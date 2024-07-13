Эксперты обеспокоены системой, которая облегчает доступ преступников к боеприпасам

В некоторых южных штатах покупатели в продуктовых магазинах теперь могут приобрести патроны для дробовика 12-го калибра или девятимиллиметровые пули с помощью торгового автомата.

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«Будущее продажи боеприпасов». Таков девиз American Rounds, компании, занимающейся торговыми автоматами, способными поставлять патроны для дробовика 12-го калибра или девятимиллиметровые пули покупателям в определенных продуктовых магазинах. Установленные в Техасе, Алабаме и Оклахоме, эти машины, получившие название "автоматизированные торговые автоматы" (AARM), работают с большим сенсорным экраном, как объясняется в видео-презентации на веб-сайте компании. Таким образом, чтобы сделать заказ, клиенты должны подтвердить свое совершеннолетие (21 год в США), отсканировав свои водительские права и используя программное обеспечение для распознавания лиц. Затем устройство предлагает пули для винтовок и пистолетов.

Такой дистрибьютор, расположенный, в частности, внутри магазинов Fresh Value, Super C Mart и Lowe'S Market, который весит более 900 кг, пополняется «товаром» примерно каждые две недели. Первый в своем роде появился в ноябре прошлого года в Алабаме.

По словам главы компании American Rounds Гранта Магерса, цель состоит в том, чтобы контролировать продажу боеприпасов. «Сегодня они продаются в интернете, где любой несовершеннолетний в любом штате может легко отправить 2000 картриджей к себе домой", - защищался он в интервью WSVN 7 News. Грант Магерс не скрывал своих амбиций по расширению такой продажи патронов. «У нас было много запросов на Флориду», - сказал он местному телеканалу. «Мы всегда ищем возможности дать нашим клиентам повод посетить наши магазины», - сказал менеджер одного из них в видео-презентации дистрибьютора.

В то время как исполнительный директор Грант Магерс высоко оценивает безопасность своих автоматов, эксперты обеспокоены системой, которая облегчает доступ преступников к боеприпасам. «Преступники рассчитывают на то, что становится все проще и проще приобретать боеприпасы, не задавая вопросов», - сказал журналисту USA Today Дэвид Пучино, директор по правовым вопросам юридического центра Гиффордса, указывая на судимости покупателей.