Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Китай на Кубе отвечает на антикитайскую активность американских военных баз в Азии
В западных СМИ появилась новая волна публикаций о якобы строительстве Китаем на Кубе нескольких военных баз, в том числе и для ведения радиоэлектронной разведки.

Призрак холодной войны все отчетливее проявляется в нынешней политике Запада, в особенности в отношении Москвы и Пекина. И одним из характерных проявлений этого является продолжающийся рост числа военных баз США в непосредственной близости от России и Китая, демонстрируя явное намерение Вашингтона взять эти страны в кольцо активности своих спецслужб и американских вооруженных сил.

Однако, такие действия США не остаются без ответа, в частности, со стороны Китая, который в последнее время заметно расширяет свое присутствие на американском континенте, пытаясь создать некоторый противовес антикитайским устремления в Азии. Об этом, в частности, свидетельствует строительство Поднебесной мегапорта на побережье Перу и активное развитие отношений со многими латиноамериканскими странами.

реклама

Особенно заметными стали последние действия Пекина по развитию не только политического, но и военно-стратегического сотрудничества Китая с Кубой.

Так, в прошлом году  в ряде западных СМИ появилась серия статей о стремлении Пекина создать свою военную базу  на Острове Свободы.

В частности, согласно публикациям 8 июня 2023 года  французской Le Figaro  и газеты The Wall Street Journal, Китай якобы заключил соглашение с Кубой о создании разведывательной базы на этом карибском острове, расположенном примерно в 200 км от побережья США. Как указывалось этими западными изданиями, «секретное соглашение предусматривает установку станции электронного прослушивания, способной следить за важными военными объектами США, расположенными во Флориде». Даже указывалось, что Китай якобы заплатил Кубе «несколько миллиардов долларов за строительство этого объекта».

Однако тогда Белый дом опроверг эту информацию,  заверив, что сообщения прессы о предполагаемой сделке, позволяющей Китаю разместить свою разведывательную базу на Кубе, «не соответствуют действительности». «Я видел новостную статью. Это не точно», - заявил тогда представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC. Подобное опровержение последовало тогда и от представителя Пентагона генерала Пэта Райдера. «Согласно имеющейся у нас информации, это неточно. Нам ничего не известно о создании Китаем и Кубой какой-либо шпионской базы», - сказал он на ежедневном брифинге для прессы, о котором 9 июня 2023 года сообщила Le Figaro.

Однако, в последние дни эта тема стала обрастать новыми подробностями в западных СМИ. В частности, говоря о том, что в 2024 году Куба продолжает оставаться  привилегированным союзником для противников Соединенных Штатов, 2 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай устанавливает антенны в районе кубинского залива, чтобы вести там радиоэлектронную разведку.

В подтверждение этой информации американским Центром стратегических и международных исследований, базирующимся в Вашингтоне, были представлены «спутниковые снимки новых китайских баз на Кубе». При этом было указано, что в прошлом году Пекин и Гавана якобы договорились о партнерстве в области обороны и разведки, в том числе о создании на острове Центра военного сотрудничества, представителями этих двух стран обсуждались возможности прослушивания телефонных разговоров.

Les images de la base d'El Salao // Source : Center for Strategic and International Studies

Как указывают теперь американские СМИ, обе страны намеревались запустить этот проект уже в начале 2024 года. Еще одна база строится на территории «Эль-Салао», недалеко от знаменитой американской тюрьмы строгого режима Гуантанамо. Указывается, что на базе "Эль-Салао" должна быть размещена сеть круглых антенн для перехвата всех электронных сигналов в окрестностях, которые позволят  улавливать радиолокационные, навигационные или иные сигналы, используемые различными устройствами, в частности, кораблями, беспилотниками.

Как признают западные журналисты, Куба находится в дипломатическом конфликте с Соединенными Штатами с 1960-х годов. Долгое время считавшаяся базой влияния СССР в Латинской Америке, Гавана теперь превращается в главного соперника Вашингтона. В последние годы Пекин стремился здесь  продемонстрировать Вашингтону все свои возможности в области радиоэлектронной разведки в ответ на аналогичные действия США со своих баз в окрестностях Китая.

Также западными СМИ подчеркивается, что Россия не отстает в аналогичных действиях по поддержке Кубы и по возможному ее использованию в своих интересах в противодействии устремлениям Вашингтона на Черном море, в Украине и со стороны стран НАТО. Именно в целях демонстрации  своих намерений оказать влияние на регион Латинской Америки, Россия в июне отправила в Гавану свою передовую атомную подводную лодку и фрегат, а на днях – несколько боевых кораблей Российского Северного флота в Венесуэлу.

Пока официальная реакция США на активность Китая и России на Кубе сводится, по сообщению британской BBC  к следующему заявлению Пентагона: «Мы, конечно, относимся ко всему этому серьезно, но эти факты не представляют угрозы для Соединенных Штатов». Вместе с тем, никакой дополнительной реакции со стороны Вашингтона на появление новых китайских объектов на Кубе пока не последовало.

#сша vs китай #куба #военные базы китая на кубе #«эль-салао»
+
Написать комментарий (0)
США добиваются от союзников блокировки поставок в Китай оборудования для производства микросхем
Китай заявил об обнаружении детектора подводных лодок, установленного США в Южно-Китайском море
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На Eurosatory 2024 была представлена ракетная установка FZ231 для борьбы с беспилотниками
3
Завод по производству снарядов в Литве начнут возводить без разрешения на строительство
27
В России возобновит работу одно из старейших золотодобывающих предприятий Дальнего Востока
1
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
2
Оверклокеры смогли держать Core i9-14900KF холодным на скорости 7.5ГГц с помощью кулера за $10 000
2
Названа стоимость всех модификаций смарт-часов Galaxy Watch Ultra и Watch 7
3
Пентагон начнёт использовать мощности своих суперкомпьютеров в качестве облачных вычислений
2
Galaxy S25 сможет запустить Genshin Impact со скоростью 120 кадров в секунду
3
РКК "Энергия" разрабатывает дроны для новой российской космической станции
9
Массовый сбой на PlayStation Network и PS Store: у геймеров отсутствует доступ к играм и сервисам
8
Metaphyuni представила новый мини ПК Genesis Cube с процессором Ryzen 7 8845HS
+
Xiaomi выпустила нефициальное обновление HyperOS 1.5 со множеством изменений
1
Все большее число американцев перестает рассматривать для покупки электромобили
+
Tesla представила систему самоочистки своих автономных роботакси Cybercab
+
Китай может легко обнаруживать американские F-35 при помощи метеорадаров
1
Инцидент с китайским аналогом «Falcon 9» вероятно произошел из-за конструкции стартовой площадки
3
Epic Games планирует возвращение Fortnite на iOS к сентябрю
+
Строящуюся с 1960-х годов дорогу в Липецкой области завершат в 2024 году
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" обнаружил загадочные структуры в атмосфере Юпитера
2
В обновленном рейтинге наиболее выгодных игровых CPU лидирует Ryzen 5 5600X
10

Популярные статьи

Эксперты Army Recognition сравнили возможности российского истребителя Су-35С и американского F-15EX
+
"Фуриоса: Хроники Безумного Макса": как убивают легенду (субъективное мнение)
14
"Undead City": хочу быть как "Left 4 Dead" - краткий обзор игры
2
Какие комплектующие стоит купить в игровой ПК (а какие нет) в 2024 году, спасая деньги от инфляции
23
Видеокарты дорожают — 7 оптимальных моделей, которые все еще выгодно покупать в июле 2024 года
4
Почему нет смысла покупать дорогую материнскую плату, и сколько слотов ОЗУ должно быть на игровом ПК
28
Процессор, материнская плата и видеокарта — 5 самых выгодных связок для игровых ПК летом 2024 года
7
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
148
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A8
1
Asia Times: Китай намерен обезвредить бомбу замедленного действия LGFV "мощностью" в $13 трлн
+

Сейчас обсуждают

l33t_h4x00r
19:00
один получает 500.000 в месяц , другой 40.000 , в среднем 270.000... простая аль джебра
Всемирный банк перевел Россию в категорию стран с высоким уровнем дохода
Fetaminaza
18:58
только в 2015 состоялось перочинное размещение монет. хуюблик же
Аналитики полагают, что на кошельках основателя Ethereum находится 850 миллионов долларов в ЕТН
Михаил Авраменко
18:58
С кем эти клоуны собрались воевать? 😃
Столицу Литвы окружат «зубами дракона» и противотанковыми ежами
Fetaminaza
18:57
доблбокряк, школу закончи
Qualcomm стала спонсором «Манчестер Юнайтед» — бренд «Snapdragon» появится на футболках игроков
Kommunist7304
18:54
Рогатку уже изобрели, помповое ружье тоже...
Российские инженеры показали перехватчик дронов «Воган-9СП», способный достигать скорости в 200 км/ч
Сергей Анатолич
18:54
Клоуны!🫣
Столицу Литвы окружат «зубами дракона» и противотанковыми ежами
FelsheR-BANZzZzZz
18:51
Женька понторез горит в аду, хотя о нем плохо не стоит, покойник все таки. Да и пока таблетки пил - много полезного его солдаты для РФ делали. Ваши тут как свиньи резаные от побед вагнеров визжали!))
Российские военные уничтожили еще один танк M1 Abrams на Авдеевском участке
Mallory
18:50
Да что вы говорите. И в чем же он другой?
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
beltar
18:49
Давай серьезно, мне в последнее время попадались на Vulkan только игры семейства Serious Sam. Из них на моей 3060 Serious Sam Fusion так же отлично работает на Vulkan, как работал на 1060, а Serious S...
Деградация AMD как производителя видеокарт и почему у Radeon нет потенциала - Часть 4
Skornilovich
18:47
Просматриваем иногда свой семейный фотоархив. Сейчас у меня realme gt master, открываю фото с бюджетного старичка honor 10i, или honor 9x жены, все фотографии очень приличного качества.... Что не так ...
Почему я не покупаю ни флагманские, ни бюджетные смартфоны
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем