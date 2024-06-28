Министерство экономики Франции подписало опционное соглашение по покупке у финской телекоммуникационной компании Nokia 80 % акций Alcatel Submarine Networks - международного лидера в производстве и эксплуатации подводных кабелей связи.





Министерство экономики Франции подписало опционное соглашение по покупке у финской телекоммуникационной компании Nokia 80 процентов акций Alcatel Submarine Networks: это одна из самых важных компаний в мире – и единственная в Европе - в области проектирования, производства, монтажа и обслуживания подводных кабелей для связи.

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Эта инфраструктура имеет большое стратегическое значение: 99 процентов мирового интернет-трафика проходит через этот тип инфраструктуры. «Эта компания является одним из мировых лидеров в производстве подводных кабелей, у нее есть американские и азиатские конкуренты. В Европе нет других компаний, обладающих такими ноу-хау и такой долей рынка», - указали французским СМИ представители Министерства экономики и финансов Франции, комментируя указанную сделку.

Alcatel Submarine Networks, входящая в состав Nokia, лидирует в отрасли по пропускной способности и установленной базе, располагая более чем 750 000 км оптического подводного кабеля, проложенного по всему миру. Alcatel Submarine Networks предоставляет все элементы глобальной подводной системы передачи данных "под ключ", адаптированные к индивидуальным потребностям заказчика, - от традиционных телекоммуникационных приложений до контента и инфраструктуры поставщиков услуг высшего уровня, а также энергетических приложений. Обширный портфель услуг дополняет комплексное предложение компании для подводного бизнеса, включая управление проектами, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также морские операции и техническое обслуживание, выполняемые флотом кабельных судов Alcatel Submarine Networks.

Alcatel Submarine Networks имеет оборот более 1 миллиарда евро и насчитывает почти две тысячи сотрудников, в том числе 1370 во Франции; те, кто находится за границей, сосредоточены в Норвегии и Великобритании.

Сделка оценивается в 350 миллионов евро и должна быть завершена к концу 2024 или началу 2025 года.

Во Франции операцией по приобретению управляет правительственное агентство (Agence des participations de l'État), связанное с Министерством экономики Франции, которое занимается управлением государственными активами в компаниях, которые считаются стратегическими. В заявлении Министерства экономики Франции говорится, что Agence des participations de l'État является "инструментом защиты основных интересов нации".

Подводные волоконно-оптические кабели являются стратегической инфраструктурой, поскольку они несут более 90 процентов мирового трафика данных. "Контроль процессов и производственных единиц этой важной инфраструктуры способствует обеспечению устойчивости Франции и остальной Европы”, - говорится в заявлении министерства экономики Франции в связи с объявленной сделкой.

Указывая о причинах совершения этой сделки, Nokia назвала Alcatel Submarine Networks “непрофильным бизнесом“ и объяснила, что отказ от инвестиций позволит ей сосредоточить портфель сетевой инфраструктуры ”на возможностях роста на ключевых рынках и еще больше повысить прибыльность“.

В заявлении Nokia говорится, что соглашения, обсуждаемые с Nokia, предусматривают возможность того, что в долгосрочной перспективе французское государство приобретет весь капитал Alcatel Submarine Networks. На первом этапе Nokia останется миноритарным акционером с долей 20 процентов и сохранит представительство в совете директоров до запланированного выхода, чтобы обеспечить плавный переход.

Как следует из пресс-релиза компании Nokia, уже с этого квартала Nokia прекратит использовать Alcatel Submarine Networks. В дальнейшем бизнес-группа Nokia по сетевой инфраструктуре будет состоять из трех подразделений: фиксированных сетей, IP-сетей и оптических сетей. Ожидается, что это приведет к сокращению чистых продаж сетевой инфраструктуры примерно на 1 млрд евро, но увеличит маржу операционной прибыли на 100-150 базисных пунктов. Это не влияет на ранее заявленный финансовый прогноз Nokia, опубликованный в ее финансовом отчете за 1 квартал 2024 года от 18 апреля 2024 года. Под управлением Nokia компания Alcatel Submarine Networks значительно увеличила доходы и имеет хорошие возможности для дальнейшего использования преимуществ крупного и привлекательного рынка подводных кабелей, поскольку спрос на подводные кабели возрос, а их важность возросла.