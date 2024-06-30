По данным международной консалтинговой компании Henley & Partners, ожидается, что около 128 000 миллионеров эмигрируют из своих стран в 2024 году.

Вопреки распространенному мнению, что миграция - это прерогатива бедных, даже самые обеспеченные сегодня люди находят веские причины пересекать границы в поисках новых возможностей, повышения безопасности или просто изменения среды обитания.

По данным Henley & Partners, международной консалтинговой компании, специализирующейся на разработке программ предоставления гражданства и вида на жительство, к 2024 году ожидается, что около 128 000 миллионеров эмигрируют из своих стран.

реклама

Ожидается, что на африканском континенте, где две страны входят в десятку лучших в мире, больше миллионеров покинет страны своего нынешнего проживания, чем прибудет. До недавнего времени в пяти африканских странах - Египте, Нигерии, Марокко, Кении и Южной Африке было сосредоточено более 50% состоятельных людей континента, но появляются новые центры их проживания.

В Африке круг миллионеров расширялся до 2021 года, о чем свидетельствовал отчет Africa Wealth Report, опубликованный Henley & Partners. Согласно исследованию, в 2021 году в Африке проживало 136 000 состоятельных людей (с состоянием не менее миллиона долларов), что в совокупности составляло 2100 миллиардов долларов у них "на руках". Это на 11 000 миллионеров больше, чем в 2020 году.

Однако в настоящее время только в Южной Африке насчитывается 37 800 миллионеров, что на 11 300 меньше по сравнению с 48 700, зарегистрированными на конец 2013 года, подчеркивается в докладе, недавно опубликованном международной консалтинговой фирмой Henley & Partners в сотрудничестве с New World Wealth Group. Отмечая, что число миллионеров в ЮАР сократилось на 20% за последние десять лет, исследование показывает, что только в 2023 году 400 состоятельных людей либо покинули страну, либо потеряли свой статус миллионеров.

Несмотря на несколько прибытий миллионеров из других регионов мира, отток миллионеров из Африки отрицательно сказывается на будущем экономическом развитии африканских стран. Южная Африка и Нигерия, входящие в число 10 стран с наибольшим количеством уехавших миллионеров, играют ключевую роль в этом явлении. В 2024 году Южная Африка может потерять 600 миллионеров, а Нигерия - 300, что в совокупности составит 900 для этих двух стран. По оценкам Henley & Partners, по состоянию на апрель 2024 года в Южной Африке насчитывалось на 20% меньше миллионеров, чем десятилетие назад, в то время как в Нигерии их стало на 45% меньше за последние десять лет.

Согласно объяснениям лондонской фирмы, причины, побуждающие миллионеров эмигрировать, разнообразны: безопасность, финансовая стабильность, налогообложение, качество жизни, образование, политическая стабильность и система здравоохранения. Эти факторы частично объясняют, например, массовый отъезд миллионеров из Южной Африки, несмотря на ее значительный экономический потенциал.

По словам главы Henley & Partners Доминика Волека, обесценивание валюты и слабые показатели фондовых рынков подорвали благосостояние Африки по сравнению с мировыми показателями. «В частности, для Южной Африки ранд упал на 43% по отношению к доллару в период с 2013 по 2023 год», - сообщил он, отметив, что, хотя индекс JSE All Share на Йоханнесбургской фондовой бирже вырос в местной валюте, он снизился по отношению к доллару.

Директор по исследованиям New World Wealth Эндрю Амойлс, со своей стороны, отметил, что африканские страны теряя большое количество состоятельных людей из-за миграции, ухудшают благосостояние континента. «По нашим последним данным, около 18 700 состоятельных людей покинули Африку за последнее десятилетие (с 2013 по 2023 год)», - сообщил он, напомнив, что из 54 миллиардеров, родившихся в Африке, только 21 из них все еще живет на континенте.

После нескольких лет, отмеченных значительным сокращением во всем мире миграции миллионеров из-за эпидемии Covid-19 (12 000 в 2020 году и 25 000 в 2021 году), миграционное движение миллионеров усилилось с началом восстановления ситуации в 2022 году и достигло рекордных показателей в конце 2023 года (120 000).

Согласно прогнозам Henley & Partners, в 2024 году мировая миграция миллионеров может достичь нового рекордного уровня в 128 000 человек. Подобные миграционные потоки состоятельных людей часто рассматриваются как показатель экономической устойчивости страны или региона.

Кроме того, рейтинг показывает, что китайские миллионеры лидируют в миграционном потоке (15 200), за ними следуют англичане (9 500) и индийцы (4 300). Среди направлений, которые пользуются популярностью у этих состоятельных мигрантов, - Объединенные Арабские Эмираты (+6 700), Соединенные Штаты (+3 800), Сингапур (+3 500), Канада (+3 200) и Австралия (+2 500).