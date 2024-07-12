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vizir47
Forbes: американский стартап Auterion пытается сделать украинские беспилотники сверхразумными
По сообщениям СМИ, американская компания Auterion активно развертывает в Украине свое программное обеспечение для автопилота Skynode S, которое может автоматически фиксировать цели.

Как указывают военные эксперты издания Forbes, внимательно отслеживающие ход российской спецоперации в Украине, в последнее время использование украинских беспилотников-камикадзе с субъективным обзором (FPV) резко возросло на поле боя. Особенно в качестве замены артиллерийских боеприпасов, которых Украине уже давно не хватало. Показав свою высокую эффективность, такие дроны-камикадзе FPV, с другой стороны, имеют существенный недостаток, не являсь автономными, поскольку управляются дистанционно. Если контакт между оператором и дроном прерывается, в частности, из-за помех или действий РЭБ, летательный аппарат падает как камень и не может выполнить свою задачу.

Но в последнее время эта ситуация меняется, рассказывает журнал Forbes, так как американская компания Auterion активно развертывает в Украине свое программное обеспечение для автопилота Skynode S, которое может автоматически фиксировать цели и направлять туда беспилотник даже в случае постановки помех. Как указывает Auterion, SkynodeS - это компактный, недорогой, простой в использовании контроллер, который позволяет использовать любую систему беспилотных летательных аппаратов с программной платформой Autotune. Небольшая, размером с ладонь, карта   SkynodeS позволяет управлять полетом, работая на новейшем FMUv6x, и мощном бортовом компьютере со специализированным нейронным процессором для приложений искусственного интеллекта и компьютерного зрения.

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 Технология компании, которая разрабатывает свое программное обеспечение с открытым исходным кодом, также интегрирована в программу Blue sUAS Министерства обороны США, которая направлена на оснащение вооруженных сил США мини-дронами местного производства, и в программу Пентагона Replicator, целью которой является производство тысяч боевых беспилотников в Соединенных Штатах.

В то время как дистанционно управляемые дроны-камикадзе FPV достигают своей цели в 20-40% случаев, Auterion гарантирует, что SkynodeS эффективен практически на 100%, устраняя ошибки операторов и потери устройств из-за помех.

Согласно появившимся сообщениям, в плане модификации SkynodeS, компания Auterion в настоящее время изучает проекты, позволяющие алгоритму идентифицировать наиболее уязвимые части целей, такие как задняя часть башни танка или запас боеприпасов самоходной артиллерийской установки, для обеспечения гарантированного успеха. 

Планируется также устанавливать SkynodeS на украинских беспилотниках дальнего действия. Используя распознавание объектов, в том числе в условиях помех, алгоритм может быть нацелен  на "конкретную часть оборудования на нефтеперерабатывающем заводе, центре радиолокационной антенны за сотни километров от своей начальной точки". 

“Skynode S будет производиться десятками тысяч, что обеспечит беспрецедентный масштаб”, - указал изданию Forbes генеральный директор Auterion доктор Лоренц Майер. Он подчеркнул, что SkynodeS уже интегрирован с украинским программным обеспечением для управления полями боя, таким как ATAK и Kropyva. Эти системы командования и контроля собирают информацию с дронов, спутников и других источников и объединяют ее в единую картинку, видимую командирам на местах.

Он также добавил, что SkynodeS может добавить дополнительную изюминку: управление с терминала. Как только беспилотник достигнет заданного района, приложение для распознавания объектов сможет визуально определить цель и поразить ее с высокой точностью. В принципе, это означает, что даже удар с расстояния в несколько сотен миль может обнаружить определенную часть оборудования, например, на нефтеперерабатывающем заводе, попасть в центр антенны радара или в конкретное окно, в танк, припаркованный далеко за линией фронта, который был замечен со спутника.

Как указывается, такая установка уже была протестирована на украинских беспилотниках, аналогичных российским "Ланцету" и "Герани". “Испытания показали, что она может точно поражать цели”, - говорит Майер и добавляет: ”Система поступит на передовую в ближайшие недели". Skynode S также может помочь в боях класса "воздух-воздух". Мейер ожидает, что вскоре будут доступны автономные приложения для ведения воздушного боя, которые позволят беспилотнику FPV прокладывать курс перехвата, перехитрять противника, пытающегося уклониться, и уничтожать его без участия оператора, взрываясь, когда он приблизится на расстояние выстрела.  И работа в этом плане уже осуществляется, украинские FPV-дроны недавно начали перехватывать российские разведывательные беспилотники на большой высоте. Пилот с искусственным интеллектом может помочь и в других задачах. Например, некоторые опытные пилоты FPV могут выполнять бомбометания с пикирования, обеспечивая точность удара камикадзе, но не жертвуя при этом беспилотником. В частности, рассматривается осуществление таким образом автоматизированного минирования с помощью беспилотников, или использование защищенных от помех дронов для сбрасывания взрывателей шин на определенные дороги в тылу. Главным ограничением является нехватка опытных пилотов.

#военное противостояние #инновации в it #сша vs украина #инновации в военной области #беспилотники украины #skynodes #компания auterion
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