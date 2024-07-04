ВВС США представили свой новый недорогой беспилотный летательный аппарат-разведчик для полетов на большие расстояния - ULTRA. Он может находиться в воздухе более 80 часов без подзарядки и нести полезную нагрузку весом до 181 кг.

Военно-воздушные силы США представили свой новый беспилотный летательный аппарат-разведчик для полетов на большие расстояния. Этот БПЛА, созданный компанией DZYNE, называется Unmanned Long-endurance Tactical Reconnaissance Aircraft (ULTRA). Он рекламируется как более дешевая альтернатива дорогостоящим беспилотникам MQ-9 Reaper, используемым ВВС и Корпусом морской пехоты для наблюдения и ведения разведки.

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Как сообщается, ULTRA был разработан Центром быстрых инноваций (CRI) Исследовательской лаборатории ВВС (AFRL) совместно с DZYNE Technologies - компанией, которая фокусируется на быстром проектировании, разработке и производстве передовых беспилотных летательных аппаратов и аналитических систем.

Согласно сообщению AFRL, одной из особенностей ULTRA является то, что этот беспилотник создан путем перепрофилирования ранее пилотируемого коммерческого спортивного планера в беспилотный летательный аппарат военного назначения. Эта платформа переоборудована для разведки, наблюдения и рекогносцировки с возможностью полета на сверхдальние расстояния. ULTRA может находиться в воздухе более 80 часов без подзарядки и нести полезную нагрузку весом до 400 фунтов (181 кг). ULTRA может оснащаться различными электронно-оптическими/инфракрасными (EO/IR), радиочастотными (RF) и другими недорогими устройствами и датчиками для сбора разведывательной информации, что обеспечивает реконфигурируемую платформу для выполнения различных задач. Беспилотник способен работать на меньших высотах, что избавляет от необходимости в дорогостоящей и крупногабаритной оптике или мощных радиочастотах для повышения эффективности.

Как указывает AFRL, длительный промежуток полета позволяет беспилотнику осуществлять более широкий охват интересующих войсковые подразделения районов с использованием меньшего количества беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, он также рекламируется как экономичный вариант по сравнению с другими беспилотными летательными аппаратами аналогичной производительности, например, с хорошо известным MQ-9 Reaper, что позволяет снизить затраты на приобретение.

Как указывает AFRL, секрет создания недорогого беспилотника заключается в использовании готовой коммерческой технологии беспилотных летательных аппаратов (COTS), существующих каналов производства и поставок, а также ограниченного количества авионики, изготовленной компанией ранее на заказ. “Система ULTRA поистине уникальна в своей способности преодолевать ограничения в расстоянии для полетов БПЛА, что препятствует оперативному использованию многих современных беспилотных платформ на особенно больших расстояниях, необходимых в таких районах операций, как Тихий океан”, - говорится в сообщении AFRL.

ULTRA может управляться в любой точке мира с помощью спутниковых каналов связи и управления, отправлять данные в командный центр в режиме реального времени.

Как известно, в последнее время все подразделения вооруженных сил США настаивают на использовании нескольких беспилотников для различных целей – от камикадзе (самоубийц) до наблюдения. Эти требования особенно усилились на фоне продолжающихся событий в Украине и осложнения для США ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе. Кроме того, сегодня уже никто не отрицает важную роль беспилотников, которую они могут играть на различных театрах военных действий и будут оставаться в центре внимания в ближайшие годы.

Как указывают американские военные обозреватели, программа "Replicator", ориентированная на Индо-Тихоокеанский регион, является ярким примером стремления США к превосходству беспилотных летательных аппаратов. Поставки начались в начале мая, ознаменовав собой первый этап многолетней стратегии по развертыванию тысяч одноразовых недорогих беспилотных летательных аппаратов для борьбы с такими противниками, как Китай, указывают американские военные эксперты. Совсем недавно Корпус морской пехоты добавил модуль противодействия радиоэлектронной борьбе к своему небольшому парку беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, который может помочь сделать их неотслеживаемыми для сенсоров РЭБ противников США.