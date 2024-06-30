Компания Auterion, поставщик операционных систем, представила Skynode S - новую технологию для БПЛА, которая позволяет беспилотникам обходить различные препятствия и средства радиоэлектронной борьбы.

Маленькие дроны, как известно, не могут выполнять точные маневры самостоятельно: им нужен пилот-человек, который управляет ими дистанционно. Это означает, что неопытный или просто уставший оператор может в последний момент не успеть нанести удар. Или противник может спровоцировать сбой, заблокировав канал управления по мере того, как беспилотник все ближе подлетает к цели. Чтобы обойтись без такого управления со стороны человека, необходим беспилотник с достаточно острым электронным зрением и достаточно умным цифровым мозгом, чтобы отличать обозначенную цель от фонового беспорядка и самостоятельно наводиться на нее. Но в то время как компьютеры довольно хорошо распознают статичные изображения целей, им сложнее работать с трехмерными объектами, особенно когда они замаскированы, частично скрыты за укрытиями, плохо освещены или движутся, например, в условиях боевых действий.

Компания Auterion, поставщик операционных систем, представила Skynode S - новую технологию для БПЛА, которая позволяет беспилотникам обходить различные препятствия и средства радиоэлектронной борьбы. По сообщению Auterion, карта Skynode S размером с ладонь делает небольшие беспилотники гораздо менее зависимыми от бесперебойной беспроводной связи с пультом дистанционного управления. Skynode S обеспечивает полностью автономный полет для достижения и уничтожения наземных целей со значительной точностью. Компания заявляет, что Skynode S - это универсальный компьютер и контроллер полета, предлагающий первую недорогую технологию, совместимую с NDAA, которая будет интегрирована с широким спектром коммерческих и военных транспортных средств.

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Auterion также указывает, что это первая технология, которая обеспечивает управление роем, полностью автономный полет и устойчивость к помехам, обеспечивая беспрецедентную точность, повышая вероятность успеха с 20% до более чем 90%.

Как указывает издание Breaking Defense, американо-швейцарская фирма Auterion, работающая на США, Великобританию, Голландию и Украину, с производственными линиями в Техасе и Киеве, поставив Skynode S киевским вооруженным силам, предложила им усовершенствованное компьютерное зрение, позволяющее противостоять потере функций GPS и радиочастотного наведения на цель при ведении РЭБ. Skynode S уже положительно зарекомендовала себя в боевых действиях в Украине, прошел сотни тестовых полетов и успешное внедрение украинскими заказчиками Auterion. Как заявил Лоренц Майер, основатель и генеральный директор Auterion: “Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в усилия украинцев, используя более умные, точные и экономичные технологии, которые позволяют им использовать беспилотники во все более широких масштабах”.

Кроме того, по словам представителей компании Auterion, «программное обеспечении, стоимость которого сопоставима со стоимостью смартфона, способно сделать высокотехнологичные боевые дроны более эффективными и может позволить американским производителям и поставщикам обогнать китайских конкурентов».

Skynode S оснащен таргетинговым приложением, совместимым с обычными компьютерами, что делает его совместимым как для оборонного, так и для коммерческого секторов. Skynode S позволяет гражданским операторам использовать небольшие недорогие беспилотники, например, в ограниченном воздушном пространстве или внутри помещений, а также интегрировать в платформу полный спектр камер, радиостанций и бортовых приложений. Это позволяет внедрять беспилотные системы, работающие с приложениями искусственного интеллекта и компьютерного зрения, в количествах, которые оказывают влияние на стратегическом уровне.

Программное обеспечение также позволяет дронам точно перемещаться на большие расстояния, когда GPS неисправен, заклинивает или недоступен по другим причинам.

Согласно сообщению издания Breaking Defense, та же печатная плата Skynode S, которая запускает алгоритм отслеживания цели, может быть подключена к защищенным от помех GPS-антеннам, электромагнитным датчикам, которые триангулируют местоположение дрона по радиомаякам, и алгоритмам компьютерного зрения, которые сопоставляют местность под дроном со спутниковыми картами высокого разрешения.

Сейчас компания Auterion работает над обновлением системы радиоэлектронной борьбы для Skynode S, которая вместо использования компьютерного зрения для отслеживания целей будет ориентироваться на радио- и радарные сигналы. В планах компании запрограммировать такой беспилотник РЭБ библиотекой отличительных сигналов противника, а затем запустить беспилотник в общем направлении радара, источника помех или узла связи с приказом найти и уничтожить его. Такие “самонаводящиеся противорадиационные” средства существуют в высококлассных ракетных системах с 1980-х годов, как, например, в американской AGM-88 HARM. Но использование их, по мнению Auterion, в гораздо более дешевых беспилотных летательных аппаратах может значительно расширить их применение на поле боя, по крайней мере, на небольших дистанциях.