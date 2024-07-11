Согласно выводам международных экспертов, Китай последовательно развивает использование возобновляемых источников энергии, укрепляет свои позиции мирового лидера в этой области.

Согласно проведенному международными экспертами исследованию, Китай укрепляет свои позиции мирового лидера в области возобновляемых источников энергии, вдвое больше, чем в остальном мире, наращивая мощности в ветровой и солнечной энергетике.

Как отмечают эксперты, азиатский гигант с его огромным населением в 1,4 миллиарда человек и промышленно-экономическим потенциалом с множеством заводов является крупнейшим в мире источником выбросов парниковых газов, которые, по мнению ученых, ускоряют изменение климата. Национальная энергосистема Китая по-прежнему в значительной степени зависит от электростанций, работающих на угле с высоким уровнем загрязнения. "Резкий контраст между этими двумя процентами иллюстрирует очень активный характер Китая в отношении его обязательств по строительству проектов в области возобновляемых источников энергии", - подчеркивают западные исследования. Однако Китай по-прежнему в значительной степени полагается на свои электростанции, работающие на ископаемом топливе, которое сильно загрязняет окружающую среду, для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию.

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В этих условиях Китай взял на себя обязательство стабилизировать или сократить свои выбросы к 2030 году, а затем достичь углеродной нейтральности к 2060 году.

Одним из путей реализации этих планов является развитие китайскими компаниями своих мощностей в области возобновляемых источников энергии: в настоящее время КНР, согласно исследованию Американского агентства Global Energy Monitor (GEM), строит дополнительный парк солнечных батарей мощностью 180 гигаватт (ГВт) и ветряных генераторов мощностью 159 ГВт.

Согласно этому исследованию, указанная общая мощность возобновляемых источников энергии в 339 ГВт составляет 64 % солнечной и ветровой энергии, которая в настоящее время строится на планете, что почти вдвое больше, чем в остальных странах мира вместе взятых. Однако, с учетом того, что исследователи GEM рассматривали только солнечные электростанции мощностью 20 МВт и более, общий объем солнечной энергии в Китае может быть намного выше, поскольку на долю небольших солнечных ферм приходится около 40 % мощности солнечной энергетики Китая.

Согласно данным агентства GEM, которое составляет список проектов, связанных с ископаемым топливом и возобновляемыми источниками энергии во всем мире, за Китаем следуют США (40 ГВт), Бразилия (13 ГВт), Великобритания (10 ГВт) и Испания (9 ГВт). Эти производимые Китаем 339 ГВт составляют треть от общего числа новых ветро-и солнечных мощностей, объявленных национальными властями, строительство которых фактически началось, что намного превышает среднемировой показатель (7 %), отмечается в исследовании GEM.

Происходящему в Китае буму в области возобновляемых источников энергии способствовала, по оценкам многих обозревателей, мощная государственная поддержка. Так, Си Цзиньпин, президент Китая, подчеркнул необходимость создания “производительных сил нового качества” - лозунга, который означает стремление направить экономику Китая в русло технологий и инноваций. Си Цзиньпин сказал, что “производительные силы нового качества” включают в себя укрепление экологически чистого производства.

Китай направляет значительную часть возобновляемой энергии, производимой в отдаленных районах, в экономические и густонаселенные центры востока страны. Тем не менее, по прогнозам GEM, совокупная мощность ветровой и солнечной энергии в Китае в этом году превысит мощность электростанций, работающих на ископаемом топливе.

В отдельном отчете, опубликованном 10 июля институтом Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Crea), базирующимся в Финляндии, утверждается, что Китай, в рамках своих обязательств сократить выбросы вредных веществ, не выдал в первой половине 2024 года никаких новых разрешений на проекты сталелитейных заводов, работающих на угле. Согласно этому исследованию, в котором говорится о возможном "переломном моменте" в действиях Китая, это стало первым полугодием, когда такие разрешения не выдавались с сентября 2020 года, когда Пекин объявил о своих обязательствах по сокращению вредных выбросов в атмосферу на 2030 и 2060 годы. "Поскольку спрос на сталь в Китае достигает пика, существует значительный потенциал для постепенного отказа от производства на основе использования угля, что представляет собой значительную возможность для сокращения выбросов в течение следующих 10 лет", - говорится в исследовании Crea.

Однако аналитики предупреждают, что Китаю потребуется еще больше возобновляемых источников энергии, если он хочет достичь своей цели по снижению углеродоемкости экономики на 18 %, что является важным фактором программы Пекина по сокращению выбросов.