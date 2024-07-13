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vizir47
По мере роста экономики Индии требуется 1 миллион инженеров в области высоких технологий
По оценкам экспертов, сегодня миру нужны "миллионы" инженеров по искусственному интеллекту. Государства, которым удастся овладеть этими технологиями, получат неоспоримое преимущество уже в этом столетии.


По оценкам  Tencent Research Institute, первого в Китае интернет-исследовательского института, миру нужны "миллионы" инженеров по искусственному интеллекту. И эти потребности удовлетворяются непозволительно медленными темпами. «Нам необходимы «миллионы» людей, которые сделали бы искусственный интеллект, это прорывное и весьма важное сегодня  направление исследований и использования, своей любимой темой».

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Искусственный интеллект - это одно из самых важных, самых радикальных преобразований за последние десять лет, отмечают эксперты по цифровым технологиям и утверждают, что государства, которым удастся овладеть этими технологиями, получат неоспоримое преимущество уже в этом столетии.

Хотя эти оценки могут показаться преувеличенными, они, тем не менее, соответствуют общей тенденции: технологические компании регулярно сообщают о трудностях, с которыми они сталкиваются при найме специалистов в этой отрасли. И это несмотря на то, что заработная плата таких специалистов стремительно растет, иногда достигая в отдельных развитых странах миллионов долларов, включая всевозможные бонусы.

Tencent считает, что США, Япония, Великобритания, Индия и Китай будут ключевыми игроками в этом соревновании. Tencent отмечает, что "дядя Сэм" уже намного опережает своих конкурентов, поскольку страна пользуется некоторым преимуществом и имеет возможность разместить больше университетов и специализированных стартапов, чем ее коллеги.

На проблемы в поиске специалистов в области высоких технологий сегодня указывают СМИ многих стран, активно стремящихся успеть на подножки этого катящегося на огромной скорости поезда быстро развивающегося сектора мировой экономики. Особую озабоченность в частности проявляет в последнее время в этом плане Индия, технологический сектор которой, оцениваемый в 250 миллиардов долларов, играет, бесспорно,  важную роль в экономике страны. В нем занято около 5,4 миллионов человек.

По оценкам оценкам отраслевого органа Индии, занимающегося разработкой программного обеспечения и услуг, в ближайшие 2-3 года технологическому сектору Индии потребуется более 1 миллиона инженеров с передовыми навыками в области искусственного интеллекта и других возможностей для поддержания роста отрасли. Среди важнейших секторов: искусственный интеллект, кибербезопасность и анализ больших массивов данных. Новые выпускники колледжей смогут заполнить только четверть необходимых вакансий в сфере передовых технологий. И этот спрос не будет удовлетворен, если правительство значительно не улучшит систему образования и профессиональной подготовки в стране.

ИТ-компании, в частности, Tata Consultancy Services Ltd., испытывают трудности с заполнением вакансий из-за большого несоответствия между квалификацией сотрудников и тем, что им нужно на работе. Это ставит индийские ИТ-компании в невыгодное положение по сравнению с глобальными конкурентами, такими как International Business Machines Corp. и Accenture Plc.

В прошлом месяце TCS заявила, что не может заполнить 80 000 вакансий из-за нехватки квалифицированных кадров. В течение финансового года, закончившегося в марте, компания удвоила число своих сотрудников, прошедших обучение по ИИ.

Larsen & Toubro Ltd., крупнейшая индийская инжиниринговая и строительная фирма, заявила в июне, что в ее подразделении информационных технологий и услуг, связанных с ИТ, не хватает 20 000 инженеров.

“Трудоустройство рабочей силы - это огромная проблема, которая потребует значительного объема работы”, - сказала Сангита Гупта, старший вице-президента и директор по стратегии Национальной ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения и сервисных компаний, базирующейся в Бангалоре, в интервью изданию Bloomberg. “В отрасли не обойтись без повышения квалификации, это должен быть непрерывный процесс в условиях быстро меняющегося цифрового ландшафта”.

Как констатируют индийские эксперты, одна из причин дефицита профессиональных навыков в Индии кроется в плохой системе школьного образования в стране, начиная с младших классов и заканчивая старшей школой. Колледжи не дают студентам достаточного количества практических навыков, которые необходимы на рынке труда.

По оценкам национальной ассоциации производителей программного обеспечения NASSCOM, разрыв между спросом и предложением на специалистов в области цифровых технологий, как ожидается, увеличится с нынешних 25% примерно до 29% в 2028 году. Плохое школьное образование в Индии будет препятствовать перспективам экономического роста в стране, где более половины из 1,4 миллиарда человек моложе 30 лет. Из-за того, что во многих странах подготовка высшей школой специалистов не соответствует актуальному спросу во многих странах в необходимых квалифицированных кадрах, согласно недавнему отчету Международной организации труда, молодые люди с высшим образованием чаще оказываются безработными, чем те, кто не имеет никакого школьного образования.

#tencent research institute #индия и специалисты ии #потребность в специалистах ии
3
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Совсем как у нас в России!
По мере роста экономики Индии требуется 1 миллион инженеров в области высоких технологий
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