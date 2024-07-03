Согласно появившимся сообщениям, Корпус морской пехоты США добавил модуль противодействия радиоэлектронной борьбе противника к своему парку беспилотников MQ-9 Reaper, который может помочь сделать их неотслеживаемыми для сенсоров противника.

Согласно появившейся информации, Корпус морской пехоты США добавил модуль противодействия радиоэлектронной борьбе противника к своему парку беспилотных летательных аппаратов MQ-9 Reaper, который может помочь сделать их неотслеживаемыми для сенсоров противника.

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Модуль, известный как Система радиоэлектронной поддержки обороны Reaper/Масштабируемая система разведки с открытой архитектурой (RDESS/SOAR), имеет, согласно сообщению компании General Atomics, широкий спектр пассивных средств радиоэлектронной поддержки (ESM), предназначенных для сбора и определения местоположения сигналов с дальних дистанций. По словам представителя Корпуса морской пехоты, модуль помогает MQ-9 Reaper стать практически “необнаружимым” и “в некоторой степени исчезнуть” с радаров противника.

По сообщению компании General Atomics, модуль позволяет Reaper стать еще более универсальным самолетом наблюдения, “учитывая его способность проводить электронное зондирование достаточно хорошо, чтобы обеспечивать высококачественную разведку, а также безопасно находиться на расстоянии в дружественном или международном воздушном пространстве”.

Как сообщается, военно-воздушные силы США впервые протестировали этот модуль для MQ-9 Reaper в сотрудничестве с General Atomics и L3Harris Technologies еще в апреле 2021 года. Полеты выполнялись в режиме дистанционного управления, что позволяло 26-й эскадрилье ВВС (WPS) как управлять самолетом, так и полезной нагрузкой RDESS, находясь на территории Соединенных Штатов, в то время как беспилотник MQ-9 Reaper летал в Европе. Правда, как указывают американские военные эксперты, неясно, когда Корпус морской пехоты стал на практике применять этот модуль в боевых условиях. Более того, официальный представитель, сославшись на соображения безопасности, отказался вдаваться в подробности о возможностях модуля и о том, чего стремится достичь подразделение, добавив его к беспилотникам MQ-9 Reaper.

Согласно сообщению компании General Atomics, модуль SOAR pod обеспечивает обнаружение, идентификацию и определение местоположения радаров и сигналов связи на большом расстоянии. Он позволяет операторам самолетов или беспилотных летательных аппаратов “вести дистанционное наблюдение — обнаруживать угрозы до того, как службы РЭБ противника смогут увидеть летательный аппарат — и передавать оперативную информацию”. Указывается, что инновационный модуль весит 634 фунта (287,6 кг) обеспечивает постоянное наблюдение за коммуникациями противника на больших расстояниях, а также позволяет идентифицировать и отслеживать цели в режиме реального времени.

Из сообщений СМИ следует, что Корпус морской пехоты использует MQ-9 Reaper с 2018 года. На данный момент морская пехота располагает небольшим флотом беспилотников MQ-9 Reaper, но к 2025 году их количество планируются довести по меньшей мере до 18.

Известно, что в рамках усилий по оснащению новых эскадрилий беспилотными системами MQ-9 Reaper Корпус морской пехоты смог подготовить более 100 пилотов-операторов для этих БПЛА компании General Atomics. Эти беспилотники, как указывается в пресс-релизах, нацелены на расширение возможностей Корпуса в области разведки, наблюдения и рекогносцировки с помощью беспилотных летательных аппаратов (ISR).

По данным компании General Atomics, полетный ресурс дистанционно управляемого беспилотника MQ-9 Reaper составляет порядка 27 часов, он развивает скорость 240 км/ч, может подниматься на высоту до 50 000 футов и имеет грузоподъемность 3850 фунтов (1746 кг), включая 3000 фунтов (1361 кг) внешнего запаса. Он может использоваться для различных задач наблюдения, а также нападения, благодаря своей способности нести радар и различное вооружение в соответствии с оперативными потребностями.

Компанией General Atomics сообщается, что MQ-9A Extended Range (ER) был разработан с учетом возможностей модернизации в полевых условиях, в модель были добавлены топливные баки на крыльях и новое усиленное шасси, что увеличивает полетный ресурс самолета с 27 до 34 часов, одновременно повышая его эксплуатационную гибкость.

Помимо различных служб в США, MQ-9A Reaper также используется военно-воздушными силами Италии, Франции, а также многими другими странами.