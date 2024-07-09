На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне членам Альянса придется заняться многими накопившимися системными проблемами. Сегодня Альянс, по оценкам западных экспертов, не в состоянии реалистично оценить свои перспективы в случае потенциального конфликта с серьезным противником.

На вильнюсском саммите в июле 2023 года страны-члены НАТО приняли новые региональные планы обороны, разработанные «с целью быть в состоянии противостоять всем угрозам на 360 градусов, в том числе без каких-либо ограничений в кратчайшие сроки и по первому требованию». Для этого союзники обязались предоставить в распоряжение НАТО все «необходимые силы, возможности и ресурсы».

Однако, как сообщил военный источник агентству Reuters 8 июля, это требует решения нескольких задач, начиная с возможности выставить от 35 до 50 дополнительных бригад. Как известно, численность бригады варьируется от 3000 до 5000 человек. Отсюда можно получить представление о потребностях в наборе персонала для реализации заявленных НАТО планов...

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Согласно недавним комментариям немецкого журнала Der Spiegel со ссылкой на внутренний отчет Министерства обороны Германии, озаглавленный «Оперативная готовность и поддержка вооруженных сил», реализация таких планов в значительной степени будет зависеть от Германии. Действительно, как отмечает Der Spiegel, Бундесверу придется увеличить свою численность до 272 000 человек, найдя еще 75 000 новобранцев. Следовательно, Германии придется восстановить военную службу продолжительностью не менее шести месяцев на добровольной основе.

Учитывая географическое положение Германии, которое делает ее транзитной зоной и логистическим центром в случае военного конфликта, эта страна, по оценкам немецких обозревателей, занимает особое место в «планах обороны», разрабатываемых НАТО. Следовательно, от Германии требуются усилия не только в области вербовки новобранцев в национальную армию, но и в области усиления противовоздушной обороны.

При этом источники Reuters напомнили, что Бундесвер насчитывал до 36 подразделений с системами Patriot во время холодной войны (и, следовательно, до воссоединения с Германской Демократической Республикой) и что он мог предоставить большую поддержку союзникам по НАТО. В настоящее время у Германии осталось только девять подразделений.

Представитель Североатлантического союза также сообщил, что специалисты по военному планированию НАТО определили потребности в организации потенциале, которые необходимо будет удовлетворить в первоочередном порядке. Помимо противовоздушной обороны, речь идет о таком весьма важном аспекте, как материально-техническое обеспечение и «крупные резервные формирования». Поэтому указанные темы, без сомнения, будут обсуждаться на саммите Альянса в Вашингтоне, который пройдет с 9 по 12 июля.

Но эта проблема не единственная, которую придется решать членам Альянса в Вашингтоне. Как отмечают французские обозреватели, за последние годы НАТО накопило множество системных проблем и не в состоянии реалистично оценить свои перспективы в случае потенциального конфликта с серьезным противником, в частности, с Россией или Китаем. Международная ситуация 2024 года показывает, как противоречия, связанные с характером НАТО, и ее нежелание меняться создают для Альянса все более сложные проблемы. Теоретически НАТО должно было прекратить свое существование после выполнения своей миссии по защите "свободного мира от коммунистической угрозы".

Однако возобладала другая логика: зачем избавляться от инструмента, который так хорошо зарекомендовал себя? Действительно, главным достижением была даже не победа в холодной войне, которую Запад приписал себе, а тот факт, что она была одержана без прямой военной конфронтации, благодаря политике длительного сдерживания и постепенного социально-экономического истощения противника. Другими словами, НАТО-это не военный блок, а очень эффективная политическая структура, которую легко перепрограммировать для других миссий. Новая цель вырисовывается простой: стать опорой нового мирового порядка, ориентированного на Запад.

В настоящее время пересматривается концепция стратегической автономии, которая активно обсуждалась в предыдущие годы. Речь идет уже не о собственной политической линии, а о деятельности по проведению единой политики с Соединенными Штатами. “Командная структура НАТО находится в состоянии полного хаоса, отражающего политические решения, а не военную логику. Годы экономии означают скудные запасы, неадекватную инфраструктуру, ненадежную логистику и устаревшее оборудование. Обещания о создании сил быстрого реагирования, особенно со стороны Великобритании, отражают чрезвычайно оптимистичные предположения”, - говорит Эдвард Лукас, британский эксперт и старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA), в статье для газеты The Times. По мнению эксперта, "НАТО не в состоянии справиться со многими слабостями. Европейская оборонная промышленность фрагментирована. Военные закупки зашли в тупик". На бумаге у НАТО есть планы по исправлению многих своих недостатков к 2030 году, но Альянс должен сделать “гораздо больше и гораздо быстрее”, считает Лукас. “Но без американцев ничего из этого невозможно”, - предупреждает он.