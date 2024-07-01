Изгнанная из Мали, Буркина-Фасо и Нигера, Франция создает Африканское командование.

Последний год был ознаменован для Франции дальнейшим падением влияния на африканском континенте. После приходя к власти в Мали, Буркина-Фасо и Нигере нового руководства этих стран, критически воспринимающего неоколониальные устремления Парижа в течение последних десятилетий, отношения Парижа с ними заметно обострились. Французским военным было указано на невозможность их дальнейшего пребывания в этих независимых африканских государствах и сохранения там французских военных баз, фактически защищавших только интересы Франции на африканском континенте.

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Африканская политика Парижа и действия французских военных уже давно стали предметом критики не только в Мали, Буркина-Фасо и Нигере, но и во многих других африканских государствах, да и со стороны прогрессивной общественности в самой Франции. Альтернативные французские СМИ и политики неоднократно призывали Елисейский дворец к пересмотру политики и действий в Африке в целях восстановления прошлых позитивных отношений с этим регионом, особенно с франкоязычными странами к югу от Сахары, которые обеспечивали до 25% французского импорта.

В феврале 2024 года президент Эммануэль Макрон поручил бывшему министру Жану-Мари Бокелю провести обмен мнениями с африканскими партнерами по новым условиям французского военного присутствия на их территории. Итоги этих переговоров ожидаются в июле.

Как отмечают французские обозреватели, вместо поиска путей восстановления прежних связей со странами африканского континента, Париж пошел по пути создания новой военной структуры – Африканского командования, во главе которого назначил генерала Паскаля Янни.

Подобно Соединенным Штатам и Africom, созданным в 2008 году, Генеральный штаб французских вооруженных сил теперь имеет специальное подразделение для африканского континента. Как отмечают различные французские СМИ, комментируя этот факт, «указанное беспрецедентное создание во Франции Африканского командования происходит в то время, когда Франция переживает трудный период в Мали, Буркина-Фасо и Нигере». Французские обозреватели также подчеркивают, что это назначение происходит в то время, когда Париж рассматривает возможность сокращения своего военного присутствия в Западной и Центральной Африке до нескольких сотен человек в рамках «обновленных» и более сдержанных партнерских отношений со многими африканскими странами.

Как отмечается, в последний период происходит нескрываемая передислокация французских войск в Западную и Центральную Африку, в то время как до сих пор французские воинские подразделения в Чаде, Сенегале, Кот-д'Ивуаре и Габоне имели по одному общему штабу.

Согласно публикациям Министерства вооруженных сил Франции, постоянное французское военное присутствие больше не витает в воздухе времени. Французский контингент в Африке в ближайшем будущем должен быть сокращен до абсолютного минимума. В Кот-д'Ивуаре, где по-прежнему насчитывается 600 человек, их, как сообщается, осталось не более ста. То же самое в Габоне или Сенегале, согласно плану, предложенному исполнительной властью, раскрытому агентству AFP.

Как представляется, забота о скрытности, чтобы не раздражать своим присутствием население ряда африканских стран, действительно является сегодня первым желаемым эффектом Парижа. Информационные атаки сделали французскую армию токсичной. Чтобы изменить ситуацию, генеральный штаб армии хочет «уменьшить видимость и влияние». Отсюда вполне логично, что это Африканское командование будет базироваться в Париже.

Но цели остаются неизменными, как заключают французские СМИ. Это командование, по заявлениям Парижа, «будет призвано организовать поддержку стран-партнеров в борьбе с терроризмом и незаконным оборотом наркотиков, обучение региональных армий. Таким образом, в будущем в структуре должно быть около 600 военнослужащих, хотя численность французских военнослужащих будет меняться в зависимости от потребностей и задач, но всегда в тесном сотрудничестве с принимающими странами». По сути, план состоит в том, чтобы сделать их похожими на охранников, чтобы не привлекать внимания.

Два года назад, в дополнение к примерно 1600 французским военнослужащим, заранее размещенным в Западной Африке и Габоне, Франция располагала более чем 5000 военнослужащими в Сахеле в рамках антитеррористической операции «Бархан», прежде чем новая власть в этих странах не стала постепенно вытеснять их оттуда.