дальность поражения более чем на 25% по сравнению с предыдущими моделями оптических прицелов. Разработанный для установки на любую направляющую, в частности, на MIL-STD-1913, этот прицел благодаря оптике дальнего действия в сочетании с дисплеем высокой четкости обеспечивает четкое изображение, а портретная ориентация повышает убойную эффективность пули, посланной с экстремальных расстояний.

Teledyne FLIR Defense, part of Teledyne Technologies Incorporated, has received a USD 15 million contract through the U.S. Army Contracting Command-Aberdeen Proving Ground (ACC-APG) to deliver more than 150 of its ThermoSight HISS-XLR weapon sights to a NATO partner country. The contract also includes parts, training, and other in-country support.


Технологическая компания Teledyne FLIR  является лидером в области интеллектуального зондирования, беспилотных систем и интегрированных решений для оборонного и промышленного рынков, насчитывая около 4000 сотрудников по всему миру. Основанная в 1978 году, компания разрабатывает широкий спектр передовых технологий, помогающих профессионалам и военным принимать более эффективные и быстрые решения. Teledyne Technologies - ведущий поставщик современных продуктов для обработки цифровых изображений и программного обеспечения, контрольно-измерительных приборов, аэрокосмической и оборонной электроники, а также инженерных систем. Подразделения Teledyne в основном расположены в Соединенных Штатах, Соединенном Королевстве, Канаде, а также в Западной и Северной Европе.

В марте с.г. Teledyne FLIR выиграла аналогичный контракт на 15 миллионов долларов на поставку значительного, но не уточненного количества тепловизионных прицелов для Вооруженных сил США. В 2022 году компания представила новую оптическую систему для беспилотных летательных аппаратов, предназначенную для лазерного целеуказания, облегчающую использование оружия с лазерным наведением. В том же году Teledyne FLIR получила контракт на 500 миллионов долларов на производство своей системы визуализации для оружия с батарейным питанием подразделений разведки, наблюдения и целеуказания армии США. В последние месяцы тепловизионные прицелы компании Teledyne FLIR включались в заказы многих армий НАТО, а также Украины.

#военное противостояние #сша vs украина #teledyne flir defense #thermosight hiss-xlr #тепловизинные прицелы
+
Написать комментарий (0)
Турция начала ходовые испытания построенного ею для Украины корвета "Гетман Иван Мазепа"
Forbes: американский стартап Auterion пытается сделать украинские беспилотники сверхразумными
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
9
Радиус Млечного Пути измерили более точно: он оказался в два раза больше, чем считалось ранее
4
В Казахстане достроили самый длинный в стране автомобильный тоннель
+
Google отказывается от платных VPN и вводит бесплатный мониторинг даркнета
2
В России выделили 1 млрд рублей на поддержку проектов по созданию комплектующих для импортной промышленной продукции
3
Дуров раздаёт свой мем-токен Dogs всем пользователям Telegram и он может cтать популярнее Notcoin
+
Астронавты NASA выразили уверенность, что аппарат Starliner доставит их с МКС на Землю
+
Ставропольское предприятие «Аэробалл» инвестировало 1,6 млрд рублей в производство алюминиевых баллонов
+
Смартфоны Xiaomi получат новое июльское обновление безопасности
2
Усовершенствованная система РЭБ для ТОС-1А "Солнцепёк" защищает от FPV-дронов
+
Германия откажется от оборудования 5G Huawei и ZTE, обвиняя китайцев в слежке за пользователями
6
Шольц: Американские ракеты в Германии «обеспечат мир»
19
Цены на интернет в Москве и Подмосковье могут повыситься вдвое из-за новых расценок «Россетей»
4
Анонсирована игра Planet Coaster 2 для платформ ПК, Xbox Series X|S и PS5
+
Canon объявляет о первой крупной презентации новых фотоаппаратов в 2024 году
1
«Калашников» расширяет производство беспилотников на базе НПО «Ижевские беспилотные системы»
1
«Росатом» построит в Ростовской области новую электростанцию
+
Линейка iPhone 16 получит более емкий аккумулятор и действительно быструю зарядку
+
Аналитики назвали прогнозируемые цены на iPhone 16
+
Базовая частота графического процессора NVIDIA GeForce RTX 5090 будет приближаться к отметке 3 ГГц
2

Популярные статьи

Краткий субъективный обзор четырех неплохих фильмов
10
СМИ: Россия и Индия могут начать совместное производство Су-30 для экспорта в третьи страны
1
GeForce RTX 4070 SUPER vs GeForce RTX 2070 SUPER – сколько лет можно не менять игровую видеокарту
9
Китай и Япония испытывают новые боевые технологии, накаляя обстановку в АТР
+
GeForce GTX 1060 vs GeForce RTX 4060 – как вышло, что новая видеокарта всего в 2 раза быстрее
14
Мое мнение об iPad Air 2024
7
ТОП-6 игровых ноутбуков от 80 до 150 тысяч рублей, актуальных в 2024 году
3
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
27
Минфин США обеспокоен стремительной дедолларизацией мировой экономики
7
История Skywind и подробности о прогрессе в разработке этого амбициозного ремейка TESIII: Morrowind
1

Сейчас обсуждают

swr5
21:07
Опять людишки рассуждают исключительно со своей убогой колокольни, я вот сижу в пятимерном пространстве и для меня ваша земля представляется исключительно плоской, хотя вы думаете сидя в своих трех из...
О том, насколько велика Вселенная и что находится за её пределами
Victor Konovalov
21:05
Не спешите дети Из Индии бежать! Потому что Индия сделана из каст Индия - позорище Тухлый адский зад Только метко целиться этот зад в ваш глаз! Индия мерзотное Место на земле Низкое давление Хаос и т...
По мере роста экономики Индии требуется 1 миллион инженеров в области высоких технологий
Владислав Зимин
20:59
Первые игры у меня были на NES(dendy). Ну так вот, с тех пор прошло уже лет 30, последние новинки видел на mega drive, а дальше 25 лет повторов, повторов повторов, повторов повторов повторов, переизда...
The Witcher 3: Wild Hunt - чемоданы, плагиат и деградация игровой индустрии
kilobait3
20:59
зачем общаться. иди ремонтируй, собирай. языком трепать это дело 1997-2003гг. никто никому ничего не расскажет. ересь нести вас он сотен пять блогеров на ютубе.
Хуситы открыли офис в Багдаде, недалеко от посольства США
swr5
20:57
Не очень понятен принцип работы такого двигателя без клапана.
Wave Engine начала поставлять клиентам пульсирующий воздушно-реактивный двигатель J-1 для БПЛА
kilobait3
20:57
именно эти твари топят наши корабли. именно они обучают террористов из средней азии под дудку сша.
Хуситы открыли офис в Багдаде, недалеко от посольства США
Павел Старшинин
20:56
В чем полезность этой функции? Если только по 10 раз на дню отпечатки регистрировать.
Samsung Galaxy Z Fold6 теперь поддерживает регистрацию отпечатков пальцев в сложенном состоянии
kilobait3
20:56
так это те кто сосут у янки. очередные шестерки будут сидеть возле хозяина.
Хуситы открыли офис в Багдаде, недалеко от посольства США
ЧatoБoт
20:55
https://www.youtube.com/watch?v=67GCi9CIjaM
WhatsApp тестирует функцию транскрипции голосовых сообщений для Android
Victor Konovalov
20:54
Не ходите, дети, В Индию гулять! Потому что Индия – Это не для вас. Индия – сокровище, Дивный райский сад, Только хитро спрятанный от глаз. Индия – дичайшее Место на земле. Яркое безумие, Хаос и кошм...
По мере роста экономики Индии требуется 1 миллион инженеров в области высоких технологий
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем