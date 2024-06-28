Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Франция покупает Alcatel Submarine Networks у Nokia
Министерство экономики Франции подписало опционное соглашение по покупке у финской телекоммуникационной компании Nokia 80 % акций Alcatel Submarine Networks - международного лидера в производстве и эксплуатации подводных кабелей связи.


Министерство экономики Франции подписало опционное соглашение по покупке у финской телекоммуникационной компании Nokia 80 процентов акций Alcatel Submarine Networks: это одна из самых важных компаний в мире – и единственная в Европе - в области проектирования, производства, монтажа и обслуживания подводных кабелей для связи.

реклама

Эта инфраструктура имеет большое стратегическое значение: 99 процентов мирового интернет-трафика проходит через этот тип инфраструктуры. «Эта компания является одним из мировых лидеров в производстве подводных кабелей, у нее есть американские и азиатские конкуренты. В Европе нет других компаний, обладающих такими ноу-хау и такой долей рынка», - указали французским СМИ  представители Министерства экономики и финансов Франции, комментируя указанную сделку.

https://overclockers.ru/st/c/350/300/legacy/blog/426203/404160_O.png

Alcatel Submarine Networks, входящая в состав Nokia, лидирует в отрасли по пропускной способности и установленной базе, располагая более чем 750 000 км оптического подводного кабеля, проложенного по всему миру. Alcatel Submarine Networks предоставляет все элементы глобальной подводной системы передачи данных "под ключ", адаптированные к индивидуальным потребностям заказчика, - от традиционных телекоммуникационных приложений до контента и инфраструктуры поставщиков услуг высшего уровня, а также энергетических приложений. Обширный портфель услуг дополняет комплексное предложение компании для подводного бизнеса, включая управление проектами, монтаж и ввод в эксплуатацию, а также морские операции и техническое обслуживание, выполняемые флотом кабельных судов Alcatel Submarine Networks.

Alcatel Submarine Networks имеет оборот более 1 миллиарда евро и насчитывает почти две тысячи сотрудников, в том числе 1370 во Франции; те, кто находится за границей, сосредоточены в Норвегии и Великобритании.

Сделка оценивается в 350 миллионов евро и должна быть завершена к концу 2024 или началу 2025 года.

Во Франции операцией по приобретению управляет правительственное агентство (Agence des participations de l'État), связанное с Министерством экономики Франции, которое занимается управлением государственными активами в компаниях, которые считаются стратегическими. В заявлении Министерства экономики Франции говорится, что Agence des participations de l'État является "инструментом защиты основных интересов нации".

Подводные волоконно-оптические кабели являются стратегической инфраструктурой, поскольку они несут более 90 процентов мирового трафика данных. "Контроль процессов и производственных единиц этой важной инфраструктуры способствует обеспечению устойчивости Франции и остальной Европы”, - говорится в заявлении министерства экономики Франции в связи с объявленной сделкой.

Указывая о причинах совершения этой сделки, Nokia назвала Alcatel Submarine Networks “непрофильным бизнесом“ и объяснила, что отказ от инвестиций позволит ей сосредоточить портфель сетевой инфраструктуры ”на возможностях роста на ключевых рынках и еще больше повысить прибыльность“.

В заявлении Nokia говорится, что соглашения, обсуждаемые с Nokia, предусматривают возможность того, что в долгосрочной перспективе французское государство приобретет весь капитал Alcatel Submarine Networks. На первом этапе Nokia останется миноритарным акционером с долей 20 процентов и сохранит представительство в совете директоров до запланированного выхода, чтобы обеспечить плавный переход.

Как следует из пресс-релиза компании Nokia, уже с этого квартала Nokia прекратит использовать Alcatel Submarine Networks. В дальнейшем бизнес-группа Nokia по сетевой инфраструктуре будет состоять из трех подразделений: фиксированных сетей, IP-сетей и оптических сетей. Ожидается, что это приведет к сокращению чистых продаж сетевой инфраструктуры примерно на 1 млрд евро, но увеличит маржу операционной прибыли на 100-150 базисных пунктов. Это не влияет на ранее заявленный финансовый прогноз Nokia, опубликованный в ее финансовом отчете за 1 квартал 2024 года от 18 апреля 2024 года. Под управлением Nokia компания Alcatel Submarine Networks значительно увеличила доходы и имеет хорошие возможности для дальнейшего использования преимуществ крупного и привлекательного рынка подводных кабелей, поскольку спрос на подводные кабели возрос, а их важность возросла.

#nokia #alcatel submarine networks #министерство экономики франции #рынок подводных кабелей связи
+
Написать комментарий (0)
Легендарная Nokia Lumia 920 вот-вот вернется в новой версии на базе Android
Смартфон HMD Fusion будет оснащён штифтами Pogo для крепления дополнительных аксессуаров
HMD Ridge Pro будет оснащён процессором Snapdragon 4 Gen 2 и аккумулятором ёмкостью 5500 мАч
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
41
Исследователи советуют отказаться от цифровых платежей и ходить в магазин только с наличными
15
Первый человек с мозговым имплантом Neuralink признался, что он почти дал ему читы в играх
9
Смартфон Vivo X200 может оказаться компактной моделью и получить чип Dimensity 9400
+
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
10
Южная Корея объявила о комплексной программе поддержки для лидерства на рынке полупроводников
+
У нового американского беспилотника-невидимки XRQ-73 бесшумный привод
1
Китайская отрасль по производству электромобилей буквально в шаге от убыточности
4
Инженерник Intel Core Ultra 7 268V оказался на 20% быстрее Ultra 9 185H в однопотоке Geekbench
+
Samsung анонсировала проведение летнего мероприятия Galaxy Unpacked 10 июля 2024 года
+
Марсоход Perseverance обнаружил странный камень, который поможет узнать о формировании Марса
+
Джулиан Ассанж признал свою вину в шпионаже в США и вернулся на родину после 5 лет заключения
3
Разработанные в США сверхпроводящие кабели обеспечивают 10-кратную мощность
4
ОАК обновляет ключевые цеха для серийного выпуска Ту-160М
+
В России усилили борьбу с теневыми майнерами криптовалют
1
Первые обзоры ноутбуков Microsoft Copilot+ показали, что лучше подождать новых чипов Intel и AMD
1
Американская АПЛ и самолёт «Судного дня» приняли участие в демонстрации силы у берегов Норвегии
1
Миллиардер Брайан Джонсон решился на генную терапию, надеясь победить природу и жить вечно
4
SMIC переоценила свои способности по выпуску 7-нм чипов для Huawei в условиях санкций США
+
Первые тесты Ryzen 9 9950X в AIDA64 выявили 3-кратное преимущество над Core i9-13900K
17

Популярные статьи

Core i9-9900K vs Core i3-14100F – стоит ли инвестировать деньги во флагманы Intel
84
Краткий обзор игры "Shadow Gambit: The Cursed Crew"
1
Анализ видеокарт AMD и Nvidia в разрезе FPS на доллар
157
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Июнь)
10
Выжимаем максимум из GeForce RTX 3060 для игр 2024 года — увеличиваем FPS, снижаем температуру и шум
4
Обзор и тестирование игровой механической клавиатуры MSI Vigor GK41
6
Крах Xbox - главные ошибки Microsoft и их последствия в 2024 году
14
Xbox Project Scorpio - потерянное величие Microsoft
3
Мое мнение о Final Fantasy 7 Rebirth
6
Эксперты считают, что "Железный купол" Израиля не устоит под натиском "Хезболлы"
3

Сейчас обсуждают

Александр Терешко
05:26
Вывозят девиденты иностранных резидентов. Выводят прибыль в офшоры, чтоб меньше платить налоги. Кто мешает принять закон о делегиализации офшоров и отмены закона о двойном налогооблажения?
В России строят новый завод по производству электроники
HP91
05:23
Ничего себе, гляди такими темпами и в 10 играх будет работать fsr 3.1 через несколько лет😁
Технология AMD FSR 3.1 стала доступна в пяти играх
Александр Терешко
05:22
Себестоимость производства в Китае ниже чем в России. В России выше стоимость электроэнергии и калорий на отопление. Сезон отопления больше чем где либо. А таможенные сборы можно и отменить. И получит...
В России строят новый завод по производству электроники
МастерКД
05:21
Какая мощность этого лазера?
В США создали сверхэффективный титаново-сапфировый лазер на чипе
Владимир Ерзакович
05:12
Не надо ничего сообщать,просто надо их молча топить.
Партия колесных САУ 2С43 «Мальва» передана в войска
Женя Кристи
04:30
Насколько я вижу, у большинства более-менее крупных игр на последнем анриле проблемы с оптимизацией. Его нельзя давать этим ребятам, понимаете?
CD Projekt RED рада, что ей больше не надо работать над своим движком REDengine
Garthar
04:00
В видоискателе луна ничем не отличается от того же редми за 15к
Galaxy S25 Ultra от Samsung получит улучшение фотосъемки благодаря новым 50-мегапиксельным камерам
Андрей Литовкин
03:54
А вас ждёт 3кукурузины и затопление этого шедевра
В Санкт-Петербурге построят два крупнейших небоскреба и задуманный еще Петром I триумфальный столп
Garthar
03:46
Сложно уничтожить самолеты, которые летают только в новостях
МиГ-31 на скорости в 3100 км\ч пролетел над дроном RQ-4B Global Hawk и вынудил его вернуться на базу
nukemall
03:38
Это проблема ещё с советских времён, тогда даже фильмы снимали типа "мужик задолбался работать инженегром за 100 рублей, пошёл токарем в цех и стал зарабатывать 400", юмористы кривлялись "отец не даёт...
Huawei выпускает собственную линейку SSD-накопителей для потребительских ПК
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем