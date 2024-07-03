В западных СМИ появилась новая волна публикаций о якобы строительстве Китаем на Кубе нескольких военных баз, в том числе и для ведения радиоэлектронной разведки.

Призрак холодной войны все отчетливее проявляется в нынешней политике Запада, в особенности в отношении Москвы и Пекина. И одним из характерных проявлений этого является продолжающийся рост числа военных баз США в непосредственной близости от России и Китая, демонстрируя явное намерение Вашингтона взять эти страны в кольцо активности своих спецслужб и американских вооруженных сил.

Однако, такие действия США не остаются без ответа, в частности, со стороны Китая, который в последнее время заметно расширяет свое присутствие на американском континенте, пытаясь создать некоторый противовес антикитайским устремления в Азии. Об этом, в частности, свидетельствует строительство Поднебесной мегапорта на побережье Перу и активное развитие отношений со многими латиноамериканскими странами.

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Особенно заметными стали последние действия Пекина по развитию не только политического, но и военно-стратегического сотрудничества Китая с Кубой.

Так, в прошлом году в ряде западных СМИ появилась серия статей о стремлении Пекина создать свою военную базу на Острове Свободы.

В частности, согласно публикациям 8 июня 2023 года французской Le Figaro и газеты The Wall Street Journal, Китай якобы заключил соглашение с Кубой о создании разведывательной базы на этом карибском острове, расположенном примерно в 200 км от побережья США. Как указывалось этими западными изданиями, «секретное соглашение предусматривает установку станции электронного прослушивания, способной следить за важными военными объектами США, расположенными во Флориде». Даже указывалось, что Китай якобы заплатил Кубе «несколько миллиардов долларов за строительство этого объекта».

Однако тогда Белый дом опроверг эту информацию, заверив, что сообщения прессы о предполагаемой сделке, позволяющей Китаю разместить свою разведывательную базу на Кубе, «не соответствуют действительности». «Я видел новостную статью. Это не точно», - заявил тогда представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в интервью телеканалу MSNBC. Подобное опровержение последовало тогда и от представителя Пентагона генерала Пэта Райдера. «Согласно имеющейся у нас информации, это неточно. Нам ничего не известно о создании Китаем и Кубой какой-либо шпионской базы», - сказал он на ежедневном брифинге для прессы, о котором 9 июня 2023 года сообщила Le Figaro.

Однако, в последние дни эта тема стала обрастать новыми подробностями в западных СМИ. В частности, говоря о том, что в 2024 году Куба продолжает оставаться привилегированным союзником для противников Соединенных Штатов, 2 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что Китай устанавливает антенны в районе кубинского залива, чтобы вести там радиоэлектронную разведку.

В подтверждение этой информации американским Центром стратегических и международных исследований, базирующимся в Вашингтоне, были представлены «спутниковые снимки новых китайских баз на Кубе». При этом было указано, что в прошлом году Пекин и Гавана якобы договорились о партнерстве в области обороны и разведки, в том числе о создании на острове Центра военного сотрудничества, представителями этих двух стран обсуждались возможности прослушивания телефонных разговоров.

Как указывают теперь американские СМИ, обе страны намеревались запустить этот проект уже в начале 2024 года. Еще одна база строится на территории «Эль-Салао», недалеко от знаменитой американской тюрьмы строгого режима Гуантанамо. Указывается, что на базе "Эль-Салао" должна быть размещена сеть круглых антенн для перехвата всех электронных сигналов в окрестностях, которые позволят улавливать радиолокационные, навигационные или иные сигналы, используемые различными устройствами, в частности, кораблями, беспилотниками.

Как признают западные журналисты, Куба находится в дипломатическом конфликте с Соединенными Штатами с 1960-х годов. Долгое время считавшаяся базой влияния СССР в Латинской Америке, Гавана теперь превращается в главного соперника Вашингтона. В последние годы Пекин стремился здесь продемонстрировать Вашингтону все свои возможности в области радиоэлектронной разведки в ответ на аналогичные действия США со своих баз в окрестностях Китая.

Также западными СМИ подчеркивается, что Россия не отстает в аналогичных действиях по поддержке Кубы и по возможному ее использованию в своих интересах в противодействии устремлениям Вашингтона на Черном море, в Украине и со стороны стран НАТО. Именно в целях демонстрации своих намерений оказать влияние на регион Латинской Америки, Россия в июне отправила в Гавану свою передовую атомную подводную лодку и фрегат, а на днях – несколько боевых кораблей Российского Северного флота в Венесуэлу.

Пока официальная реакция США на активность Китая и России на Кубе сводится, по сообщению британской BBC к следующему заявлению Пентагона: «Мы, конечно, относимся ко всему этому серьезно, но эти факты не представляют угрозы для Соединенных Штатов». Вместе с тем, никакой дополнительной реакции со стороны Вашингтона на появление новых китайских объектов на Кубе пока не последовало.