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vizir47
Компания Sweetch Energy будет производить 100% чистую энергию из морской воды
Французская компания Sweetch Energy предложила инновационное устройство для выработки электроэнергии из морской и пресной воды, используя ионную наноосмотическую диффузию.

Согласно появившейся в европейских научных изданиях информации, французский стартап Sweetch Energy  разработал устройство для выработки электроэнергии из морской и пресной воды, используя ионную наноосмотическую диффузию. Исследователи, создавшие это изобретение, вошли в число финалистов премии Европейского изобретателя 2024 года в категории «малый и средний бизнес». Ионная наноосмотическая диффузионная система Sweetch Energy для производства электроэнергии за счет осмотической энергии была включена в шорт-лист премии изобретателя 2024 года.

Хотя доля возобновляемых источников энергии в мировом производстве электроэнергии достигла 30 % в 2023 году, согласно данным, опубликованным на веб-сайте CDE, она по-прежнему отстает от доли энергии, получаемой из ископаемого топлива. Поэтому европейские исследователи пытаются своими инновационными проектами повысить спрос на низкоуглеродные технологии производства электроэнергии, которые выделяют меньше выбросов парниковых газов. Во Франции стартап Sweetch Energy решил использовать природный и возобновляемый источник энергии: осмотическую энергию. Компания Sweetch Energy поставила перед собой задачу удовлетворить растущие потребности в электроэнергии в стране и во всем мире, производя и распределяя конкурентоспособную и на 100 % чистую энергию с помощью инновационной технологии: ионной наноосмотической диффузии.

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Le système Ionic Nano Osmotic Diffusion de Sweetch Energy pour produire de l'électricité à partir de l'énergie osmotique, a été sélectionné pour le prix de l'inventeur 2024.

Технология, разработанная Sweetch Energy, использует осмотическую энергию, или голубую энергию, вырабатываемую при столкновении пресной и соленой воды. В частности, она использует разницу в солености этих вод с помощью специальных мембран, изготовленных из материалов на биологической основе, для выработки электроэнергии. Как указывают исследователи, эти мембраны в сочетании с запатентованными электродными системами могут обеспечить непревзойденную производительность. Французский стартап подчеркивает, что исследователям потребовалось очень много исследований и найти частные источники финансирования, однако это нисколько не ослабило мотивацию основателей Бруно Мотте и Лидерика Боке, которые в конечном итоге нашли материал на биологической основе из возобновляемых органических веществ.

Как указывается, стартап Sweetch Energy обратился к осмотической энергии в связи с   ее многочисленными преимуществами: голубая энергия позволяет производить экологически чистую электроэнергию, которая является возобновляемой, постоянно доступной и, прежде всего, доступной по цене благодаря ионной наноосмотической диффузии. Она не зависит от климатических условий, в отличие от солнечной и ветровой энергии, широко доступна по всей планете. По оценкам Sweetch Energy, все устья рек и дельты по всему миру выделяют около 30 000 ТВтч осмотической энергии. Для Sweetch Energy вполне возможно увеличить долю мирового производства электроэнергии за счет возобновляемых источников энергии до более чем 65 % к 2025 году. «Благодаря нашей технологии INOD осмотическая энергия станет новым столпом в мировом электротехническом комплексе… Это единственное в мире решение, способное непрерывно преобразовывать соленую воду в электроэнергию по конкурентоспособной цене», - говорится в пресс-релизе.

Стартап из Ренна Sweetch Energy – это компания, которая работает в энергетическом секторе и специализируется на осмотической энергии. Основное предложение компании — производство возобновляемой электроэнергии с помощью технологии INOD, которая использует энергетическую разницу между речной водой и морской водой.

Компания собрала около 25 миллионов евро в 2023 году для масштабного внедрения своей технологии во Франции и за рубежом, создания промышленного сектора осмотической энергетики. Помимо строящегося демонстратора, Sweetch Energy планирует построить, в частности, завод площадью 3000 м2 в Ренне, Иль-и-Вилен. Своей деятельностью Sweetch Energy смогла привлечь в свои ряды многих весьма известных во Франции акционеров, среди которых, в частности, такие компании, как EDF, Национальная компания дю Рон (CNR), Demeter Investment Managers, Go Capital и Positive Future Capital, которые активно участвуют в финансировании исследований французского стартапа.

#франция #sweetch energy #инновации в энергетике #ионная наноосмотическая диффузия
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