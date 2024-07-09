Западные СМИ с повышенным вниманием отнеслись к началу 8 июля с.г. совместных военных учений Беларуси и Китая в окрестностях Бреста, назвав их "беспрецедентными".

На фоне проходящей в Вашингтоне встречи лидеров стран НАТО, западные СМИ с повышенным вниманием отнеслись к начавшимся на границе с Польшей 11-дневным военным учениям Беларуси и Китая, называя их «беспрецедентными».

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В своих комментариях CNN подчеркивает, что совместные учения проводятся на полигоне недалеко от города Брест около белорусско-польской границы и примерно в 40 километрах от границы с Украиной. При этом особо выделяется тот факт, что Пекин и Минск в последние годы укрепляют свои связи при китайском лидере Си Цзиньпине и белорусском президенте Александре Лукашенко, «которые являются автократами и сильными союзниками российского лидера Владимира Путина».

Министерство обороны Беларуси сообщило, что военнослужащие Народно-освободительной армии Китая прибыли в Беларусь в минувшие выходные и опубликовало серию фотографий, на которых китайские военнослужащие выгружают технику из военного грузового самолета, сообщив, что учения продлятся до 19 июля. В минувшие выходные делегация Центрального военного совета Китая также провела переговоры с коллегами в Минске, где стороны обсудили “перспективы белорусско-китайского сотрудничества в области подготовки военных кадров” и наметили новые направления сотрудничества, сообщает Министерство обороны Беларуси.

Как особо выделяют западные СМИ, «это последнее проявление их двустороннего сотрудничества в области безопасности произошло всего через несколько дней после того, как Беларусь 4 июля вступила в Шанхайскую организацию сотрудничества, поддерживаемую Пекином и Москвой. Основанная в 2001 году Китаем, Россией, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном для борьбы с терроризмом и укрепления безопасности границ. ШОС в последние годы разрослась, поскольку Пекин и Москва инициировали трансформацию блока из регионального клуба безопасности с акцентом на Центральную Азию в геополитический противовес западным институтам во главе с США и их союзниками».

Французские СМИ, со своей стороны напоминают, что значительный импульс развития белорусско-китайского военного сотрудничества произошел после приезда в Минск в августе прошлого года министра обороны Китая, которым тогда был Ли Шанфу. Затем, как отмечается, два месяца спустя, Китай и Беларусь договорились укреплять свое военное сотрудничество для решения «новых глобальных вызовов».

В своих комментариях в отношении начавшихся военных учений французские обозреватели особо отметили разницу в подаче этих учений официальными органами Минска и Пекина. В частности, как указывается, «по данным Министерства обороны Беларуси военнослужащие двух стран "будут отрабатывать" процедуры высадки в ночное время, пересечение рек и ведение боевых действий в населенных пунктах в рамках антитеррористических маневров». При этом приводится выступление генерал-майора Вадима Денисенко, начальника белорусских сил специальных операций: «Обстановка в мире сложная, поэтому, освоив новые формы и методы выполнения тактических задач, мы будем решать все эти вопросы в ходе этих учений. Учитывая все, что было изучено за последние годы, мы будем знакомиться с тем, как объединенное подразделение будет проводить операции».

С китайской стороны, как указывают французские комментаторы, описание этих редких и даже беспрецедентных маневров немного отличается, процитировав уточнение Министерства обороны Китая: «С упором на операции по борьбе с терроризмом солдаты обеих стран будут распределены в смешанные группы для совместного проведения операций по спасению заложников и борьбе с терроризмом. Эти совместные учения направлены на укрепление координационных возможностей участвующих войск и углубление практического сотрудничества между двумя армиями». Также сообщается, что китайская сторона не уточняет количество солдат, участвующих в этих учениях, хотя и отметила, что «войска», отправленные в Беларусь, взяты из бригады 80-й группы армий Народно-освободительной армии [НОАК]. "Перед отъездом они прошли интенсивную подготовку по индивидуальным боевым навыкам и тактической координации подразделений".

Как отмечают французские СМИ, "в то время как НАТО готовится отпраздновать свое 75-летие в Вашингтоне, развертывание НОАК в Беларуси - это способ для Пекина продемонстрировать свои возможности проецирования на внешние театры военных действий, как это было в 2022 году с отправкой шести военно-транспортных самолетов Y20 в Белград для поставки сербским войскам систем противовоздушной обороны HQ-22 (китайская версия российских С-300)".